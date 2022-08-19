Туреччина готова організувати зустріч Путіна та Зеленського, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС з президентом країни-окупанта Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Анадолу.
"Президент Ердоган заявив, що обговорить питання Запорізької АЕС із російським колегою Путіним", - зазначає видання.
Водночас, він наголосив, що Туреччина й надалі підтримуватиме територіальну цілісність та суверенітет України.
Також, за словами Ердогана, Туреччина готова організувати у себе зустріч Путіна та Зеленського.
Топ коментарі
+28 Вадим Думи
показати весь коментар19.08.2022 13:09 Відповісти Посилання
+25 MyronMaG mm
показати весь коментар19.08.2022 13:14 Відповісти Посилання
+17 Светлана Круп
показати весь коментар19.08.2022 13:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Юра, Едик, возьми курточку и сходи в Дарницу. Дядя буйло привлек ЮруЕдика к своей контрреволюционной деятельности, посылая его с записками к подпольщику Бинскомагенту Ослу Оманскому .
Про це повідомив у https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02SVGUHii4wstXks5Vn6jD3KbZRTg8AW7XsPXrhfooih4zyqfyuUjmRkXo7GbmEU7tl Фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Укрінформ.
"ЗСУ - спонсори феєрверків для орків. Наші сили знову влучили у міст на Каховській ГЕС, який росіяни встигли відновити. Схоже, урочистого відкриття не буде, а от «салют» був", - написав депутат.
Пізніше він зазначив, що оперативне командування «Південь» офіційно підтвердило, що ЗСУ зруйнували плани окупантів відремонтувати і використовувати Каховський міст.
Але ні про що не домовиться.
Я навіть здогадуюсь, що ***** скаже: це укропи, мовляв, обстрілюють нашу (тобто, касапську) АЕС.
Обстрелы Никополя прекратятся, соответственно и в Энергодаре будет тихо,как это было месяц назад пока орки не нагнали техники на тот берег.
Это первый шаг к переговорам в которых заинтересован плешивый.
Если нет то переговоров не будет.
Накриє бадьоро.
Підривники ***...ві.
Західний десь 2-5 вересня.
без ніяких умов повинні террористи звільнити аєс,якщо ***** то це шантаж террористів на якісь умови,з террористами не ведуть переговори
Турция может поддержать ЕС в санкциях против кацапского газа и переключиться на транспортировку сжиженного газа . НО ЕС ПОКА САМО не приняло окончательный запрет на кацапский газ ( к примеру немцы опять вспомнили СП2) . Так зачем хаять Эрдогана ?
Ну чим не держава-терорист.
Зеленський не повинен погоджуватися ні на які перемовини без звільнення ЗАЕС, та наших полонених.
Хай краще ЗЄ добивається визнання параші країною -террористом.
Марна трата часу.
Треба звільняти окуповані території,там наші люди чекають,не можуть дочекатись.
Бити по базам орків,без промахів.
Сьогоднішня ніч була дуже продуктивною.
Це свідчить про те,що наші бійці 💪👍!
але прощення за смерть сотні тися українців, покалічених та змешених біженців-безхатчетків НЕ буде !
Стамбульський транзіт
"договоримся где-то посредине" ?
В.А.Зеленский
Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с шоуменом, актером, кинорежиссером, сценаристом, продюсером, художественным руководителем и бессменным лидером "Студии "Квартал 95" в трех частях. 2018 год
https://www.youtube.com/watch?v=dE8fUyS4Dd8
подивіться ці півтори хвилини відвертої зради
і пригадайте ВСЕ !!!!
1. Украина признаёт Крым российским, Верховная Рада это признаёт и вносит, как поправку в конституцию.
2. Из всех военных доктрин Украины убирается понятие страна-агрессор и заключаются нейтральный договор о всеобъемлющем сотрудничестве и он ратифицируется парламентами обеих стран.
3. ЛДНР признаётся отдельными республиками, и их суверенитет утверждается всеми странами-участниками ООН.
4. Херсонская и Запорожская область проводят плебисцит под эгидой ООН.
5. Украина получает нейтральный внеблоковый статус и гарантии безопасности, которые дают все страны-участницы ООН.
6. Полная демилитаризация Украины.
7. На период всех реформ и имплементации всех соглашений на территорию Украины вводится международный контингент ООН для охраны границы, атомных электростанций, портов и аэропортов.
8. Внеочередные выборы в Верховную Раду.
9. Внеочередные президентские выборы.
10. Полное изменение конституции Украины и ее полная транспарентность, равноправие для русскоязычных и нейтралитет.
В принципе, можно было бы дописать сюда - десятину, молодых девушек, Киву - в качестве спикера Верховной Рады, Шария - министром информационной политики и памятник Путину в Киеве.
В принципе, можно было дописать сюда что хочешь - как же надо не понимать ситуации, состояния умов, положения дел на фронте, в собственной стране и вообще разницы между россиянами и украинцами, чтобы такое предлагать. Воображаю, какой приступ изжоги испытал Эрдоган, когда понял, что вот это все ему надо озвучить Зеленскому. После чего, полагаю, предложил ему еще пару десятков "Байрактаров".
Судя по тому, как быстро прошла встреча украинского и турецкого президентов и с каким лицом оттуда вышел Эрдоган - послали его нахер.
https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер