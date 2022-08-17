УКР
За серією вибухів в окупованому Криму стоїть Україна, - CNN

За серією вибухів в окупованому Криму, у тому числі на військовому аеродромі Саки в Новофедорівці та в районі села Майське під Джанкоєм, стоїть Україна.

Про це повідомляє CNN з посиланням на внутрішню доповідь українського уряду, надану чиновником на умовах анонімності, інформує Цензор.НЕТ.

Вибухи на аеродромі Саки 9 серпня автори звіту називають "серйозною, але разовою втратою для російської військової інфраструктури у Криму". Наступні атаки є "доказом систематичного військового потенціалу України у завданні ударів по Криму", йдеться в документі.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

Жителі селища Гвардійське Сімферопольського району в окупованому Криму, які мешкають у місцевому авіагарнізоні, розповіли, що чули щонайменше один сильний вибух 16 серпня, приблизно о шостій годині ранку.

У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи. Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.

За попередньою інформацією, на території аеродрому рашисти розміщували близько 50 одиниць військової техніки.

У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".

+24
Ні хріна подібного.Нас там немає!
показати весь коментар
17.08.2022 20:03
+17
Для тих, кого дивують такі роз'яснення:
У Рашці розганяють фейк, що ці вибухи - робота спецназу Британії та НАТО.
Ну, типа, "не так образливо та унизливо".
показати весь коментар
17.08.2022 20:06
+16
показати весь коментар
17.08.2022 20:10
а все думали берл лазар..бувайе.
показати весь коментар
17.08.2022 20:03
Ні хріна подібного.Нас там немає!
показати весь коментар
17.08.2022 20:03
Украина не стоит а потихоньку наступает.
показати весь коментар
17.08.2022 20:03
Ну то у Аристовича. А поки що https://censor.net/ua/news/3361408/vorog_maye_chastkovyyi_uspih_bilya_opytnogo_i_novomyhayilivky_na_inshyh_napryamkah_sproby_nastupu_vidbyto
показати весь коментар
17.08.2022 20:13
Отако. Кацапи покурили, а причетна Україна.
показати весь коментар
17.08.2022 20:04
самі популярні "курортного" сезону 2022
показати весь коментар
17.08.2022 20:10
Прям так i "стоiть"...може й присiла,нога на ногу....А то роблять з нас "iмперiю жаху"...
показати весь коментар
17.08.2022 20:39
мой дом - что хочу, то и делаю. и "гостей" сюда не зову.
показати весь коментар
17.08.2022 20:05
не виноватые мы!
он сам папирос захотел !

показати весь коментар
17.08.2022 20:05
Для тих, кого дивують такі роз'яснення:
У Рашці розганяють фейк, що ці вибухи - робота спецназу Британії та НАТО.
Ну, типа, "не так образливо та унизливо".
показати весь коментар
17.08.2022 20:06
Та да ," один раз -не в попуАс"...
показати весь коментар
17.08.2022 20:34
а як же тоді немаєаналогів їхня с-300 і с-400 та ще якась там муйня? А якщо по чесному, то м и ще і не починали.
показати весь коментар
17.08.2022 20:47
щось забагато помилок в тексті, не "В Рашці", а на парашці, і не "унизливо"***** чуть не блюнув поки писав, а принизливо. Де ти мову вчило?
показати весь коментар
17.08.2022 22:02
Какиевашидаказательства?
показати весь коментар
17.08.2022 20:09
показати весь коментар
17.08.2022 20:12
Нікотинум!
показати весь коментар
17.08.2022 20:20
показати весь коментар
17.08.2022 20:10
Я думаю это робот Федор,который в космической станции дырку просверлил
показати весь коментар
17.08.2022 20:10
Невже оті "заражьонниє гусі", про яких секельов разом із зливним бачком розповідали?
Айяяяй...)))
Айяяяй...)))
показати весь коментар
17.08.2022 20:12
эти наверное https://www.youtube.com/watch?v=cNa64TjFKhQ
показати весь коментар
17.08.2022 20:16
Да, ці можуть..)))
показати весь коментар
17.08.2022 22:01
Був варіант Гвінея-Бісау, але потім CNN і від нього відмовилась...
показати весь коментар
17.08.2022 20:13
Якщо Росія мовчить, не зізнаеться ,якого виробництва обломки , не хоче ззнатися що їм повна срака , то казати можна все що завгодно.
показати весь коментар
17.08.2022 20:18
Может и нашли чего то какой то неведедомой фигни,которая ложила на их ПВО,потому и молчат
показати весь коментар
17.08.2022 20:23
опа, викрилася таємниця століття
показати весь коментар
17.08.2022 20:19
А окупований Крим стоїть за серіЯМИ вибухів в Україні...
показати весь коментар
17.08.2022 20:20
Нас там ніт.
показати весь коментар
17.08.2022 20:22
СNN та ви ШО ???
показати весь коментар
17.08.2022 20:22
А якщо і Україна то й що? Може ми воюємо з кацапами? А на війні хтось має перемогти. А перемогти має Україна! А для цього треба лупити москалів скрізь де тільки можна до них дістатися! Що кому не ясно?!!!
показати весь коментар
17.08.2022 20:22
Всем понятно кроме е и зе
показати весь коментар
17.08.2022 20:24
Брехня. Этонемы
показати весь коментар
17.08.2022 20:22
Шпульц, давай озабоченность
показати весь коментар
17.08.2022 20:23
Та ты шо?! Никогда бы не подумал!
показати весь коментар
17.08.2022 20:24
а город подумал, ученья идут.. (с)

то є наша територія..зо хочемо, то й робимо..майно, раз наша територія, теж наше..

російське - там тільки гівно..можуть забирати й тікати
показати весь коментар
17.08.2022 20:26
Та ну. Не раз бачив гуманоїдів - це точно вони.
показати весь коментар
17.08.2022 20:39
Та таку бавовну можна купити в любому ларьку з пахлавой.
показати весь коментар
17.08.2022 20:41
да выпустили орки ракету по Украине, а она оказалась-с "непредсказуемой траекторией" Сами накосячили, а признаца-сцыкотно.
показати весь коментар
17.08.2022 20:48
то безрукі москалі,
до чого Україна
показати весь коментар
17.08.2022 20:54
вот вроде как Украину обвиняют в организации взрывов на суверенной территории другого государства.
а читать приятно, точно комплимент сделали))
война странная штука - меняет оценки..
показати весь коментар
17.08.2022 20:59
то якщо мацкву скурили - то так..їх територія..а Крим наш...

у мокшан - тільки болота з жабами
показати весь коментар
17.08.2022 21:15
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
показати весь коментар
17.08.2022 21:12
Оце так новина, куме! А ми гадали то марсiане
показати весь коментар
17.08.2022 21:21
це не ми!
нас там нет в любом военторге можно
показати весь коментар
17.08.2022 21:34
Сnn по ходу свічку тримало, як нас тут х@ярили, де було те снн. Нас там немає, тай нічим, а дуже, дуже хочеться, тільки мою хотелку зелі обломали
показати весь коментар
17.08.2022 21:37
Порохозелі?
показати весь коментар
17.08.2022 23:51
нет бурундия берег слонячих копітов..кинули тамагавку с салом на палке...ну ясно же.)
показати весь коментар
17.08.2022 22:23
хіба Україна винайшла тютюн ?
показати весь коментар
17.08.2022 22:29
Сигарета, сигарета
Ты одна не изменяеш
Я люблю тебя за это.
Сигарета, сигарета.
показати весь коментар
17.08.2022 22:34
НЕ МОЖЕ БУТИ!
показати весь коментар
17.08.2022 22:48
Дебілиии! Як такі заголовки можна давати?!!! Так пишуть ,коли йде мова про терористичні організації.
показати весь коментар
17.08.2022 23:22
Єто точно не ми! Какіє ваші даказательства?
показати весь коментар
18.08.2022 00:24
Джанкойська бавовна Несподівано великі збитки)
показати весь коментар
18.08.2022 13:04
От так відкриття!!!
А то всі ж думали що то все спричинило паління.
показати весь коментар
18.08.2022 13:13
 
 