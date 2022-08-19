УКР
Покрокова демілітаризація та згодом деокупація Криму - питання порядку денного, - Данілов

данілов

Кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, якщо нададуть інформацію про російські військові об’єкти на території окупованого півострова.

Про це у Twitter заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Крим - суверенна територія України. Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією", - наголосив він.

Секретар РНБО додав, що кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони про російські військові об’єкти та техніку на території окупованого півострова.

Також читайте: "Будь-який територіальний компроміс з Кремлем - це війна, відкладена на майбутнє", - Данілов

Данілов Олексій (1259) Крим (14251) окупація (6866) деокупація (955)
+11
Вот в этом вся суть кацапов. Они зверствуют, когда жертва беззащитна и максимально не ждет нападения. Когда кацап начинает визжать про "серьезные меры", это значит, что кроме дешевых понтов ничего больше не осталось.
19.08.2022 13:03 Відповісти
+8
19.08.2022 12:47 Відповісти
+6
Зрадили Україну, зрадять і окупантів.
19.08.2022 12:45 Відповісти
ще той гопнік із 90-х.
19.08.2022 12:44 Відповісти
Аксьонов?
19.08.2022 12:46 Відповісти
І гоблін, і костянтінов, а ось мірімський здох, але його помічники і депутани і пісіанєри сбу.
19.08.2022 13:00 Відповісти
" ветеренар " каждый день в СМИ !! МЫ победили и в РНБО кончилась работа ??? Леша или на передок , рядовым !!!
19.08.2022 14:31 Відповісти
Зрадили Україну, зрадять і окупантів.
19.08.2022 12:45 Відповісти
бавовну щодня і самі зїб..ть
19.08.2022 12:46 Відповісти
19.08.2022 12:47 Відповісти
Вот в этом вся суть кацапов. Они зверствуют, когда жертва беззащитна и максимально не ждет нападения. Когда кацап начинает визжать про "серьезные меры", это значит, что кроме дешевых понтов ничего больше не осталось.
19.08.2022 13:03 Відповісти
именно! обычные гопники с дешевыми понтами
19.08.2022 13:50 Відповісти
ви спочатку Херсон заберіть....6 місяць війни, оточений Херсон дніпром - все стоїть під окупацією і стоїть
19.08.2022 12:48 Відповісти
Данілов, не забувай, ще денацифікація крисчан і, згодом, мокши обов'язково має бути!
Ну і дефлорація аксьонова і константінова, потім - оленя-шойгу, герасима (позивний Му-му), двох кремлівських карликів і чоловічої частини калмикії...
19.08.2022 12:53 Відповісти
Ой как разогнался Данилов. Оружия еще не дали достаточно чтобы освобождать Крым. Параша еще может обьявить мобилизацию. Сначало хотя бы мост крымский нужно разбомбить. А сколько там аэродромов, баз, складов. Все нужно уничтожить.
19.08.2022 13:00 Відповісти
Ну що з того що не дали? Данiлов вже в бойовi плавки нарядився (чорного колiру), Вороги повиннi почати тримтiти..
19.08.2022 13:27 Відповісти
Тремтіти будуть коли він зніме плавки.
19.08.2022 14:24 Відповісти
Щось данілов все в чорному, в зелене не переодягається. І каже що з листопада, на відміну від зе, подавав сигнали про наступ.
19.08.2022 13:02 Відповісти
То він мабуть піксельними труселямі своїй дружині сигналив про вторгнення кацапів. Ми ж їх не бачили...
19.08.2022 13:05 Відповісти
Британський The Economist пише геть інше, дуже не райдужне, але неписьменні англійською не знають, тому слухають телемарафон.
https://www.economist.com/leaders/2022/08/17/stay-cool-on-kherson
19.08.2022 13:06 Відповісти
Орчині орки та орченята піздуйте з Криму доки не пізно.
19.08.2022 13:08 Відповісти
19.08.2022 13:51 Відповісти
Почніть спочатку з Херсону і Лугандону, а тоді вже Крим. Бо поки що це на казки для лохторату схоже.
19.08.2022 13:23 Відповісти
Та забудьте про Крим, звільняйте Херсон, ЗАЕС, Мелітополь, Бердянск, Нову Каховку!! Не парьте фантазіями мозок "мудрому наріду". Крим "не на часі"(С)
19.08.2022 13:58 Відповісти
Нормальное заявление. Пусть боятся. Всё как учил Сунь-цзы.
19.08.2022 14:17 Відповісти
Зачем ты повторяешь шесть месяцев слова Залужного и Марчелло? Расскажи ка ты лучше нам мил-человек, как ваша зекоманда готовила страну ко вторжению.
19.08.2022 14:25 Відповісти
 
 