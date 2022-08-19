На военном аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму слышны взрывы, - СМИ
Возле Севастополя в оккупированном Крыму вечером, 18 августа, раздались взрывы в районе российского военного аэродрома "Бельбек".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"На военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем слышны взрывы", – сообщили в местном телеграм-канале.
Первый взрыв в Севастополе был слышен в 22:00, второй – в 22:35.
Несколько жителей Севастополя и расположенного рядом с городом Бахчисарайского района рассказали о "звуках взрывов и стрельбы". Все они проживают в нескольких километрах от военного аэродрома "Бельбек".
О звуках взрывов на аэродроме также сообщают в соцсети "ВКонтакте".
Официальной информации от российских властей о взрывах пока нет.
Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над Бельбеком якобы сбит беспилотник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бавовна бушує в Росії: горить склад з ************ в Бєлгородській області.
https://www.youtube.com/watch?v=eP7jicBETDg&t=22s
https://twitter.com/i/status/1560364183350296577
Три дні тому Фуйло замінило командувача флотом...
Пора і цього міняти....
Пиззуйте, доки можете ходити, з такими варіантами.
- Ма, ну что ты говоришь?!
- Я знаю, что я говорю!Пиши крымский мост! Прямо сейчас бери и пиши! Потому что он в генеральном плане на снос!!