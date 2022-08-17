За серией взрывов в оккупированном Крыму стоит Украина, - CNN
За серией взрывов в оккупированном Крыму, в том числе на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке и в районе села Майское под Джанкоем, стоит Украина.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на внутренний доклад украинского правительства, предоставленный чиновником на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ.
Взрывы на аэродроме "Саки" 9 августа авторы отчета называют "серьезной, но разовой утратой для российской военной инфраструктуры в Крыму". Следующие атаки являются "доказательством систематического военного потенциала Украины в нанесении ударов по Крыму", говорится в документе.
Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.
В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не разрешено.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.
Жители поселка Гвардейское Симферопольского района в оккупированном Крыму, проживающие в местном авиагарнизоне, рассказали, что слышали по меньшей мере один сильный взрыв 16 августа, примерно в шесть часов утра.
В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа раздались взрывы. Позже Министерство обороны РФ подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами.
По предварительной информации, на территории аэродрома рашисты размещали около 50 единиц военной техники.
В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".
он сам папирос захотел !
У Рашці розганяють фейк, що ці вибухи - робота спецназу Британії та НАТО.
Ну, типа, "не так образливо та унизливо".
Айяяяй...)))
то є наша територія..зо хочемо, то й робимо..майно, раз наша територія, теж наше..
російське - там тільки гівно..можуть забирати й тікати
до чого Україна
а читать приятно, точно комплимент сделали))
война странная штука - меняет оценки..
у мокшан - тільки болота з жабами
нас там нет в любом военторге можно
Ты одна не изменяеш
Я люблю тебя за это.
Сигарета, сигарета.
А то всі ж думали що то все спричинило паління.