РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9435 посетителей онлайн
Новости Война
10 447 83

Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского, - Эрдоган

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит ситуацию на Запорожской АЭС с президентом страны-оккупанта Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Анадолу.

"Президент Эрдоган заявил, что обсудит вопрос Запорожской АЭС с российским коллегой Путиным", – отмечает издание.

В то же время он подчеркнул, что Турция и дальше будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также, по словам Эрдогана, Турция готова организовать у себя встречу Путина и Зеленского.

Также читайте: Оккупанты готовятся отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины, - "Энергоатом"

путин владимир (32231) Эрдоган Реджеп Тайип (951) Запорожская АЭС (747)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Ніяких зустрічей з цим людожером і домовленостей, доки ці ******** не покинуть Україну.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:09 Ответить
+25
ЗСУ влучили у міст на Каховській ГЕС, який російські окупанти щойно відновили.

Про це повідомив у https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02SVGUHii4wstXks5Vn6jD3KbZRTg8AW7XsPXrhfooih4zyqfyuUjmRkXo7GbmEU7tl Фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Укрінформ.

"ЗСУ - спонсори феєрверків для орків. Наші сили знову влучили у міст на Каховській ГЕС, який росіяни встигли відновити. Схоже, урочистого відкриття не буде, а от «салют» був", - написав депутат.

Пізніше він зазначив, що оперативне командування «Південь» офіційно підтвердило, що ЗСУ зруйнували плани окупантів відремонтувати і використовувати Каховський міст.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:14 Ответить
+17
Ердоган гасає від ***** до Зєлі, "трудіцца в потє ліца", не забуваючи вибивати собі гешефти з обох сторін.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
реджеп, сбрєй уси
показать весь комментарий
19.08.2022 13:03 Ответить
Юра, Едик, возьми курточку и сходи в Дарницу. Дядя буйло привлек Юру Едика к своей контрреволюционной деятельности, посылая его с записками к подпольщику Бинском агенту Ослу Оманскому .
показать весь комментарий
19.08.2022 16:27 Ответить
Ердоган -- иди нах за руцким кораблем вместе с ******
показать весь комментарий
19.08.2022 19:01 Ответить
Ніяких зустрічей з цим людожером і домовленостей, доки ці ******** не покинуть Україну.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:09 Ответить
Нехай тащіть хутіна в Гаагу за шкіру
показать весь комментарий
19.08.2022 13:28 Ответить
ЗСУ влучили у міст на Каховській ГЕС, який російські окупанти щойно відновили.

Про це повідомив у https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02SVGUHii4wstXks5Vn6jD3KbZRTg8AW7XsPXrhfooih4zyqfyuUjmRkXo7GbmEU7tl Фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Укрінформ.

"ЗСУ - спонсори феєрверків для орків. Наші сили знову влучили у міст на Каховській ГЕС, який росіяни встигли відновити. Схоже, урочистого відкриття не буде, а от «салют» був", - написав депутат.

Пізніше він зазначив, що оперативне командування «Південь» офіційно підтвердило, що ЗСУ зруйнували плани окупантів відремонтувати і використовувати Каховський міст.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:14 Ответить
а тим часом знову прильоти у Запоріжжя...
показать весь комментарий
19.08.2022 13:17 Ответить
Як я зрозумів туди куди і раніше.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:22 Ответить
зовсім не факт. за характером звуку ближче (до мене), ніж в той раз
показать весь комментарий
19.08.2022 13:24 Ответить
Рот прикрий. Чи досі розуму не набрався?
показать весь комментарий
19.08.2022 15:02 Ответить
А бо шо?
показать весь комментарий
19.08.2022 19:35 Ответить
поговорить - можливо.
Але ні про що не домовиться.
Я навіть здогадуюсь, що ***** скаже: це укропи, мовляв, обстрілюють нашу (тобто, касапську) АЕС.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:17 Ответить
***** предложат вывести войска из 30 км.зоны АЭС.
Обстрелы Никополя прекратятся, соответственно и в Энергодаре будет тихо,как это было месяц назад пока орки не нагнали техники на тот берег.
Это первый шаг к переговорам в которых заинтересован плешивый.
Если нет то переговоров не будет.
показать весь комментарий
19.08.2022 15:01 Ответить
Перемовини про що?
показать весь комментарий
19.08.2022 16:05 Ответить
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.''
показать весь комментарий
19.08.2022 16:33 Ответить
С тираном-палачам - массовым УБИЙЦЕЙ ГОВОРИТЬ и легитимизировать ТЕРРОРИСТА ⁉️С Усамой бен Ладеном НИКТО НЕ ГОВОРИЛ ,ВЗЯЛИ И *********** 💥🔥
показать весь комментарий
19.08.2022 16:47 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 13:18 Ответить
В Енрегодарському(проукраїнському) чатi пишуть, що 5-10 хвилин тому почалися провокацiї. В Нiкополi теж було щось чутно, десь далеко начебто в тому районi.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:18 Ответить
саме в цей час й в обласний центр прилетіло (смерч або ураган)
показать весь комментарий
19.08.2022 13:20 Ответить
Всі шість?
показать весь комментарий
19.08.2022 13:25 Ответить
я чув 4
показать весь комментарий
19.08.2022 13:27 Ответить
Офіційно повідомляють про шість.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:31 Ответить
мені якось пох що хтось повідомляє. що чув, те і кажу
показать весь комментарий
19.08.2022 13:34 Ответить
Судячи з фото, які публікують очевидці, в населеному пункті могла відпрацювати ППО.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:43 Ответить
судячи з фото я бачу сліди снарядів рсзв. ппо проти них безпорадна.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:09 Ответить
Розу вітрів по сезонам подвиться. Ідіоти.
Накриє бадьоро.
Підривники ***...ві.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:19 Ответить
Сьогодні там дме вітер зі сходу.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:24 Ответить
то сьогодні.
Західний десь 2-5 вересня.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:57 Ответить
Ердоган гасає від ***** до Зєлі, "трудіцца в потє ліца", не забуваючи вибивати собі гешефти з обох сторін.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:20 Ответить
1 слава Украине. 2 Украина победит иншаллах. ежедневно очень много молодые парни погибают. у вас ест сын или муж который в войне? если был бы по другому запели бы.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:48 Ответить
До чого тут *****?Ердоган впав нижче плінтуса Макрон 2
без ніяких умов повинні террористи звільнити аєс,якщо ***** то це шантаж террористів на якісь умови,з террористами не ведуть переговори
показать весь комментарий
19.08.2022 13:23 Ответить
Похоже Эрдоган хочет занять место Макрона.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:26 Ответить
йому теж цікаво заглянути в очко пуйла, як воно виглядає нині?...
показать весь комментарий
19.08.2022 13:30 Ответить
Воно розвальцьоване вже і скоро буде розірване
показать весь комментарий
19.08.2022 13:40 Ответить
обговорювати чіто?хто в ад,хто в рай?Якась міль на підборах,вирішує існування планети це нонсенс.Ердогану потрібно,всього на всього,вирвати кадик у окурка,тоді в історії він переплюне,всіх македонських с цезарями разом.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:31 Ответить
ТУРЕЦЬКИЙ ПОТІК - проблема на цю зиму . США не встигають повністю покрити потреби ціх краін
показать весь комментарий
19.08.2022 13:32 Ответить
Турция на Мраморном море построила СПГ ТЕРМИНАЛ - туда приходят суда из США И АЛЖИРА и есть крупнейшее подземное хранилище газа под мореМ в Силиври - 80 км от Люлябургаза - точки Турецкого потока
Турция может поддержать ЕС в санкциях против кацапского газа и переключиться на транспортировку сжиженного газа . НО ЕС ПОКА САМО не приняло окончательный запрет на кацапский газ ( к примеру немцы опять вспомнили СП2) . Так зачем хаять Эрдогана ?
показать весь комментарий
19.08.2022 13:41 Ответить
София спасибо за справедливый взгляд
показать весь комментарий
19.08.2022 14:50 Ответить
Про*бали 3АЕС теперь можно только себя в сраку поцеловать, как говорила моя бабушка. 3ато передали станцию бе боя и правакаций росийским террористам. А как расска3ывали что будем электроенергию в Европу продавать. теперь сами будем клянчить чтобы нам кто то что то дал. И что то мне подо3ревается что 3десь 3амешан тот кто нам впаривает *3еленую энергию*,о которой каждый день на этом сайте напоминают ра3ные 3агадочные *эксперды*. Уж очень ему дешовая атомная энергия всю малину портила.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:35 Ответить
Буратіні щось клянчити не звикати.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:38 Ответить
Ніяких зустрічей з військовим злочинцем Путлером!! Зеленський і не думай!!
показать весь комментарий
19.08.2022 13:36 Ответить
Він постійно про це думає бо шашлики вже 3-тя порція згнила, а він їх так і не пожер!
показать весь комментарий
19.08.2022 16:49 Ответить
Скільки разів Ердоган проводив особисті зустрічі-перемовини із Асадом і в якому форматі, публічно чи наодинці?
показать весь комментарий
19.08.2022 13:39 Ответить
ще раз зелений побачить мир в очах пут..., , він ще й досі вдячний пут.. за вітання з обранням презідєнтом
показать весь комментарий
19.08.2022 13:44 Ответить
Питання. А на куя?
показать весь комментарий
19.08.2022 13:45 Ответить
Бо карликовый фюрер начал отгребать
показать весь комментарий
19.08.2022 13:56 Ответить
нужно посмотрэть в глаза и просто пэрэстать стрэлять v2.0?
показать весь комментарий
19.08.2022 13:57 Ответить
Саме кремлівський вилупок проситься на ці переговори , так як відчуває що програє цю жахливу спецоперацію , по знищенню нашого народу , але украінців цікавить позиція Зеленського , бо Єрдогану по барабану наш народ , йому дуже хочеться догодити ху@ лу 😠
показать весь комментарий
19.08.2022 14:02 Ответить
Зеля проситися, а пердуган йому зустріч із пуйлом влаштовує.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:57 Ответить
Захопили і тепер розпочали ядерний шантаж.

Ну чим не держава-терорист.

Зеленський не повинен погоджуватися ні на які перемовини без звільнення ЗАЕС, та наших полонених.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:02 Ответить
Захоплення атомної станції- це "чистий" терроризм, "класичний"

Хай краще ЗЄ добивається визнання параші країною -террористом.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:52 Ответить
Помидорыч угомонись, выкружил у ***** ништяков и хватит.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:05 Ответить
А що нового ми від нього почуємо?
Марна трата часу.
Треба звільняти окуповані території,там наші люди чекають,не можуть дочекатись.
Бити по базам орків,без промахів.
Сьогоднішня ніч була дуже продуктивною.
Це свідчить про те,що наші бійці 💪👍!
показать весь комментарий
19.08.2022 14:08 Ответить
Ердоган пнх
показать весь комментарий
19.08.2022 14:10 Ответить
турки вже вигукували на стадіоні-пукін, пукін. так що віри нема до турок.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:15 Ответить
Хіба що заради того щоб Ботоксуа придушити шарфом десь в коридорі..
показать весь комментарий
19.08.2022 14:24 Ответить
..хіба хйло вже відвело війська орків на кордони до 2014го року?
показать весь комментарий
19.08.2022 14:26 Ответить
Чому це до до 2014го?
показать весь комментарий
19.08.2022 19:54 Ответить
Зеля мы многое тебе простим, если ты где то спрячешь пистолет и застрелишь нафффй эту тварь прямо перед камерами.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:39 Ответить
... а потім застрелишся САМ !!!

але прощення за смерть сотні тися українців, покалічених та змешених біженців-безхатчетків НЕ буде !
показать весь комментарий
19.08.2022 18:00 Ответить
Еслі наш зіграє на пині як на роялі, тоді ок. Хай встрічаються.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:41 Ответить
Тупий блазень не дасть ради навіть з третьосортним кєгєбєшніком. Тому ніяких зустрічей.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:48 Ответить
А навіщо це потрібно Зеле? Щобі здати Україну?
показать весь комментарий
19.08.2022 14:52 Ответить
А якже.
показать весь комментарий
19.08.2022 16:17 Ответить
ЗСУ організує зустрічі ***** з його папай- сатаною.
показать весь комментарий
19.08.2022 15:03 Ответить
Річ йде про евакуацію зе в Ростов через Туреччину?
показать весь комментарий
19.08.2022 15:20 Ответить
операція

Стамбульський транзіт
показать весь комментарий
19.08.2022 18:01 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 15:47 Ответить
Схід справа тонка. Туреччина то готова.... а точно зацікавлена, якщо може перестати бути хабом фінансових потоків. Тут головне не перейти межу "стурбованості", ради більш реального. Ну а так, вищий пілотаж.
показать весь комментарий
19.08.2022 16:03 Ответить
В очко заглянуть ?
показать весь комментарий
19.08.2022 16:05 Ответить
Переговори?Доки ці суки всі не подохнуть переговорів не буде !
показать весь комментарий
19.08.2022 16:15 Ответить
Від "перемовин" і здачі наших інтересів уклоніста і Ко стримують лише ЗСУ і народ України. Якби не українське суспільство - підараша була б вже по Дніпру.
показать весь комментарий
19.08.2022 16:23 Ответить
Ви маєте на увазі:

"договоримся где-то посредине" ?
В.А.Зеленский

Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с шоуменом, актером, кинорежиссером, сценаристом, продюсером, художественным руководителем и бессменным лидером "Студии "Квартал 95" в трех частях. 2018 год
https://www.youtube.com/watch?v=dE8fUyS4Dd8

подивіться ці півтори хвилини відвертої зради
і пригадайте ВСЕ !!!!
показать весь комментарий
19.08.2022 17:56 Ответить
русски корабль приближается к турции...
показать весь комментарий
19.08.2022 16:29 Ответить
будет торг за АЭС.......
показать весь комментарий
19.08.2022 18:52 Ответить
Нема про що говорити з окупантом. Тільки після відступу з усіх територій, забрання флоту з території України, фінансування шкоди українцям та інфраструктури
показать весь комментарий
19.08.2022 19:22 Ответить
Зачетный троллинг, Реджеп. После сбитого рабссеянсского Су-24 предлагать площадку для переговоров. Надо бы еще вагон помидоров путлеру подарить)))
показать весь комментарий
19.08.2022 19:36 Ответить
колегою Путіним
показать весь комментарий
19.08.2022 19:37 Ответить
Не могут,а нанесут,путлер нелюд.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:57 Ответить
И шо на такой встрече обсуждать с педофилом??? Почем в Одессе рубероид? Так мы итак знаем. Правда Зеля???
показать весь комментарий
19.08.2022 21:13 Ответить
https://t.me/voinasordoy/264 Тут просочились наконец-то данные, что именно привозил Эрдоган Зеленскому. А привозил он ему, по сведениям медиа, такие требования *****/Орды о перемирии :

1. Украина признаёт Крым российским, Верховная Рада это признаёт и вносит, как поправку в конституцию.

2. Из всех военных доктрин Украины убирается понятие страна-агрессор и заключаются нейтральный договор о всеобъемлющем сотрудничестве и он ратифицируется парламентами обеих стран.

3. ЛДНР признаётся отдельными республиками, и их суверенитет утверждается всеми странами-участниками ООН.

4. Херсонская и Запорожская область проводят плебисцит под эгидой ООН.

5. Украина получает нейтральный внеблоковый статус и гарантии безопасности, которые дают все страны-участницы ООН.

6. Полная демилитаризация Украины.

7. На период всех реформ и имплементации всех соглашений на территорию Украины вводится международный контингент ООН для охраны границы, атомных электростанций, портов и аэропортов.

8. Внеочередные выборы в Верховную Раду.

9. Внеочередные президентские выборы.

10. Полное изменение конституции Украины и ее полная транспарентность, равноправие для русскоязычных и нейтралитет.

В принципе, можно было бы дописать сюда - десятину, молодых девушек, Киву - в качестве спикера Верховной Рады, Шария - министром информационной политики и памятник Путину в Киеве.

В принципе, можно было дописать сюда что хочешь - как же надо не понимать ситуации, состояния умов, положения дел на фронте, в собственной стране и вообще разницы между россиянами и украинцами, чтобы такое предлагать. Воображаю, какой приступ изжоги испытал Эрдоган, когда понял, что вот это все ему надо озвучить Зеленскому. После чего, полагаю, предложил ему еще пару десятков "Байрактаров".

Судя по тому, как быстро прошла встреча украинского и турецкого президентов и с каким лицом оттуда вышел Эрдоган - послали его нахер.

https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер
показать весь комментарий
23.08.2022 14:25 Ответить
 
 