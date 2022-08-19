РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
Утром оккупанты обстреляли Киевский, Основянский и Немышлянский районы Харькова, есть пострадавшие, - Терехов

В Харькове утром раздавались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В 05:44 утренний обстрел Харькова. Под ударами Киевский район города, Основянский и Немышлянский.

В одном случае имеем попадание в жилое здание, предварительно один человек пострадал. Также есть прилет по инфраструктурному объекту. Там пожар", - написал он.

Читайте также: В результате российских ракетных ударов по Харькову и Краснограду погибли 19 человек, - прокуратура

Кто-то навел на этот ВУЗ, типа что там что-то прячется. Какие-то гниды звонят своим родственникам в рашку, а те уже передают далее.
19.08.2022 09:40 Ответить
 
 