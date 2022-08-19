ЗСУ знову поцілили у відновлений окупантами Каховський міст
На Херсонщині українські військові влучили у Каховський міст, який російські окупанти щойно відновили.
Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, оперативне командування "Південь" офіційно підтвердило, що ЗСУ зруйнували плани окупантів відремонтувати і використовувати Каховський міст.
"Чекаємо "відкриття" Антонівського, про яке нам розказують росіяни", - зазначив він.
Топ коментарі
+33 Alex Dev #442192
показати весь коментар19.08.2022 14:04 Відповісти Посилання
+32 Murzziik Kit
показати весь коментар19.08.2022 14:04 Відповісти Посилання
+30 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар19.08.2022 14:11 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex Dev #442192
показати весь коментар19.08.2022 14:04 Відповісти Мені подобається 33 Посилання
VOLVO XC 70
показати весь коментар19.08.2022 15:59 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Murzziik Kit
показати весь коментар19.08.2022 14:04 Відповісти Мені подобається 32 Посилання
Amber
показати весь коментар19.08.2022 14:05 Відповісти Мені подобається 18 Посилання
Urs
показати весь коментар19.08.2022 14:18 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Лариса Щепак
показати весь коментар19.08.2022 15:51 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Маркиз
показати весь коментар19.08.2022 15:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
nav svargi
показати весь коментар19.08.2022 14:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар19.08.2022 14:11 Відповісти Мені подобається 30 Посилання
Leshek
показати весь коментар19.08.2022 14:26 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Urs
показати весь коментар19.08.2022 14:12 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Ан Мур
показати весь коментар19.08.2022 14:13 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар19.08.2022 14:27 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
phantom4
показати весь коментар19.08.2022 15:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
alexandr shamov
показати весь коментар19.08.2022 15:18 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Иван Мозговой #384171
показати весь коментар19.08.2022 14:40 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Alex Bylim #199631
показати весь коментар19.08.2022 14:14 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар19.08.2022 14:16 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Urs
показати весь коментар19.08.2022 14:23 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Aleksey NotBad
показати весь коментар19.08.2022 14:36 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Urs
показати весь коментар19.08.2022 14:39 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Анатолий Та Ольга Панасюк
показати весь коментар19.08.2022 16:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Олег Болгарин
показати весь коментар19.08.2022 19:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль