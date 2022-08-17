РУС
За серией взрывов в оккупированном Крыму стоит Украина, - CNN

За серией взрывов в оккупированном Крыму, в том числе на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке и в районе села Майское под Джанкоем, стоит Украина.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на внутренний доклад украинского правительства, предоставленный чиновником на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ.

Взрывы на аэродроме "Саки" 9 августа авторы отчета называют "серьезной, но разовой утратой для российской военной инфраструктуры в Крыму". Следующие атаки являются "доказательством систематического военного потенциала Украины в нанесении ударов по Крыму", говорится в документе.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

Читайте также: И где ж ваши ответы? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, их покупать никто не будет, - жена коллаборанта в перехвате ГУР не скрывает разочарования от РФ. АУДИО

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не разрешено.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

Жители поселка Гвардейское Симферопольского района в оккупированном Крыму, проживающие в местном авиагарнизоне, рассказали, что слышали по меньшей мере один сильный взрыв 16 августа, примерно в шесть часов утра.

В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа раздались взрывы. Позже Министерство обороны РФ подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами.

Читайте также: После взрывов в Крыму рашисты перемещают свою авиацию вглубь полуострова и на аэродромы РФ, - ГУР

По предварительной информации, на территории аэродрома рашисты размещали около 50 единиц военной техники.

В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".

Топ комментарии
+24
Ні хріна подібного.Нас там немає!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:03 Ответить
+17
Для тих, кого дивують такі роз'яснення:
У Рашці розганяють фейк, що ці вибухи - робота спецназу Британії та НАТО.
Ну, типа, "не так образливо та унизливо".
показать весь комментарий
17.08.2022 20:06 Ответить
+16
показать весь комментарий
17.08.2022 20:10 Ответить
а все думали берл лазар..бувайе.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:03 Ответить
Ні хріна подібного.Нас там немає!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:03 Ответить
Украина не стоит а потихоньку наступает.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:03 Ответить
Ну то у Аристовича. А поки що https://censor.net/ua/news/3361408/vorog_maye_chastkovyyi_uspih_bilya_opytnogo_i_novomyhayilivky_na_inshyh_napryamkah_sproby_nastupu_vidbyto
показать весь комментарий
17.08.2022 20:13 Ответить
Отако. Кацапи покурили, а причетна Україна.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:04 Ответить
самі популярні "курортного" сезону 2022
показать весь комментарий
17.08.2022 20:10 Ответить
Прям так i "стоiть"...може й присiла,нога на ногу....А то роблять з нас "iмперiю жаху"...
показать весь комментарий
17.08.2022 20:39 Ответить
мой дом - что хочу, то и делаю. и "гостей" сюда не зову.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:05 Ответить
не виноватые мы!
он сам папирос захотел !

показать весь комментарий
17.08.2022 20:05 Ответить
Для тих, кого дивують такі роз'яснення:
У Рашці розганяють фейк, що ці вибухи - робота спецназу Британії та НАТО.
Ну, типа, "не так образливо та унизливо".
показать весь комментарий
17.08.2022 20:06 Ответить
Та да ," один раз -не в попуАс"...
показать весь комментарий
17.08.2022 20:34 Ответить
а як же тоді немаєаналогів їхня с-300 і с-400 та ще якась там муйня? А якщо по чесному, то м и ще і не починали.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:47 Ответить
щось забагато помилок в тексті, не "В Рашці", а на парашці, і не "унизливо"***** чуть не блюнув поки писав, а принизливо. Де ти мову вчило?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:02 Ответить
Какиевашидаказательства?
показать весь комментарий
17.08.2022 20:09 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 20:12 Ответить
Нікотинум!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:20 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 20:10 Ответить
Я думаю это робот Федор,который в космической станции дырку просверлил
показать весь комментарий
17.08.2022 20:10 Ответить
Невже оті "заражьонниє гусі", про яких секельов разом із зливним бачком розповідали?
Айяяяй...)))
показать весь комментарий
17.08.2022 20:12 Ответить
эти наверное https://www.youtube.com/watch?v=cNa64TjFKhQ
показать весь комментарий
17.08.2022 20:16 Ответить
Да, ці можуть..)))
показать весь комментарий
17.08.2022 22:01 Ответить
Був варіант Гвінея-Бісау, але потім CNN і від нього відмовилась...
показать весь комментарий
17.08.2022 20:13 Ответить
Якщо Росія мовчить, не зізнаеться ,якого виробництва обломки , не хоче ззнатися що їм повна срака , то казати можна все що завгодно.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:18 Ответить
Может и нашли чего то какой то неведедомой фигни,которая ложила на их ПВО,потому и молчат
показать весь комментарий
17.08.2022 20:23 Ответить
опа, викрилася таємниця століття
показать весь комментарий
17.08.2022 20:19 Ответить
А окупований Крим стоїть за серіЯМИ вибухів в Україні...
показать весь комментарий
17.08.2022 20:20 Ответить
Нас там ніт.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:22 Ответить
СNN та ви ШО ???
показать весь комментарий
17.08.2022 20:22 Ответить
А якщо і Україна то й що? Може ми воюємо з кацапами? А на війні хтось має перемогти. А перемогти має Україна! А для цього треба лупити москалів скрізь де тільки можна до них дістатися! Що кому не ясно?!!!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:22 Ответить
Всем понятно кроме е и зе
показать весь комментарий
17.08.2022 20:24 Ответить
Брехня. Этонемы
показать весь комментарий
17.08.2022 20:22 Ответить
Шпульц, давай озабоченность
показать весь комментарий
17.08.2022 20:23 Ответить
Та ты шо?! Никогда бы не подумал!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:24 Ответить
а город подумал, ученья идут.. (с)

то є наша територія..зо хочемо, то й робимо..майно, раз наша територія, теж наше..

російське - там тільки гівно..можуть забирати й тікати
показать весь комментарий
17.08.2022 20:26 Ответить
Та ну. Не раз бачив гуманоїдів - це точно вони.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:39 Ответить
Та таку бавовну можна купити в любому ларьку з пахлавой.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:41 Ответить
да выпустили орки ракету по Украине, а она оказалась-с "непредсказуемой траекторией" Сами накосячили, а признаца-сцыкотно.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:48 Ответить
то безрукі москалі,
до чого Україна
показать весь комментарий
17.08.2022 20:54 Ответить
вот вроде как Украину обвиняют в организации взрывов на суверенной территории другого государства.
а читать приятно, точно комплимент сделали))
война странная штука - меняет оценки..
показать весь комментарий
17.08.2022 20:59 Ответить
то якщо мацкву скурили - то так..їх територія..а Крим наш...

у мокшан - тільки болота з жабами
показать весь комментарий
17.08.2022 21:15 Ответить
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
показать весь комментарий
17.08.2022 21:12 Ответить
Оце так новина, куме! А ми гадали то марсiане
показать весь комментарий
17.08.2022 21:21 Ответить
це не ми!
нас там нет в любом военторге можно
показать весь комментарий
17.08.2022 21:34 Ответить
Сnn по ходу свічку тримало, як нас тут х@ярили, де було те снн. Нас там немає, тай нічим, а дуже, дуже хочеться, тільки мою хотелку зелі обломали
показать весь комментарий
17.08.2022 21:37 Ответить
Порохозелі?
показать весь комментарий
17.08.2022 23:51 Ответить
нет бурундия берег слонячих копітов..кинули тамагавку с салом на палке...ну ясно же.)
показать весь комментарий
17.08.2022 22:23 Ответить
хіба Україна винайшла тютюн ?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:29 Ответить
Сигарета, сигарета
Ты одна не изменяеш
Я люблю тебя за это.
Сигарета, сигарета.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:34 Ответить
НЕ МОЖЕ БУТИ!
показать весь комментарий
17.08.2022 22:48 Ответить
Дебілиии! Як такі заголовки можна давати?!!! Так пишуть ,коли йде мова про терористичні організації.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:22 Ответить
Єто точно не ми! Какіє ваші даказательства?
показать весь комментарий
18.08.2022 00:24 Ответить
Джанкойська бавовна Несподівано великі збитки)
показать весь комментарий
18.08.2022 13:04 Ответить
От так відкриття!!!
А то всі ж думали що то все спричинило паління.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:13 Ответить
 
 