За серією вибухів в окупованому Криму стоїть Україна, - CNN
За серією вибухів в окупованому Криму, у тому числі на військовому аеродромі Саки в Новофедорівці та в районі села Майське під Джанкоєм, стоїть Україна.
Про це повідомляє CNN з посиланням на внутрішню доповідь українського уряду, надану чиновником на умовах анонімності, інформує Цензор.НЕТ.
Вибухи на аеродромі Саки 9 серпня автори звіту називають "серйозною, але разовою втратою для російської військової інфраструктури у Криму". Наступні атаки є "доказом систематичного військового потенціалу України у завданні ударів по Криму", йдеться в документі.
Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.
У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.
Жителі селища Гвардійське Сімферопольського району в окупованому Криму, які мешкають у місцевому авіагарнізоні, розповіли, що чули щонайменше один сильний вибух 16 серпня, приблизно о шостій годині ранку.
У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи. Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.
За попередньою інформацією, на території аеродрому рашисти розміщували близько 50 одиниць військової техніки.
У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
он сам папирос захотел !
У Рашці розганяють фейк, що ці вибухи - робота спецназу Британії та НАТО.
Ну, типа, "не так образливо та унизливо".
Айяяяй...)))
то є наша територія..зо хочемо, то й робимо..майно, раз наша територія, теж наше..
російське - там тільки гівно..можуть забирати й тікати
до чого Україна
а читать приятно, точно комплимент сделали))
война странная штука - меняет оценки..
у мокшан - тільки болота з жабами
нас там нет в любом военторге можно
Ты одна не изменяеш
Я люблю тебя за это.
Сигарета, сигарета.
А то всі ж думали що то все спричинило паління.