Пошаговая демилитаризация и впоследствии деоккупация Крыма - вопрос повестки дня, - Данилов
Крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, если представят информацию о российских военных объектах на территории оккупированного полуострова.
Об этом в Twitter заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Крым - суверенная территория Украины. Вопрос повестки дня - пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией", - подчеркнул он.
Секретарь СНБО добавил, что крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о российских военных объектах и технике на территории оккупированного полуострова.
Топ комментарии
+11 Мобильный крематорий
показать весь комментарий19.08.2022 13:03 Ответить Ссылка
+8 YU ST
показать весь комментарий19.08.2022 12:47 Ответить Ссылка
+6 5 копійок
показать весь комментарий19.08.2022 12:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну і дефлорація аксьонова і константінова, потім - оленя-шойгу, герасима (позивний Му-му), двох кремлівських карликів і чоловічої частини калмикії...
https://www.economist.com/leaders/2022/08/17/stay-cool-on-kherson