На военном аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму слышны взрывы, - СМИ

бельбек

Возле Севастополя в оккупированном Крыму вечером, 18 августа, раздались взрывы в районе российского военного аэродрома "Бельбек".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"На военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем слышны взрывы", – сообщили в местном телеграм-канале.

Первый взрыв в Севастополе был слышен в 22:00, второй – в 22:35.

Несколько жителей Севастополя и расположенного рядом с городом Бахчисарайского района рассказали о "звуках взрывов и стрельбы". Все они проживают в нескольких километрах от военного аэродрома "Бельбек".

О звуках взрывов на аэродроме также сообщают в соцсети "ВКонтакте".

Официальной информации от российских властей о взрывах пока нет.

Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над Бельбеком якобы сбит беспилотник.

Читайте также: За серией взрывов в оккупированном Крыму стоит Украина, - CNN

взрыв (6914) Крым (26480) аэродром (316)
+94
18.08.2022 23:08 Ответить
+78
Господин Хаймарс, что вы делали вчера?
- Летал в Крым по "горящей путевке"
- Каковы ваши впечатления?
- Отдохнул бомбезно и с огоньком.
18.08.2022 23:16 Ответить
+77
на ватних каналах лють неймовірна .. сьогодні наші набили дофіга техніки ,а під вечір щей камні с нєба
18.08.2022 23:09 Ответить
Яка поміняла , сорян
19.08.2022 00:28 Ответить
А контакт був який? Якшо не секрет ?
19.08.2022 01:08 Ответить
19.08.2022 00:32 Ответить
19.08.2022 00:38 Ответить
19.08.2022 00:35 Ответить
Бельбек взрывы 18.08.2022 https://www.youtube.com/watch?v=HZcXkaIzdJc

Бавовна бушує в Росії: горить склад з ************ в Бєлгородській області.
https://www.youtube.com/watch?v=eP7jicBETDg&t=22s
19.08.2022 00:41 Ответить
еще немного новостей аро исход кацапов из Крыма:
https://twitter.com/i/status/1560364183350296577
19.08.2022 00:55 Ответить
gavnjuk - zdristnul vse taki
19.08.2022 01:37 Ответить
19.08.2022 01:02 Ответить
Истинный хозяин своего слова, захотел, дал - захотел, забрал обратно.
19.08.2022 07:54 Ответить
Могу бухать, могу не бухать..
19.08.2022 08:04 Ответить
А то точно вибухи в Криму на відео? А то щось я подібне вже бачив тут https://www.youtube.com/watch?v=PsTMN4rjF88
19.08.2022 01:23 Ответить
Які чудові новини напередодні великого свята - ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЬОГО \ Другого Спаса \!!! З нами БОГ !!!
19.08.2022 01:29 Ответить
сподіваюсь бавовни буде більше
19.08.2022 02:22 Ответить
цей аеродром належить до ВМФ...
Три дні тому Фуйло замінило командувача флотом...
Пора і цього міняти....
19.08.2022 02:34 Ответить
Таке ото. До нас гості приїхали, склонять до капітуляції - а ми їм фейерверк!
Пиззуйте, доки можете ходити, з такими варіантами.
19.08.2022 03:02 Ответить
ЗСУ, зробіть українцям подарунок на День Незалежності. Вдарте по кримському мосту та рознесіть Севастополь разом з базою.В українському Криму не має бути жодного живого кацапа.
19.08.2022 03:20 Ответить
Це був би найкращий подарунок до дня незалежності України.
19.08.2022 10:55 Ответить
Тобто ніякі референдуми не можуть стати на заваді завдання ударів зі сторони України. Головне для України не кількість ХАЙМАРСІВ а кількість ракет до них щоб можна було робити масові обстріли а не економити ракети.
19.08.2022 06:20 Ответить
Звуки музыки.
19.08.2022 06:22 Ответить
Над аэропортом Бельбек был сбит украинский беспилотник, который разбрасывал спички и "Беломор"
19.08.2022 06:57 Ответить
слававсу
19.08.2022 06:58 Ответить
мабудь в кацапський ваєнторг завезли халавські папіроси
19.08.2022 07:40 Ответить
- В наше время художник не может работать стихийно. Надо знать, что увековечивать.
- Ма, ну что ты говоришь?!
- Я знаю, что я говорю!Пиши крымский мост! Прямо сейчас бери и пиши! Потому что он в генеральном плане на снос!!
19.08.2022 08:17 Ответить
Danke schön, ЗСУ!
19.08.2022 08:35 Ответить
Опять туристы курят
19.08.2022 08:38 Ответить
https://ibb.co/LgXHHnJ
19.08.2022 08:49 Ответить
Недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал!
19.08.2022 09:14 Ответить
курить можно только в положенных местах - Архангельск, Москва, Владимир и так далее до Магадана и Хабаровска, на Бельбеке курить нельзя росвоеннослужащим
19.08.2022 09:24 Ответить
Та нехай тішаться кацапчики цигарками де хочуть. І в Бельбеку можна. Ну і що, що згоріли літачки? - Привезуть інші. Он у Чорнобаївку в которий раз підвозять.
19.08.2022 09:37 Ответить
Хорошие новости. В этом случае курение продлевает жизнь другим.
19.08.2022 09:35 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
19.08.2022 10:04 Ответить
Оце діло!!! Севастополю приготуватися!!!!
19.08.2022 10:11 Ответить
Подмыться.
19.08.2022 12:42 Ответить
