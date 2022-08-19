УКР
Туреччина готова організувати зустріч Путіна та Зеленського, - Ердоган

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС з президентом країни-окупанта Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Анадолу.

"Президент Ердоган заявив, що обговорить питання Запорізької АЕС із російським колегою Путіним", - зазначає видання.

Водночас, він наголосив, що Туреччина й надалі підтримуватиме територіальну цілісність та суверенітет України.

Також, за словами Ердогана, Туреччина готова організувати у себе зустріч Путіна та Зеленського.

путін володимир (24847) Ердоган Реджеп Таїп (986) Запорізька АЕС (1456)
Топ коментарі
+28
Ніяких зустрічей з цим людожером і домовленостей, доки ці ******** не покинуть Україну.
19.08.2022 13:09 Відповісти
+25
ЗСУ влучили у міст на Каховській ГЕС, який російські окупанти щойно відновили.

Про це повідомив у https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02SVGUHii4wstXks5Vn6jD3KbZRTg8AW7XsPXrhfooih4zyqfyuUjmRkXo7GbmEU7tl Фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Укрінформ.

"ЗСУ - спонсори феєрверків для орків. Наші сили знову влучили у міст на Каховській ГЕС, який росіяни встигли відновити. Схоже, урочистого відкриття не буде, а от «салют» був", - написав депутат.

Пізніше він зазначив, що оперативне командування «Південь» офіційно підтвердило, що ЗСУ зруйнували плани окупантів відремонтувати і використовувати Каховський міст.
19.08.2022 13:14 Відповісти
+17
Ердоган гасає від ***** до Зєлі, "трудіцца в потє ліца", не забуваючи вибивати собі гешефти з обох сторін.
19.08.2022 13:20 Відповісти
реджеп, сбрєй уси
19.08.2022 13:03 Відповісти
Юра, Едик, возьми курточку и сходи в Дарницу. Дядя буйло привлек Юру Едика к своей контрреволюционной деятельности, посылая его с записками к подпольщику Бинском агенту Ослу Оманскому .
19.08.2022 16:27 Відповісти
Ердоган -- иди нах за руцким кораблем вместе с ******
19.08.2022 19:01 Відповісти
Ніяких зустрічей з цим людожером і домовленостей, доки ці ******** не покинуть Україну.
19.08.2022 13:09 Відповісти
Нехай тащіть хутіна в Гаагу за шкіру
19.08.2022 13:28 Відповісти
ЗСУ влучили у міст на Каховській ГЕС, який російські окупанти щойно відновили.

Про це повідомив у https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02SVGUHii4wstXks5Vn6jD3KbZRTg8AW7XsPXrhfooih4zyqfyuUjmRkXo7GbmEU7tl Фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Укрінформ.

"ЗСУ - спонсори феєрверків для орків. Наші сили знову влучили у міст на Каховській ГЕС, який росіяни встигли відновити. Схоже, урочистого відкриття не буде, а от «салют» був", - написав депутат.

Пізніше він зазначив, що оперативне командування «Південь» офіційно підтвердило, що ЗСУ зруйнували плани окупантів відремонтувати і використовувати Каховський міст.
19.08.2022 13:14 Відповісти
а тим часом знову прильоти у Запоріжжя...
19.08.2022 13:17 Відповісти
Як я зрозумів туди куди і раніше.
19.08.2022 13:22 Відповісти
зовсім не факт. за характером звуку ближче (до мене), ніж в той раз
19.08.2022 13:24 Відповісти
Рот прикрий. Чи досі розуму не набрався?
19.08.2022 15:02 Відповісти
А бо шо?
19.08.2022 19:35 Відповісти
поговорить - можливо.
Але ні про що не домовиться.
Я навіть здогадуюсь, що ***** скаже: це укропи, мовляв, обстрілюють нашу (тобто, касапську) АЕС.
19.08.2022 13:17 Відповісти
***** предложат вывести войска из 30 км.зоны АЭС.
Обстрелы Никополя прекратятся, соответственно и в Энергодаре будет тихо,как это было месяц назад пока орки не нагнали техники на тот берег.
Это первый шаг к переговорам в которых заинтересован плешивый.
Если нет то переговоров не будет.
19.08.2022 15:01 Відповісти
Перемовини про що?
19.08.2022 16:05 Відповісти
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.''
19.08.2022 16:33 Відповісти
С тираном-палачам - массовым УБИЙЦЕЙ ГОВОРИТЬ и легитимизировать ТЕРРОРИСТА ⁉️С Усамой бен Ладеном НИКТО НЕ ГОВОРИЛ ,ВЗЯЛИ И *********** 💥🔥
19.08.2022 16:47 Відповісти
19.08.2022 13:18 Відповісти
В Енрегодарському(проукраїнському) чатi пишуть, що 5-10 хвилин тому почалися провокацiї. В Нiкополi теж було щось чутно, десь далеко начебто в тому районi.
19.08.2022 13:18 Відповісти
саме в цей час й в обласний центр прилетіло (смерч або ураган)
19.08.2022 13:20 Відповісти
Всі шість?
19.08.2022 13:25 Відповісти
я чув 4
19.08.2022 13:27 Відповісти
Офіційно повідомляють про шість.
19.08.2022 13:31 Відповісти
мені якось пох що хтось повідомляє. що чув, те і кажу
19.08.2022 13:34 Відповісти
Судячи з фото, які публікують очевидці, в населеному пункті могла відпрацювати ППО.
19.08.2022 13:43 Відповісти
судячи з фото я бачу сліди снарядів рсзв. ппо проти них безпорадна.
19.08.2022 14:09 Відповісти
Розу вітрів по сезонам подвиться. Ідіоти.
Накриє бадьоро.
Підривники ***...ві.
19.08.2022 13:19 Відповісти
Сьогодні там дме вітер зі сходу.
19.08.2022 13:24 Відповісти
то сьогодні.
Західний десь 2-5 вересня.
19.08.2022 13:57 Відповісти
Ердоган гасає від ***** до Зєлі, "трудіцца в потє ліца", не забуваючи вибивати собі гешефти з обох сторін.
19.08.2022 13:20 Відповісти
1 слава Украине. 2 Украина победит иншаллах. ежедневно очень много молодые парни погибают. у вас ест сын или муж который в войне? если был бы по другому запели бы.
19.08.2022 14:48 Відповісти
До чого тут *****?Ердоган впав нижче плінтуса Макрон 2
без ніяких умов повинні террористи звільнити аєс,якщо ***** то це шантаж террористів на якісь умови,з террористами не ведуть переговори
19.08.2022 13:23 Відповісти
Похоже Эрдоган хочет занять место Макрона.
19.08.2022 13:26 Відповісти
йому теж цікаво заглянути в очко пуйла, як воно виглядає нині?...
19.08.2022 13:30 Відповісти
Воно розвальцьоване вже і скоро буде розірване
19.08.2022 13:40 Відповісти
обговорювати чіто?хто в ад,хто в рай?Якась міль на підборах,вирішує існування планети це нонсенс.Ердогану потрібно,всього на всього,вирвати кадик у окурка,тоді в історії він переплюне,всіх македонських с цезарями разом.
19.08.2022 13:31 Відповісти
ТУРЕЦЬКИЙ ПОТІК - проблема на цю зиму . США не встигають повністю покрити потреби ціх краін
19.08.2022 13:32 Відповісти
Турция на Мраморном море построила СПГ ТЕРМИНАЛ - туда приходят суда из США И АЛЖИРА и есть крупнейшее подземное хранилище газа под мореМ в Силиври - 80 км от Люлябургаза - точки Турецкого потока
Турция может поддержать ЕС в санкциях против кацапского газа и переключиться на транспортировку сжиженного газа . НО ЕС ПОКА САМО не приняло окончательный запрет на кацапский газ ( к примеру немцы опять вспомнили СП2) . Так зачем хаять Эрдогана ?
19.08.2022 13:41 Відповісти
София спасибо за справедливый взгляд
19.08.2022 14:50 Відповісти
Про*бали 3АЕС теперь можно только себя в сраку поцеловать, как говорила моя бабушка. 3ато передали станцию бе боя и правакаций росийским террористам. А как расска3ывали что будем электроенергию в Европу продавать. теперь сами будем клянчить чтобы нам кто то что то дал. И что то мне подо3ревается что 3десь 3амешан тот кто нам впаривает *3еленую энергию*,о которой каждый день на этом сайте напоминают ра3ные 3агадочные *эксперды*. Уж очень ему дешовая атомная энергия всю малину портила.
19.08.2022 13:35 Відповісти
Буратіні щось клянчити не звикати.
19.08.2022 13:38 Відповісти
Ніяких зустрічей з військовим злочинцем Путлером!! Зеленський і не думай!!
19.08.2022 13:36 Відповісти
Він постійно про це думає бо шашлики вже 3-тя порція згнила, а він їх так і не пожер!
19.08.2022 16:49 Відповісти
Скільки разів Ердоган проводив особисті зустрічі-перемовини із Асадом і в якому форматі, публічно чи наодинці?
19.08.2022 13:39 Відповісти
ще раз зелений побачить мир в очах пут..., , він ще й досі вдячний пут.. за вітання з обранням презідєнтом
19.08.2022 13:44 Відповісти
Питання. А на куя?
19.08.2022 13:45 Відповісти
Бо карликовый фюрер начал отгребать
19.08.2022 13:56 Відповісти
нужно посмотрэть в глаза и просто пэрэстать стрэлять v2.0?
19.08.2022 13:57 Відповісти
Саме кремлівський вилупок проситься на ці переговори , так як відчуває що програє цю жахливу спецоперацію , по знищенню нашого народу , але украінців цікавить позиція Зеленського , бо Єрдогану по барабану наш народ , йому дуже хочеться догодити ху@ лу 😠
19.08.2022 14:02 Відповісти
Зеля проситися, а пердуган йому зустріч із пуйлом влаштовує.
19.08.2022 14:57 Відповісти
Захопили і тепер розпочали ядерний шантаж.

Ну чим не держава-терорист.

Зеленський не повинен погоджуватися ні на які перемовини без звільнення ЗАЕС, та наших полонених.
19.08.2022 14:02 Відповісти
Захоплення атомної станції- це "чистий" терроризм, "класичний"

Хай краще ЗЄ добивається визнання параші країною -террористом.
19.08.2022 19:52 Відповісти
Помидорыч угомонись, выкружил у ***** ништяков и хватит.
19.08.2022 14:05 Відповісти
А що нового ми від нього почуємо?
Марна трата часу.
Треба звільняти окуповані території,там наші люди чекають,не можуть дочекатись.
Бити по базам орків,без промахів.
Сьогоднішня ніч була дуже продуктивною.
Це свідчить про те,що наші бійці 💪👍!
19.08.2022 14:08 Відповісти
Ердоган пнх
19.08.2022 14:10 Відповісти
турки вже вигукували на стадіоні-пукін, пукін. так що віри нема до турок.
19.08.2022 14:15 Відповісти
Хіба що заради того щоб Ботоксуа придушити шарфом десь в коридорі..
19.08.2022 14:24 Відповісти
..хіба хйло вже відвело війська орків на кордони до 2014го року?
19.08.2022 14:26 Відповісти
Чому це до до 2014го?
19.08.2022 19:54 Відповісти
Зеля мы многое тебе простим, если ты где то спрячешь пистолет и застрелишь нафффй эту тварь прямо перед камерами.
19.08.2022 14:39 Відповісти
... а потім застрелишся САМ !!!

але прощення за смерть сотні тися українців, покалічених та змешених біженців-безхатчетків НЕ буде !
19.08.2022 18:00 Відповісти
Еслі наш зіграє на пині як на роялі, тоді ок. Хай встрічаються.
19.08.2022 14:41 Відповісти
Тупий блазень не дасть ради навіть з третьосортним кєгєбєшніком. Тому ніяких зустрічей.
19.08.2022 14:48 Відповісти
А навіщо це потрібно Зеле? Щобі здати Україну?
19.08.2022 14:52 Відповісти
А якже.
19.08.2022 16:17 Відповісти
ЗСУ організує зустрічі ***** з його папай- сатаною.
19.08.2022 15:03 Відповісти
Річ йде про евакуацію зе в Ростов через Туреччину?
19.08.2022 15:20 Відповісти
операція

Стамбульський транзіт
19.08.2022 18:01 Відповісти
19.08.2022 15:47 Відповісти
Схід справа тонка. Туреччина то готова.... а точно зацікавлена, якщо може перестати бути хабом фінансових потоків. Тут головне не перейти межу "стурбованості", ради більш реального. Ну а так, вищий пілотаж.
19.08.2022 16:03 Відповісти
В очко заглянуть ?
19.08.2022 16:05 Відповісти
Переговори?Доки ці суки всі не подохнуть переговорів не буде !
19.08.2022 16:15 Відповісти
Від "перемовин" і здачі наших інтересів уклоніста і Ко стримують лише ЗСУ і народ України. Якби не українське суспільство - підараша була б вже по Дніпру.
19.08.2022 16:23 Відповісти
Ви маєте на увазі:

"договоримся где-то посредине" ?
В.А.Зеленский

Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с шоуменом, актером, кинорежиссером, сценаристом, продюсером, художественным руководителем и бессменным лидером "Студии "Квартал 95" в трех частях. 2018 год
https://www.youtube.com/watch?v=dE8fUyS4Dd8

подивіться ці півтори хвилини відвертої зради
і пригадайте ВСЕ !!!!
19.08.2022 17:56 Відповісти
русски корабль приближается к турции...
19.08.2022 16:29 Відповісти
будет торг за АЭС.......
19.08.2022 18:52 Відповісти
Нема про що говорити з окупантом. Тільки після відступу з усіх територій, забрання флоту з території України, фінансування шкоди українцям та інфраструктури
19.08.2022 19:22 Відповісти
Зачетный троллинг, Реджеп. После сбитого рабссеянсского Су-24 предлагать площадку для переговоров. Надо бы еще вагон помидоров путлеру подарить)))
19.08.2022 19:36 Відповісти
колегою Путіним
19.08.2022 19:37 Відповісти
Не могут,а нанесут,путлер нелюд.
19.08.2022 19:57 Відповісти
И шо на такой встрече обсуждать с педофилом??? Почем в Одессе рубероид? Так мы итак знаем. Правда Зеля???
19.08.2022 21:13 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/264 Тут просочились наконец-то данные, что именно привозил Эрдоган Зеленскому. А привозил он ему, по сведениям медиа, такие требования *****/Орды о перемирии :

1. Украина признаёт Крым российским, Верховная Рада это признаёт и вносит, как поправку в конституцию.

2. Из всех военных доктрин Украины убирается понятие страна-агрессор и заключаются нейтральный договор о всеобъемлющем сотрудничестве и он ратифицируется парламентами обеих стран.

3. ЛДНР признаётся отдельными республиками, и их суверенитет утверждается всеми странами-участниками ООН.

4. Херсонская и Запорожская область проводят плебисцит под эгидой ООН.

5. Украина получает нейтральный внеблоковый статус и гарантии безопасности, которые дают все страны-участницы ООН.

6. Полная демилитаризация Украины.

7. На период всех реформ и имплементации всех соглашений на территорию Украины вводится международный контингент ООН для охраны границы, атомных электростанций, портов и аэропортов.

8. Внеочередные выборы в Верховную Раду.

9. Внеочередные президентские выборы.

10. Полное изменение конституции Украины и ее полная транспарентность, равноправие для русскоязычных и нейтралитет.

В принципе, можно было бы дописать сюда - десятину, молодых девушек, Киву - в качестве спикера Верховной Рады, Шария - министром информационной политики и памятник Путину в Киеве.

В принципе, можно было дописать сюда что хочешь - как же надо не понимать ситуации, состояния умов, положения дел на фронте, в собственной стране и вообще разницы между россиянами и украинцами, чтобы такое предлагать. Воображаю, какой приступ изжоги испытал Эрдоган, когда понял, что вот это все ему надо озвучить Зеленскому. После чего, полагаю, предложил ему еще пару десятков "Байрактаров".

Судя по тому, как быстро прошла встреча украинского и турецкого президентов и с каким лицом оттуда вышел Эрдоган - послали его нахер.

https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер
23.08.2022 14:25 Відповісти
 
 