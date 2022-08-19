РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
Россия проиграла информационную войну в Украине и на Западе, - британская спецслужба

Россия полностью проиграла информационную войну в Украине и странах Запада.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в статье для The Economist пишет Джереми Флеминг, глава спецслужбы Великобритании, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и за обеспечение защиты информации органов правительства и армии (GCHQ).

"До сих пор президент путин всесторонне проигрывает информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это заслуживает оценки, нам не следует недооценивать роль, которую российская дезинформация играет в остальном мире", - утверждает Флеминг.

По его словам, Россия использует в Украине те же подходы, что раньше в Сирии и на Балканах, и дезинформация занимает важное место в российской военной стратегии.

Также читайте: Россия регулярно "сбивает" самолеты ВСУ, столько их просто не было у Украины, - СМИ

"Как и с наземным вторжением, российские первичные онлайн-планы не были воплощены. Использование страной наступательных киберсредств - безответственное и неизбирательное", - отмечает разведчик.

Впрочем, он добавил, что у британской разведки была возможность узнавать о намерениях России в киберпространстве и заранее предупреждать союзников.

Смотрите также: Российские "Грады" ведут огонь с территории Каховской ГЭС, чтобы вызвать ответный огонь ВСУ. ВИДЕО

Автор: 

Великобритания (5143) информационная война (680) россия (97355) Украина (45130)
Топ комментарии
+6
якою треба бути не сповна розуму людиною, щоб вірити відвертій, нічим не прикритій брехні, напевне таких вже мало і на Заході та в нас..., але таких людей, на жаль, ще забагато на Донбасі, але їх рускіе потихеньку складають у мішки...
19.08.2022 09:15 Ответить
+6
Клоуна теж попереджали, а з його як з гусака вода. Він воює з опозицією.
19.08.2022 09:18 Ответить
+4
Головне щоб путін програвав інформаційну війну на Заході. Адже такі країни як НІКАРАГУА ВЕНЕСУЕЛА - треті країни світу і вони для України не цікаві з їхніми поглядами адже вони ніяк не впливають на хід війни тільки інформаційно для громадян Росії це є досить великий важіль показують підтримку світу
19.08.2022 09:21 Ответить
Насправді на превеликий жаль, це не так....
19.08.2022 09:16 Ответить
Та ти шо? Обгрунтуй.
19.08.2022 09:55 Ответить
Байден, закрий небо над Кримом
19.08.2022 09:16 Ответить
вiд того не набагато легше!при нападiннi iраку на кувейт були задiянi дiйсно справжнi заходи протидii злочину.сьогоднi цивiлiзований свiт обмежуэться напiвмiрами!
19.08.2022 09:17 Ответить
Клоуна теж попереджали, а з його як з гусака вода. Він воює з опозицією.
19.08.2022 09:18 Ответить
Головне щоб путін програвав інформаційну війну на Заході. Адже такі країни як НІКАРАГУА ВЕНЕСУЕЛА - треті країни світу і вони для України не цікаві з їхніми поглядами адже вони ніяк не впливають на хід війни тільки інформаційно для громадян Росії це є досить великий важіль показують підтримку світу
19.08.2022 09:21 Ответить
А эти Августовские дни 31 год назад на рабZee начался Майданный ГКЧП...Горбачева обосрали...танки БТРы на Московию завезли и решили сохранить советское быдло Шариковых...для КГБ это был шанс захватить власть вместо комуняков...что в принципе и произошло.. марионетка Ельцин помог КГБистам сделать из рабZeи Концлагерь Освенцим путлера...
19.08.2022 09:44 Ответить
и немного еще)))
Как перестать смеяться?!

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10691

Рукожопые рашисты снова сделали это - потеряли дрон с флешкой, на которой было подробное видео их базы на окраинах села Первомайское в Николаевской области. Информация попала куда надо. Объяснять, что стало с базой, думаем, не нужно?
19.08.2022 09:48 Ответить
агентура клемлядів працює в дипломатичному корпусі по всій Європі..
19.08.2022 10:38 Ответить
NAFO - сила!
19.08.2022 12:46 Ответить
 
 