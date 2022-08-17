За серією вибухів в окупованому Криму стоїть Україна, - CNN

За серією вибухів в окупованому Криму, у тому числі на військовому аеродромі Саки в Новофедорівці та в районі села Майське під Джанкоєм, стоїть Україна.

Про це повідомляє CNN з посиланням на внутрішню доповідь українського уряду, надану чиновником на умовах анонімності, інформує Цензор.НЕТ.

Вибухи на аеродромі Саки 9 серпня автори звіту називають "серйозною, але разовою втратою для російської військової інфраструктури у Криму". Наступні атаки є "доказом систематичного військового потенціалу України у завданні ударів по Криму", йдеться в документі.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

Жителі селища Гвардійське Сімферопольського району в окупованому Криму, які мешкають у місцевому авіагарнізоні, розповіли, що чули щонайменше один сильний вибух 16 серпня, приблизно о шостій годині ранку.

У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи. Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.

За попередньою інформацією, на території аеродрому рашисти розміщували близько 50 одиниць військової техніки.

У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".