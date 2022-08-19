На военном аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму слышны взрывы, - СМИ

Возле Севастополя в оккупированном Крыму вечером, 18 августа, раздались взрывы в районе российского военного аэродрома "Бельбек".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"На военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем слышны взрывы", – сообщили в местном телеграм-канале.

Первый взрыв в Севастополе был слышен в 22:00, второй – в 22:35.

Несколько жителей Севастополя и расположенного рядом с городом Бахчисарайского района рассказали о "звуках взрывов и стрельбы". Все они проживают в нескольких километрах от военного аэродрома "Бельбек".

О звуках взрывов на аэродроме также сообщают в соцсети "ВКонтакте".

Официальной информации от российских властей о взрывах пока нет.

Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над Бельбеком якобы сбит беспилотник.

