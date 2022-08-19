Окупанти готуються відключити ЗАЕС від енергосистеми України, - "Енергоатом"

Російські загарбники готуються до зупинки роботи Запорізької атомної електростанції та відключення її від енергосистеми України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у телеграмі.

Російські загарбники озвучили керівництву Запорізької атомної електростанції вимогу про обмеження допуску персоналу на станцію сьогодні, 19 серпня 2022 року. На майданчик пропускають лише оперативний персонал, який забезпечує функціонування енергоблоків.

"Є інформація, що російські окупаційні сили найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему. Наразі військові РФ шукають постачальників пального для дизель-генераторів, які мають включитися після зупинки енергоблоків та за відсутності зовнішнього енергопостачання для систем охолодження ядерного палива", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ввечері 18 серпня до Енергодара прибула пропагандистська знімальна група. Її члени разом з представниками ФСБ РФ на території ГК "Аліса" провели спільну нараду.

Вже о 00:15 19 серпня росіяни вели обстріл у напрямку навчально-тренувального центру (НТЦ) станції. Повідомляється, що ці обстріли здійснювалися з двох місць: автовокзалу та скидного каналу. Так, у першому випадку удар чувся за 1,5 секунди, а в другому – удар лунав через три секунди.

"Зрозуміло, що окупанти роблять це для створення "яскравої" картинки у пропагандистських ЗМІ, щоб звинуватити ЗСУ в цих обстрілах.



Вчергове закликаємо міжнародне співтовариство якомога швидше вжити всіх необхідних заходів для деокупації Запорізької АЕС, адже на кону ядерна та радіаційна безпека всього людства!" - додали в "Енергоатомі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розмістили військову техніку в машинній залі ЗАЕС. ВIДЕО

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: Запорізька АЕС потужно мілітаризується окупантами, - Монастирський

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.