Пошаговая демилитаризация и впоследствии деоккупация Крыма - вопрос повестки дня, - Данилов

Крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, если представят информацию о российских военных объектах на территории оккупированного полуострова.

Об этом в Twitter заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Крым - суверенная территория Украины. Вопрос повестки дня - пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО добавил, что крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о российских военных объектах и технике на территории оккупированного полуострова.

