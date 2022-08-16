Россияне хранили на аэродроме в Джанкое около 50 единиц техники, - Стратком ВСУ

Незадолго до взрывов в районе Джанкоя российские оккупанты значительно усилили ПВО. По предварительной информации, на территории аэродрома рашисты размещали около 50 единиц военной техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

"В районе аэродрома вблизи Джанкой было развернуто, по предварительным данным по меньшей мере 8 ЗРС С-400, 3-х ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцирь-С1". Кроме того, на аэродроме было сосредоточено 440 ТПК (транспортно-пусковые контейнеры)" . Кстати, эти ТПК там были сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, сколько для отправки в Херсонскую и Запорожскую области, для обстрелов Николаева и Запорожья. Особенно накануне и непосредственно 24 августа", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в районе железнодорожной станции "Азовская" проводилась разгрузка 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2-х САУ "Пион", 3 ед. РСЗО БМ-21 "Град" и боеприпасов.

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"Это без учета того, что уже стояло и томилось под горячим крымским солнышком. Джанкой это очень жирная узловая транзитная цель. И эта очень жирная цель ждала своего времени. Как и другие цели ждут своего времени", - подчеркнули в Страткоме.