ВСУ снова попали в восстановленный оккупантами Каховский мост

В Херсонской области украинские военные попали в Каховский мост, который российские оккупанты только что восстановили.

Об этом советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оперативное командование "Південь" официально подтвердило, что ВСУ разрушили планы оккупантов отремонтировать и использовать Каховский мост.

"Ждем "открытие" Антоновского, о котором нам рассказывают россияне", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты показали результат ударов ВСУ по мосту возле Каховской ГЭС. ВИДЕО

Топ комментарии
+33
А тепер ще раз, коли його будуть ремонтувати знов. Бажано з йолупами яке це роблять
19.08.2022 14:04 Ответить
+32
Не в міст потрібно бити, а по потужностям фірми "Олеся". Тоді не доведеться витрачати ракети кожен раз після ремонту мосту.
19.08.2022 14:04 Ответить
+30
19.08.2022 14:11 Ответить
это точно..вместе с брыгадой дебилов тип ремонт..
19.08.2022 15:59 Ответить
Орки тільки відновили міст , а наші знову накрили , ой бЯда
19.08.2022 14:05 Ответить
восстановление моста - это изготовление и монтаж новых консолей пролета взамен перебитых. А залепленные дырки в дорожном покрытии кусками арматуры и бетона - это для того только, что бы не спотыкаться, когда через мост бежать, ну и как максимум жыгулём проехать.
19.08.2022 14:18 Ответить
Для ремонту мосту був запрошений "якутський скульптор"..
19.08.2022 15:51 Ответить
19.08.2022 15:58 Ответить
pustj remontujut Chernobaevka im nichevo nenauchila....
19.08.2022 14:10 Ответить
19.08.2022 14:11 Ответить
19.08.2022 14:26 Ответить
та шо ж такое та!!!
19.08.2022 14:12 Ответить
а коли повідомите про керченський міст?
19.08.2022 14:13 Ответить
Не "швиди"!!! Хай кацапи його сильніше розхилитають! Недаром вони лише пусті КамАЗи по ньому ганяли при відкритті - він у них "на ладан дише"! Може й сам гепнеться - не треба буде ракети витрачать! Та й "асвабадітєлєй" менше виганять у Кацапію треба буде - самі повтікають Та ще й паніку по Кацапії сильніше розженуть - про "краважадных беспащадных бандер"!
19.08.2022 14:27 Ответить
Яр, за словами мною дуже поважаємого Покришкіна. Він бачи, як після невдалого наступу, кацапи пли у бочках з Керченського мису. Скільки там потопло та померло.... ніхто ніколи не зна. 1942 р. Лева Мехлис столько наделал, что потом его усатое падло прятало даже от кацапов, кто віжил.
19.08.2022 15:00 Ответить
Пане, даст бог, в грядущую морозно-штормовую зиму мост грохнет в пучину тупо от обледенения.
19.08.2022 15:18 Ответить
на день незалежності)
19.08.2022 14:40 Ответить
надіюсь разом з технікої Олесі і робітниками?
19.08.2022 14:14 Ответить
а можна один раз вдарити так щоб відновити не вдалося?
19.08.2022 14:16 Ответить
восстановление моста - это изготовление и монтаж новых несущих консолей пролета взамен перебитых. Восстановление пролета начнется только в следующем году - это зависит только от того, где будет проходить линия фронта. А залепленные дырки в дорожном покрытии кусками арматуры и бетона - это для того только, что бы не спотыкаться, когда через мост бежать, ну или как максимум жыгулём проехать.
19.08.2022 14:23 Ответить
Олеся снова даст?
19.08.2022 14:36 Ответить
за деньги - любой каприз. Даже анал прямо на мосту - не табу.
19.08.2022 14:39 Ответить
Які ж гурмани наші артилеристи! Смакують.
19.08.2022 16:23 Ответить
Адмін, що за світлина мосту??? Контролюйте новини та їх правдивість, це світлина не Каховського мосту...
19.08.2022 19:43 Ответить
 
 