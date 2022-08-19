Вранці окупанти обстріляли Київський, Основ’янський та Немишлянський райони Харкова, є постраждалі, - Терехов

У Харкові вранці лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"О 05:44 ранковий обстріл Харкова. Під ударами Київський район міста, Основ'янський та Немишлянський.

В одному випадку маємо влучання в житлову будівлю, попередньо одна людина постраждала. Також є приліт по інфраструктурному об'єкту. Там пожежа", - написав він.

Також читайте: Внаслідок російських ракетних ударів по Харкову та Краснограду загинуло 19 людей, - прокуратура