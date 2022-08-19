Утром оккупанты обстреляли Киевский, Основянский и Немышлянский районы Харькова, есть пострадавшие, - Терехов
В Харькове утром раздавались взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
В 05:44 утренний обстрел Харькова. Под ударами Киевский район города, Основянский и Немышлянский.
В одном случае имеем попадание в жилое здание, предварительно один человек пострадал. Также есть прилет по инфраструктурному объекту. Там пожар", - написал он.
