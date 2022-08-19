Россия проиграла информационную войну в Украине и на Западе, - британская спецслужба

Россия полностью проиграла информационную войну в Украине и странах Запада.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в статье для The Economist пишет Джереми Флеминг, глава спецслужбы Великобритании, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и за обеспечение защиты информации органов правительства и армии (GCHQ).

"До сих пор президент путин всесторонне проигрывает информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это заслуживает оценки, нам не следует недооценивать роль, которую российская дезинформация играет в остальном мире", - утверждает Флеминг.

По его словам, Россия использует в Украине те же подходы, что раньше в Сирии и на Балканах, и дезинформация занимает важное место в российской военной стратегии.

"Как и с наземным вторжением, российские первичные онлайн-планы не были воплощены. Использование страной наступательных киберсредств - безответственное и неизбирательное", - отмечает разведчик.

Впрочем, он добавил, что у британской разведки была возможность узнавать о намерениях России в киберпространстве и заранее предупреждать союзников.

