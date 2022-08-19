Покрокова демілітаризація та згодом деокупація Криму - питання порядку денного, - Данілов

Кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, якщо нададуть інформацію про російські військові об’єкти на території окупованого півострова.

Про це у Twitter заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Крим - суверенна територія України. Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією", - наголосив він.

Секретар РНБО додав, що кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони про російські військові об’єкти та техніку на території окупованого півострова.

