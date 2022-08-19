ВСУ снова попали в восстановленный оккупантами Каховский мост
В Херсонской области украинские военные попали в Каховский мост, который российские оккупанты только что восстановили.
Об этом советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, оперативное командование "Південь" официально подтвердило, что ВСУ разрушили планы оккупантов отремонтировать и использовать Каховский мост.
"Ждем "открытие" Антоновского, о котором нам рассказывают россияне", - отметил он.
