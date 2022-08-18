На військовому аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму чути вибухи, – ЗМІ
Біля Севастополя в окупованому Криму ввечері, 18 серпня, чули вибухи на військовому аеродромі "Бельбек".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"На військовому аеродромі "Бельбек" під Севастополем чути вибухи", - повідомили в місцевому телеграм-каналі.
Перший вибух у Севастополі було чути о 22:00, другий – о 22:35.
Кілька мешканців Севастополя та розташованого поряд з містом Бахчисарайського району розповіли про "звуки вибухів та стрілянину". Усі вони проживають за кілька кілометрів від військового аеродрому "Бельбек".
Про звуки вибухів на аеродромі також повідомляють у соцмережі "ВКонтакте".
Офіційної інформації від російської влади про вибухи поки немає.
Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над Бельбеком нібито збили безпілотник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бавовна бушує в Росії: горить склад з ************ в Бєлгородській області.
https://www.youtube.com/watch?v=eP7jicBETDg&t=22s
https://twitter.com/i/status/1560364183350296577
Три дні тому Фуйло замінило командувача флотом...
Пора і цього міняти....
Пиззуйте, доки можете ходити, з такими варіантами.
- Ма, ну что ты говоришь?!
- Я знаю, что я говорю!Пиши крымский мост! Прямо сейчас бери и пиши! Потому что он в генеральном плане на снос!!