Рашисты запретили украинцам выезжать в оккупированный Крым, - мэр Мелитополя Федоров

Российские оккупанты закрыли возможность украинцам выезжать с материковой части Украины в Крым из-за взрывов, которые были на полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мы говорим жителям (оккупированных территорий - ред.), что они могут выезжать через Крым, но уже как два дня это сообщение закрыто из-за взрывов, которые там произошли. Следует отметить то, что фильтрация в Крыму значительно увеличилась и уже не впускают в Крым многих мужчин, у которых в телефонах находят информацию, которая не нравится сотрудникам спецслужб РФ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что возле Севастополя в оккупированном Крыму вечером 18 августа слышали взрывы на военном аэродроме "Бельбек".

Читайте также: Пошаговая демилитаризация и впоследствии деоккупация Крыма - вопрос повестки дня, - Данилов

Крым (26480) оккупация (10305) Федоров Иван (472)
Так с Крыма свалите и все прекратится.
19.08.2022 13:37 Ответить
eti esho neponjali shto nada valjitj
19.08.2022 13:38 Ответить
А ви відправте зрадника з Верховної Ради до ФСБшних кураторів в Крим та подивіться: пускають, чи не пускають...
19.08.2022 13:46 Ответить
фигово. Теперь украинцам некуда бежать. Через линию разграничения - опасно и дорого, через Крым невозможно...
блин.. сочувствую.. у самой друзья в Энергодаре - некуда ехать, кругом орки.
19.08.2022 14:47 Ответить
Шо ти мелеш,балаболка...Чи не взмозi порахувати,скiльки грошей коштуЭ виiзд через тимчасово окупований Крим,а потiм ще через расистську ********* ? А ще тепер i в Криму небезпечно,можно потрапить пiд бавовну чи детонацiю...Через Василiвку в 3-4 рази дешеве...
19.08.2022 15:41 Ответить
 
 