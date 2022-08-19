На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжаются бои, - Генштаб ВСУ

На направлении Покровское Бахмутское, а также на направлении Лозовое Первомайское продолжаются бои.

Об этом в утренней сводке в Фейсбуке информирует Генеральный штаб ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Начались сто семьдесят седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без изменений. Враг обстрелял из артиллерии населённый пункт Павловка Сумской области.

На Харьковском направлении противник совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Золочев, Протопоповка, Сосновка, Коробочкино, Шестаково, Меловая, Дуванка, Гусаровка и Прудянка.

Нанес удары с самолетов и вертолетов возле Явирского, Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана.

На Славянском направлении осуществлял огненное поражение из артиллерии разных типов в районах неподалеку от Дибровного, Долгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного.

Враг пытался вести штурмовые действия на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибровное, Сулиговка – Новая Дмитровка.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Северского, Раздолевки, Григорьевки, Сидорового и Пришиба.

Также смотрите: В Николаеве прогремели мощные взрывы, две ракеты С-300 выпущены по Могилянке, - Сенкевич. ФОТО (обновлено)

На Бахмутском направлении огненное влияние из танков, ствольной и реактивной артиллерии отмечено в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Берестово, Веселое, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Спирное, Ивано-Дарьевка, Белогоровка и Железное. Оккупанты нанесли удары самолетами штурмовой авиации в районе Соледара.

Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема. В указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли.

Продолжаются бои в направлении Покровское – Бахмутское.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Песков, Опытного, Первомайского, Невельского, Новобахмутовки и Нетайлового. Враг нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Новомихайловки и Павловки.

Ведет штурмовые действия в направлении Лозовое – Первомайское, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском направлении подверглись огневому влиянию районы населенных пунктов Павловка, Владимировка, Большая Новоселка, Угледар, Новомихайловка, Пречистовка и Золотая Нива.

Также читайте: Утром оккупанты обстреляли Киевский, Основянский и Немышлянский районы Харькова, есть пострадавшие, - Терехов

В Запорожском направлении враг задействовал для поражения танки и артиллерию вблизи Шевченко, Чаривного, Преображенки, Зализного, Гуляйполя, Новоселки, Степного, Времевки и Дорожнянки.

На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы наших позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанес авиаудары в районе населенного пункта Николаевское.

В акваториях Черного и Азовского морей на боевом дежурстве находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".