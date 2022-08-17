За серией взрывов в оккупированном Крыму стоит Украина, - CNN

За серией взрывов в оккупированном Крыму, в том числе на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке и в районе села Майское под Джанкоем, стоит Украина.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на внутренний доклад украинского правительства, предоставленный чиновником на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ.

Взрывы на аэродроме "Саки" 9 августа авторы отчета называют "серьезной, но разовой утратой для российской военной инфраструктуры в Крыму". Следующие атаки являются "доказательством систематического военного потенциала Украины в нанесении ударов по Крыму", говорится в документе.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

Читайте также: И где ж ваши ответы? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, их покупать никто не будет, - жена коллаборанта в перехвате ГУР не скрывает разочарования от РФ. АУДИО

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не разрешено.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

Жители поселка Гвардейское Симферопольского района в оккупированном Крыму, проживающие в местном авиагарнизоне, рассказали, что слышали по меньшей мере один сильный взрыв 16 августа, примерно в шесть часов утра.

В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа раздались взрывы. Позже Министерство обороны РФ подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами.

Читайте также: После взрывов в Крыму рашисты перемещают свою авиацию вглубь полуострова и на аэродромы РФ, - ГУР

По предварительной информации, на территории аэродрома рашисты размещали около 50 единиц военной техники.

В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".