2 639 1

Вранці окупанти обстріляли Київський, Основ’янський та Немишлянський райони Харкова, є постраждалі, - Терехов

вибух,обстріл

У Харкові вранці лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"О 05:44 ранковий обстріл Харкова. Під ударами Київський район міста, Основ'янський та Немишлянський.

В одному випадку маємо влучання в житлову будівлю, попередньо одна людина постраждала. Також є приліт по інфраструктурному об'єкту. Там пожежа", - написав він.

обстріл (31019) Харків (5877) Терехов Ігор (314)
Кто-то навел на этот ВУЗ, типа что там что-то прячется. Какие-то гниды звонят своим родственникам в рашку, а те уже передают далее.
