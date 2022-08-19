Рашисты запретили украинцам выезжать в оккупированный Крым, - мэр Мелитополя Федоров

Российские оккупанты закрыли возможность украинцам выезжать с материковой части Украины в Крым из-за взрывов, которые были на полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мы говорим жителям (оккупированных территорий - ред.), что они могут выезжать через Крым, но уже как два дня это сообщение закрыто из-за взрывов, которые там произошли. Следует отметить то, что фильтрация в Крыму значительно увеличилась и уже не впускают в Крым многих мужчин, у которых в телефонах находят информацию, которая не нравится сотрудникам спецслужб РФ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что возле Севастополя в оккупированном Крыму вечером 18 августа слышали взрывы на военном аэродроме "Бельбек".

