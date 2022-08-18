На військовому аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму чути вибухи, – ЗМІ

Біля Севастополя в окупованому Криму ввечері, 18 серпня, чули вибухи на військовому аеродромі "Бельбек".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"На військовому аеродромі "Бельбек" під Севастополем чути вибухи", - повідомили в місцевому телеграм-каналі.

Перший вибух у Севастополі було чути о 22:00, другий – о 22:35.

Кілька мешканців Севастополя та розташованого поряд з містом Бахчисарайського району розповіли про "звуки вибухів та стрілянину". Усі вони проживають за кілька кілометрів від військового аеродрому "Бельбек".

Про звуки вибухів на аеродромі також повідомляють у соцмережі "ВКонтакте".

Офіційної інформації від російської влади про вибухи поки немає.

Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над Бельбеком нібито збили безпілотник.