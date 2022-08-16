Россияне хранили на аэродроме в Джанкое около 50 единиц техники, - Стратком ВСУ
Незадолго до взрывов в районе Джанкоя российские оккупанты значительно усилили ПВО. По предварительной информации, на территории аэродрома рашисты размещали около 50 единиц военной техники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.
"В районе аэродрома вблизи Джанкой было развернуто, по предварительным данным по меньшей мере 8 ЗРС С-400, 3-х ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцирь-С1". Кроме того, на аэродроме было сосредоточено 440 ТПК (транспортно-пусковые контейнеры)" . Кстати, эти ТПК там были сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, сколько для отправки в Херсонскую и Запорожскую области, для обстрелов Николаева и Запорожья. Особенно накануне и непосредственно 24 августа", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе железнодорожной станции "Азовская" проводилась разгрузка 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2-х САУ "Пион", 3 ед. РСЗО БМ-21 "Град" и боеприпасов.
"Это без учета того, что уже стояло и томилось под горячим крымским солнышком. Джанкой это очень жирная узловая транзитная цель. И эта очень жирная цель ждала своего времени. Как и другие цели ждут своего времени", - подчеркнули в Страткоме.
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Ми не маємо цього страху й зараз, після всіх безмірних страждань, горя й руїни, що принесла Росія на нашу землю після 24.02.2022 р. Ми знаємо ціну цьому струхлявілому зомбі-монстру: то ми (наші предки) його свого часу, на зло Польщі й Туреччині, зліпили й поставили на ноги, і потім ще віками підпомповували своєю силою - спершу добровільно, а потім вимушено, бо в будь-які союзи з Московією (про що ніхто не попереджає й досі!) легше ввійти, ніж вийти, за законом кримінальних об'єднань… І провербіальна мілітарна «велич» цього монстра - то, куди більшою мірою, аніж будь-хто з експертів досі зумів оцінити, теж наша заслуга: це українське козацтво творило російській армії славу «непереможної» в турецьких походах (в яких було прямо зацікавлене, «за своє» воювали!), і звідтоді кістяк тої армії - нижчий і середній офіцерський склад, - що за царів, що за більшовиків тримався - на українцях-таки, бо воювати наші вміли завжди… І тому тепер навіть путінський ядерний шантаж нас, на відміну від західних держав, не надто страшить: ми знаємо Росію - знаємо на живому досвіді, з радянських часів, як професійно вона блефує і як безсоромно краде, тож український розрахунок перекладається тут на мову здорового глузду приблизно так: з найвищою ймовірністю, російський запас ЯЗ давно розкрадено й розпродано, якщо ж щось і не розкрадено, то, як каже українське прислів'я, «не такий чорт страшний, як його малюють», - тактичний ядерний вибух ще зовсім не дорівнює ядерному Апокаліпсисові голівудських хоррорів, можна пережити, пережили ж ми, нівроку, й Чорнобиль, а він був куди небезпечніший, - і, поки західні політики вирішували, як їм не роздратувати Путіна, аби той, крий Боже, не натис міфічну «червону кнопку», українці діловито наповняли соцмережі інструкціями з поведінки при тактичному ядерному вибухові (відразу кажу: нічого нового для тих, хто пережив у Києві травень 1986-го)… https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
О пять и снова - это злобное существо решил, что чем больше оружия, тем сильнее защищена территория, забыв что воюет все же не оружие, а воюют люди, которые это оружие держат. А с людьми у ***** напряженка - от туповатого министра нападения до последнего бурятского контрактника, которому все равног кого резать - украинцев в Буче или москалей в Москве.
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