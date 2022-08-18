УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4184 відвідувача онлайн
Новини Війна
72 635 234

На військовому аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму чути вибухи, – ЗМІ

бельбек

Біля Севастополя в окупованому Криму ввечері, 18 серпня, чули вибухи на військовому аеродромі "Бельбек".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"На військовому аеродромі "Бельбек" під Севастополем чути вибухи", - повідомили в місцевому телеграм-каналі.

Перший вибух у Севастополі було чути о 22:00, другий – о 22:35.

Кілька мешканців Севастополя та розташованого поряд з містом Бахчисарайського району розповіли про "звуки вибухів та стрілянину". Усі вони проживають за кілька кілометрів від військового аеродрому "Бельбек".

Про звуки вибухів на аеродромі також повідомляють у соцмережі "ВКонтакте".

Офіційної інформації від російської влади про вибухи поки немає.

Також читайте: Після вибухів в окупованому Криму стали цікавитися бомбосховищами, продажем квартир й аварійними валізками

Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над Бельбеком нібито збили безпілотник.

Автор: 

вибух (4621) Крим (14241) аеродром (323)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+94
показати весь коментар
18.08.2022 23:08 Відповісти
+78
Господин Хаймарс, что вы делали вчера?
- Летал в Крым по "горящей путевке"
- Каковы ваши впечатления?
- Отдохнул бомбезно и с огоньком.
показати весь коментар
18.08.2022 23:16 Відповісти
+77
на ватних каналах лють неймовірна .. сьогодні наші набили дофіга техніки ,а під вечір щей камні с нєба
показати весь коментар
18.08.2022 23:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Яка поміняла , сорян
показати весь коментар
19.08.2022 00:28 Відповісти
А контакт був який? Якшо не секрет ?
показати весь коментар
19.08.2022 01:08 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 00:32 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 00:38 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 00:35 Відповісти
Бельбек взрывы 18.08.2022 https://www.youtube.com/watch?v=HZcXkaIzdJc

Бавовна бушує в Росії: горить склад з ************ в Бєлгородській області.
https://www.youtube.com/watch?v=eP7jicBETDg&t=22s
показати весь коментар
19.08.2022 00:41 Відповісти
еще немного новостей аро исход кацапов из Крыма:
https://twitter.com/i/status/1560364183350296577
показати весь коментар
19.08.2022 00:55 Відповісти
gavnjuk - zdristnul vse taki
показати весь коментар
19.08.2022 01:37 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 01:02 Відповісти
Истинный хозяин своего слова, захотел, дал - захотел, забрал обратно.
показати весь коментар
19.08.2022 07:54 Відповісти
Могу бухать, могу не бухать..
показати весь коментар
19.08.2022 08:04 Відповісти
А то точно вибухи в Криму на відео? А то щось я подібне вже бачив тут https://www.youtube.com/watch?v=PsTMN4rjF88
показати весь коментар
19.08.2022 01:23 Відповісти
Які чудові новини напередодні великого свята - ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЬОГО \ Другого Спаса \!!! З нами БОГ !!!
показати весь коментар
19.08.2022 01:29 Відповісти
сподіваюсь бавовни буде більше
показати весь коментар
19.08.2022 02:22 Відповісти
цей аеродром належить до ВМФ...
Три дні тому Фуйло замінило командувача флотом...
Пора і цього міняти....
показати весь коментар
19.08.2022 02:34 Відповісти
Таке ото. До нас гості приїхали, склонять до капітуляції - а ми їм фейерверк!
Пиззуйте, доки можете ходити, з такими варіантами.
показати весь коментар
19.08.2022 03:02 Відповісти
ЗСУ, зробіть українцям подарунок на День Незалежності. Вдарте по кримському мосту та рознесіть Севастополь разом з базою.В українському Криму не має бути жодного живого кацапа.
показати весь коментар
19.08.2022 03:20 Відповісти
Це був би найкращий подарунок до дня незалежності України.
показати весь коментар
19.08.2022 10:55 Відповісти
Тобто ніякі референдуми не можуть стати на заваді завдання ударів зі сторони України. Головне для України не кількість ХАЙМАРСІВ а кількість ракет до них щоб можна було робити масові обстріли а не економити ракети.
показати весь коментар
19.08.2022 06:20 Відповісти
Звуки музыки.
показати весь коментар
19.08.2022 06:22 Відповісти
Над аэропортом Бельбек был сбит украинский беспилотник, который разбрасывал спички и "Беломор"
показати весь коментар
19.08.2022 06:57 Відповісти
слававсу
показати весь коментар
19.08.2022 06:58 Відповісти
мабудь в кацапський ваєнторг завезли халавські папіроси
показати весь коментар
19.08.2022 07:40 Відповісти
- В наше время художник не может работать стихийно. Надо знать, что увековечивать.
- Ма, ну что ты говоришь?!
- Я знаю, что я говорю!Пиши крымский мост! Прямо сейчас бери и пиши! Потому что он в генеральном плане на снос!!
показати весь коментар
19.08.2022 08:17 Відповісти
Danke schön, ЗСУ!
показати весь коментар
19.08.2022 08:35 Відповісти
Опять туристы курят
показати весь коментар
19.08.2022 08:38 Відповісти
https://ibb.co/LgXHHnJ
показати весь коментар
19.08.2022 08:49 Відповісти
Недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал!
показати весь коментар
19.08.2022 09:14 Відповісти
курить можно только в положенных местах - Архангельск, Москва, Владимир и так далее до Магадана и Хабаровска, на Бельбеке курить нельзя росвоеннослужащим
показати весь коментар
19.08.2022 09:24 Відповісти
Та нехай тішаться кацапчики цигарками де хочуть. І в Бельбеку можна. Ну і що, що згоріли літачки? - Привезуть інші. Он у Чорнобаївку в которий раз підвозять.
показати весь коментар
19.08.2022 09:37 Відповісти
Хорошие новости. В этом случае курение продлевает жизнь другим.
показати весь коментар
19.08.2022 09:35 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
19.08.2022 10:04 Відповісти
Оце діло!!! Севастополю приготуватися!!!!
показати весь коментар
19.08.2022 10:11 Відповісти
Подмыться.
показати весь коментар
19.08.2022 12:42 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 