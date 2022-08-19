Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит ситуацию на Запорожской АЭС с президентом страны-оккупанта Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Анадолу.

"Президент Эрдоган заявил, что обсудит вопрос Запорожской АЭС с российским коллегой Путиным", – отмечает издание.

В то же время он подчеркнул, что Турция и дальше будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также, по словам Эрдогана, Турция готова организовать у себя встречу Путина и Зеленского.

