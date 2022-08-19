РУС
Пошаговая демилитаризация и впоследствии деоккупация Крыма - вопрос повестки дня, - Данилов

данілов

Крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, если представят информацию о российских военных объектах на территории оккупированного полуострова.

Об этом в Twitter заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Крым - суверенная территория Украины. Вопрос повестки дня - пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО добавил, что крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о российских военных объектах и технике на территории оккупированного полуострова.

Читайте также: На военном аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму слышны взрывы, - СМИ

+11
Вот в этом вся суть кацапов. Они зверствуют, когда жертва беззащитна и максимально не ждет нападения. Когда кацап начинает визжать про "серьезные меры", это значит, что кроме дешевых понтов ничего больше не осталось.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:03 Ответить
+8
показать весь комментарий
19.08.2022 12:47 Ответить
+6
Зрадили Україну, зрадять і окупантів.
показать весь комментарий
19.08.2022 12:45 Ответить
ще той гопнік із 90-х.
показать весь комментарий
19.08.2022 12:44 Ответить
Аксьонов?
показать весь комментарий
19.08.2022 12:46 Ответить
І гоблін, і костянтінов, а ось мірімський здох, але його помічники і депутани і пісіанєри сбу.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:00 Ответить
" ветеренар " каждый день в СМИ !! МЫ победили и в РНБО кончилась работа ??? Леша или на передок , рядовым !!!
показать весь комментарий
19.08.2022 14:31 Ответить
Зрадили Україну, зрадять і окупантів.
показать весь комментарий
19.08.2022 12:45 Ответить
бавовну щодня і самі зїб..ть
показать весь комментарий
19.08.2022 12:46 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 12:47 Ответить
Вот в этом вся суть кацапов. Они зверствуют, когда жертва беззащитна и максимально не ждет нападения. Когда кацап начинает визжать про "серьезные меры", это значит, что кроме дешевых понтов ничего больше не осталось.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:03 Ответить
именно! обычные гопники с дешевыми понтами
показать весь комментарий
19.08.2022 13:50 Ответить
ви спочатку Херсон заберіть....6 місяць війни, оточений Херсон дніпром - все стоїть під окупацією і стоїть
показать весь комментарий
19.08.2022 12:48 Ответить
Данілов, не забувай, ще денацифікація крисчан і, згодом, мокши обов'язково має бути!
Ну і дефлорація аксьонова і константінова, потім - оленя-шойгу, герасима (позивний Му-му), двох кремлівських карликів і чоловічої частини калмикії...
показать весь комментарий
19.08.2022 12:53 Ответить
Ой как разогнался Данилов. Оружия еще не дали достаточно чтобы освобождать Крым. Параша еще может обьявить мобилизацию. Сначало хотя бы мост крымский нужно разбомбить. А сколько там аэродромов, баз, складов. Все нужно уничтожить.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:00 Ответить
Ну що з того що не дали? Данiлов вже в бойовi плавки нарядився (чорного колiру), Вороги повиннi почати тримтiти..
показать весь комментарий
19.08.2022 13:27 Ответить
Тремтіти будуть коли він зніме плавки.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:24 Ответить
Щось данілов все в чорному, в зелене не переодягається. І каже що з листопада, на відміну від зе, подавав сигнали про наступ.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:02 Ответить
То він мабуть піксельними труселямі своїй дружині сигналив про вторгнення кацапів. Ми ж їх не бачили...
показать весь комментарий
19.08.2022 13:05 Ответить
Британський The Economist пише геть інше, дуже не райдужне, але неписьменні англійською не знають, тому слухають телемарафон.
https://www.economist.com/leaders/2022/08/17/stay-cool-on-kherson
показать весь комментарий
19.08.2022 13:06 Ответить
Орчині орки та орченята піздуйте з Криму доки не пізно.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:08 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 13:51 Ответить
Почніть спочатку з Херсону і Лугандону, а тоді вже Крим. Бо поки що це на казки для лохторату схоже.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:23 Ответить
Та забудьте про Крим, звільняйте Херсон, ЗАЕС, Мелітополь, Бердянск, Нову Каховку!! Не парьте фантазіями мозок "мудрому наріду". Крим "не на часі"(С)
показать весь комментарий
19.08.2022 13:58 Ответить
Нормальное заявление. Пусть боятся. Всё как учил Сунь-цзы.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:17 Ответить
Зачем ты повторяешь шесть месяцев слова Залужного и Марчелло? Расскажи ка ты лучше нам мил-человек, как ваша зекоманда готовила страну ко вторжению.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:25 Ответить
 
 