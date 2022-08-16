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Новости Война
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Россияне хранили на аэродроме в Джанкое около 50 единиц техники, - Стратком ВСУ

джанкой

Незадолго до взрывов в районе Джанкоя российские оккупанты значительно усилили ПВО. По предварительной информации, на территории аэродрома рашисты размещали около 50 единиц военной техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

"В районе аэродрома вблизи Джанкой было развернуто, по предварительным данным по меньшей мере 8 ЗРС С-400, 3-х ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцирь-С1". Кроме того, на аэродроме было сосредоточено 440 ТПК (транспортно-пусковые контейнеры)" . Кстати, эти ТПК там были сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, сколько для отправки в Херсонскую и Запорожскую области, для обстрелов Николаева и Запорожья. Особенно накануне и непосредственно 24 августа", - говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты подтвердили, что под Джанкоем детонируют боеприпасы

Кроме того, в районе железнодорожной станции "Азовская" проводилась разгрузка 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2-х САУ "Пион", 3 ед. РСЗО БМ-21 "Град" и боеприпасов.

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"Это без учета того, что уже стояло и томилось под горячим крымским солнышком. Джанкой это очень жирная узловая транзитная цель. И эта очень жирная цель ждала своего времени. Как и другие цели ждут своего времени", - подчеркнули в Страткоме.

армия РФ (19725) Джанкой (83) техника (1753) Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (31)


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Топ комментарии
+52
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16.08.2022 12:33 Ответить
+43
Минобороны кацапов для этого и сочиняют сказки про детонацию и окурки, потому что признание того факта что С-400 говно, которое не защищает от ракетных ударов, значит нанести удар по свинособачему величию и всемогущесту, что приведет к деморализации и упадку настроений среди оболваненного россиянского быдла.
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16.08.2022 12:32 Ответить
+36


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16.08.2022 12:28 Ответить
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Псилили бавовну.
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16.08.2022 12:28 Ответить


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16.08.2022 12:28 Ответить
debyl blja (c)
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16.08.2022 12:32 Ответить
Є така штука - мова обличчя.
Ось, дивлячись на шойгіне обличчя і розумієш, що саме так і має виглядати переможець - веселий, бадьорий, впевнений у собі...
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16.08.2022 12:34 Ответить
Оленеводу уже доложили про очередной "успех" ?
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16.08.2022 12:36 Ответить
Кожугет удалой, бедна ссакля твоя.....
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16.08.2022 13:34 Ответить
https://twitter.com/gold_lot/status/1503057257055068166?fbclid=IwAR1Hz3QUJH_PZYgtpeKCi9Rqc0EMJJ8BCtnQo9bjMpPR7vnZxy6v2VcPOxM
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16.08.2022 13:38 Ответить
А ще там були гелікоптери
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16.08.2022 12:29 Ответить
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16.08.2022 12:30 Ответить
Головотяпы.
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16.08.2022 12:48 Ответить
Наследие царского разгильдяйства, когда один мужик двух генералов на.
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16.08.2022 12:56 Ответить
Минобороны кацапов для этого и сочиняют сказки про детонацию и окурки, потому что признание того факта что С-400 говно, которое не защищает от ракетных ударов, значит нанести удар по свинособачему величию и всемогущесту, что приведет к деморализации и упадку настроений среди оболваненного россиянского быдла.
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16.08.2022 12:32 Ответить
Невже Ердоган лопухнувся, закупляючи таке аналоговнєт?)
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16.08.2022 12:39 Ответить
Чому лопухнувся , купили, розібрали і зрозуміли як зробити так шоб ці ракети стали земля-земля
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16.08.2022 12:46 Ответить
Эрдоган $2,5 млрд. вбухал коту под хвост. ******* торгаша.

Турция купила у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф".
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16.08.2022 13:19 Ответить
это вы о них слишком хорошо думаете..., еще один петух из говна, и вот новый повод, чтобы накормить величие и поднять настроение
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16.08.2022 12:56 Ответить
А ще це болюче вдарить по ВПК рашистів, бо їхнє лайно ніхто не захоче купувати і розірвуть, навіть, і ті контракти, що були укладені до цього
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16.08.2022 13:32 Ответить
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16.08.2022 12:33 Ответить
Силу країни, в тому числі й військову, складають ЛЮДИ. Але, щоб стати реальною силою, вони спершу мають відмовитись бути «м'ясом».

І не тільки на полі бою.

Ми не маємо цього страху й зараз, після всіх безмірних страждань, горя й руїни, що принесла Росія на нашу землю після 24.02.2022 р. Ми знаємо ціну цьому струхлявілому зомбі-монстру: то ми (наші предки) його свого часу, на зло Польщі й Туреччині, зліпили й поставили на ноги, і потім ще віками підпомповували своєю силою - спершу добровільно, а потім вимушено, бо в будь-які союзи з Московією (про що ніхто не попереджає й досі!) легше ввійти, ніж вийти, за законом кримінальних об'єднань… І провербіальна мілітарна «велич» цього монстра - то, куди більшою мірою, аніж будь-хто з експертів досі зумів оцінити, теж наша заслуга: це українське козацтво творило російській армії славу «непереможної» в турецьких походах (в яких було прямо зацікавлене, «за своє» воювали!), і звідтоді кістяк тої армії - нижчий і середній офіцерський склад, - що за царів, що за більшовиків тримався - на українцях-таки, бо воювати наші вміли завжди… І тому тепер навіть путінський ядерний шантаж нас, на відміну від західних держав, не надто страшить: ми знаємо Росію - знаємо на живому досвіді, з радянських часів, як професійно вона блефує і як безсоромно краде, тож український розрахунок перекладається тут на мову здорового глузду приблизно так: з найвищою ймовірністю, російський запас ЯЗ давно розкрадено й розпродано, якщо ж щось і не розкрадено, то, як каже українське прислів'я, «не такий чорт страшний, як його малюють», - тактичний ядерний вибух ще зовсім не дорівнює ядерному Апокаліпсисові голівудських хоррорів, можна пережити, пережили ж ми, нівроку, й Чорнобиль, а він був куди небезпечніший, - і, поки західні політики вирішували, як їм не роздратувати Путіна, аби той, крий Боже, не натис міфічну «червону кнопку», українці діловито наповняли соцмережі інструкціями з поведінки при тактичному ядерному вибухові (відразу кажу: нічого нового для тих, хто пережив у Києві травень 1986-го)… https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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16.08.2022 12:35 Ответить
Але бувають й виключення- сакральнi мiсця: Чорнобаiвка...
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16.08.2022 15:49 Ответить
В Криму дедалі стає ,,душевно"
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16.08.2022 12:33 Ответить
Угу... прям падамашнєму 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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16.08.2022 13:32 Ответить
я бы даже сказал по домашнему
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16.08.2022 13:41 Ответить
Так "бархатнАй сизон" же ж....
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16.08.2022 15:51 Ответить
яке гарне слово: зберігали))
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16.08.2022 12:35 Ответить
Не зберегли ))
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16.08.2022 13:03 Ответить
у джонкої базується більше 40 гелікоптерів... але відстань до низ з майського більше 20 км. гарно розліталось, але не достане...
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16.08.2022 12:35 Ответить
Вибухи не в районі аеродрому, а в Джанкойському районі, селище Азовське. Там горить склад ***********.
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16.08.2022 12:36 Ответить
А я так розумію, що і в Джанкої, і в Азовському, і в Гвардійському - всюди!!!
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16.08.2022 13:43 Ответить
Головне слово «зберігала».
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16.08.2022 12:36 Ответить
Жгите их больше, слава ЗСУ!
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16.08.2022 12:38 Ответить
Как "погостили"в украинском Крыму лапти? Весело,с огоньком?
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16.08.2022 12:40 Ответить
krymu eto dronov kamikadze rabota ,eto ne Himars.
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16.08.2022 12:40 Ответить
таких экзотических мест в Крыму ***** облюбовало много - роботы непочатый край
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16.08.2022 12:40 Ответить
Крым практически целиком превращен в военный арсенал, до отказа набитый оружием(насчет ЯО непонятно, кто говорит, что есть, кто говорит, что нет).
О пять и снова - это злобное существо решил, что чем больше оружия, тем сильнее защищена территория, забыв что воюет все же не оружие, а воюют люди, которые это оружие держат. А с людьми у ***** напряженка - от туповатого министра нападения до последнего бурятского контрактника, которому все равног кого резать - украинцев в Буче или москалей в Москве.
Российская армия, как срез российского общества - дураки, подлецы и дегенераты
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16.08.2022 12:50 Ответить
Так вибухи на складі чи в аеропорті? А то так можна приписати і базу в Севастополі.
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16.08.2022 12:43 Ответить
Хорошо так, по домашнєму.
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16.08.2022 12:44 Ответить
В 90-х роках служив у Джанкої. Більша половина офіцерів були росіянами. Вони вже тоді чекали на "руський мир"...
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16.08.2022 12:47 Ответить
"руССкій", або "російский", якщо бажаєте перекласти цю назву українською.
"РУСЬкий" - це той, що має відношення до нашої (Київської) Русі, а не до РФ. Нагадаю, що мова у кацапів теж не руська, а російська!
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16.08.2022 13:13 Ответить
диверсанти відпрацювались, як і у Саках
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16.08.2022 12:50 Ответить
Авідакажітє
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16.08.2022 13:36 Ответить
Нас там нет..то бавовна горить...
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16.08.2022 12:52 Ответить
Крим не тямит себе від щастя -- салютує ВСУ феєрверками наперед
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16.08.2022 12:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZyL0umN1IZ0 https://www.youtube.com/watch?v=ZyL0umN1IZ0


КРЫМ и HIRMAS | Перспективные объекты для атаки
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16.08.2022 12:53 Ответить
Крымский мост пока цел...крысы путлера...драпайте...ещё есть время...🦍гориллы долбанные...
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16.08.2022 12:54 Ответить
Доводка системи терком на отрк далі на полігоні "Крим" наземний підземний повітряний доводка до максимального імплозивного заряду на отрк
Все тільки починається
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16.08.2022 12:56 Ответить
Новинки Укроборонпрому:
ОТРК "Головотяпство"
БПЛА "Замьікание"
РСЗО "Окурки"
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16.08.2022 12:56 Ответить
Наркозависимый есаул.
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16.08.2022 13:08 Ответить
стратком ЗСУ..., я була впевнена, що це комітет по стратам, бгггг
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16.08.2022 13:04 Ответить
О!
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16.08.2022 13:26 Ответить
... Привыкли,так душевно все было, по домашнему...
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16.08.2022 13:06 Ответить
В Крыму 5 айродромов...куда ударит бавовна в следующий раз...?делаем ставки Панове...Джанкой или Симферополь...
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16.08.2022 13:07 Ответить
поблизу сімферополя вже тоже палає... гвардєйське відзначилось....
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16.08.2022 13:38 Ответить
а там на відкритих стоянках біля 30 літачків... су 25 і су 24....
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16.08.2022 13:44 Ответить
Під Сімферополем уже "хлопкі" і "залимлєніє".
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16.08.2022 13:41 Ответить
Ещё б белорусскую волость оркостана проредить не мешало бы
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16.08.2022 13:11 Ответить
Стратком -- це ж Комітет страти рашистів!
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16.08.2022 13:23 Ответить
https://www.facebook.com/LevinYigal?__cft__[0]=AZXkxKAxRJz43EGNiZDpt4hafi0mHB2mk5OnRZH5mSNCX5lKEJFmRz5oyqKu32qfNtL4ruwbqN4Jn1oMnOtVJGHR0wP5_rf6ZOkmlszqGhwTRlyKodVXYTqnapMaAQKWjSz4vDzp4FlZqbeh05CvOnlWHWdYNqv8cmJ24ZzcrBneNg&__tn__=-UC%2CP-R Игаль Левин

https://www.facebook.com/LevinYigal/posts/pfbid02c7f4q27LLonNnfq9MjFuNGhz8M9tKh1VPhxsUVepgVoQcwCPzku3MTWyD723D9Qjl?__cft__[0]=AZXkxKAxRJz43EGNiZDpt4hafi0mHB2mk5OnRZH5mSNCX5lKEJFmRz5oyqKu32qfNtL4ruwbqN4Jn1oMnOtVJGHR0wP5_rf6ZOkmlszqGhwTRlyKodVXYTqnapMaAQKWjSz4vDzp4FlZqbeh05CvOnlWHWdYNqv8cmJ24ZzcrBneNg&__tn__=%2CO%2CP-R 4 мин. ·

Местные жители сообщают о взрывах на военном аэродроме в поселке Гвардейское в оккупированном Крыму.


Сегодня кучно. Демилитаризация Крыма набирает обороты.
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16.08.2022 13:29 Ответить
Пожалійте Єнота, бідолага лапки зітре від таких новин 🤔🧐😁
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16.08.2022 13:41 Ответить
Джанкой горел и ему велел!
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16.08.2022 13:41 Ответить
сьогодні Джанкой особливо красивий)
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16.08.2022 13:41 Ответить
Є прикмета: як тиждень почнеш,- так і закінчиш 🤔А початок таки гарний, є надія, що і кінець буде такий же гарний ... але не для кацабидла 😝😝😝😜🤪
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16.08.2022 13:46 Ответить
Приємно коли москалики горять
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16.08.2022 13:48 Ответить
i krasivo tozhe
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16.08.2022 14:14 Ответить
 
 