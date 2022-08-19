Туреччина готова організувати зустріч Путіна та Зеленського, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС з президентом країни-окупанта Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Анадолу.

"Президент Ердоган заявив, що обговорить питання Запорізької АЕС із російським колегою Путіним", - зазначає видання.

Водночас, він наголосив, що Туреччина й надалі підтримуватиме територіальну цілісність та суверенітет України.

Також, за словами Ердогана, Туреччина готова організувати у себе зустріч Путіна та Зеленського.

