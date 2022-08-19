5 493 24
Покрокова демілітаризація та згодом деокупація Криму - питання порядку денного, - Данілов
Кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, якщо нададуть інформацію про російські військові об’єкти на території окупованого півострова.
Про це у Twitter заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Крим - суверенна територія України. Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією", - наголосив він.
Секретар РНБО додав, що кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони про російські військові об’єкти та техніку на території окупованого півострова.
+11 Мобильный крематорий
+8 YU ST
+6 5 копійок
Ну і дефлорація аксьонова і константінова, потім - оленя-шойгу, герасима (позивний Му-му), двох кремлівських карликів і чоловічої частини калмикії...
https://www.economist.com/leaders/2022/08/17/stay-cool-on-kherson