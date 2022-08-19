РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
Оккупанты готовятся отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины, - "Энергоатом"

Российские захватчики готовятся к остановке работы Запорожской атомной электростанции и отключению ее от энергосистемы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в телеграме.

Российские захватчики озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию сегодня, 19 августа 2022 года. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему. В настоящее время военные РФ ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и в отсутствие внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером 18 августа в Энергодар прибыла пропагандистская съемочная группа. Ее члены вместе с представителями ФСБ РФ на территории ГК "Алиса" провели совместное совещание.

Уже в 00:15 19 августа россияне вели обстрелы в направлении учебно-тренировочного центра (НТЦ) станции. Сообщается, что эти обстрелы производились с двух мест: автовокзала и сбросного канала. Так, в первом случае удар был слышен через 1,5 секунды, а во втором – через три секунды.

"Понятно, что оккупанты делают это для создания "яркой" картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в этих обстрелах."

В очередной раз призываем международное сообщество как можно быстрее принять все необходимые меры для деоккупации Запорожской АЭС, ведь на кону ядерная и радиационная безопасность всего человечества!", - добавили в "Энергоатоме".

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупанты планируют провокацию на ЗАЭС 19 августа..

Кацапи може і відключать ЗАЕС від електроліній України, але до своєї кацапської не підєднають - це факт.
Що тут скажеш - БРАВО Зе КЛОУН ЗА ЗДАНИЙ ПІВДЕНЬ І ЧОНГАР
Відправити квартал95 з пилками нехай пиляють опори ЛЕП.
Якраз і морди трохи стунуть .
Прое...али станцію, а тепер рашисти що захочуть, те й зроблять, тварі
а Енергоатом разом з зелениви зрадниками не заважае оркам у цьому. Тушить реактори пока є можливість.
Ти сам то зрозумів, що написав? Рашисти хочуть зупинити ЗАЕС, тому енергоатом повинен негайно зупинити ЗАЕС
Щось знову Буданов не те розвідав. Пам'ятаю як орки легко зайшли в Енергодар,
Вони два дні тупцювались перед вїздом в місто, не могли повірити що місто та АЄС ніхто не захищає.
Ну не те, щоб легко, мірняк під танки кидався. Але військ не було, так.
Что захотят, то и сделают парашенцы. Международное сообщество - импотенты. Они параше по барабану.
тож я бачу лише один вихід , це знищення кацапських спеців щоб не було ким замінити наших .
Дик. Ніх не поняв. Кацапи хочуть потушити станцію і цим відключити постачання ел ? Дуже вірне рішення.
Після зеліного Чонгару країна ще 10 років кров'ю харкатиме.
