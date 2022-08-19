УКР
Новини
ЗСУ знову поцілили у відновлений окупантами Каховський міст

На Херсонщині українські військові влучили у Каховський міст, який російські окупанти щойно відновили.

Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, оперативне командування "Південь" офіційно підтвердило, що ЗСУ зруйнували плани окупантів відремонтувати і використовувати Каховський міст.

"Чекаємо "відкриття" Антонівського, про яке нам розказують росіяни", - зазначив він.

Також читайте: Російські окупанти відновили міст на греблі Каховської ГЕС: допомогла місцева фірма, - Хлань

Топ коментарі
+33
А тепер ще раз, коли його будуть ремонтувати знов. Бажано з йолупами яке це роблять
показати весь коментар
19.08.2022 14:04 Відповісти
+32
Не в міст потрібно бити, а по потужностям фірми "Олеся". Тоді не доведеться витрачати ракети кожен раз після ремонту мосту.
показати весь коментар
19.08.2022 14:04 Відповісти
+30
показати весь коментар
19.08.2022 14:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
это точно..вместе с брыгадой дебилов тип ремонт..
показати весь коментар
19.08.2022 15:59 Відповісти
Орки тільки відновили міст , а наші знову накрили , ой бЯда
показати весь коментар
19.08.2022 14:05 Відповісти
восстановление моста - это изготовление и монтаж новых консолей пролета взамен перебитых. А залепленные дырки в дорожном покрытии кусками арматуры и бетона - это для того только, что бы не спотыкаться, когда через мост бежать, ну и как максимум жыгулём проехать.
показати весь коментар
19.08.2022 14:18 Відповісти
Для ремонту мосту був запрошений "якутський скульптор"..
показати весь коментар
19.08.2022 15:51 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 15:58 Відповісти
pustj remontujut Chernobaevka im nichevo nenauchila....
показати весь коментар
19.08.2022 14:10 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 14:11 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 14:26 Відповісти
та шо ж такое та!!!
показати весь коментар
19.08.2022 14:12 Відповісти
а коли повідомите про керченський міст?
показати весь коментар
19.08.2022 14:13 Відповісти
Не "швиди"!!! Хай кацапи його сильніше розхилитають! Недаром вони лише пусті КамАЗи по ньому ганяли при відкритті - він у них "на ладан дише"! Може й сам гепнеться - не треба буде ракети витрачать! Та й "асвабадітєлєй" менше виганять у Кацапію треба буде - самі повтікають Та ще й паніку по Кацапії сильніше розженуть - про "краважадных беспащадных бандер"!
показати весь коментар
19.08.2022 14:27 Відповісти
Яр, за словами мною дуже поважаємого Покришкіна. Він бачи, як після невдалого наступу, кацапи пли у бочках з Керченського мису. Скільки там потопло та померло.... ніхто ніколи не зна. 1942 р. Лева Мехлис столько наделал, что потом его усатое падло прятало даже от кацапов, кто віжил.
показати весь коментар
19.08.2022 15:00 Відповісти
Пане, даст бог, в грядущую морозно-штормовую зиму мост грохнет в пучину тупо от обледенения.
показати весь коментар
19.08.2022 15:18 Відповісти
на день незалежності)
показати весь коментар
19.08.2022 14:40 Відповісти
надіюсь разом з технікої Олесі і робітниками?
показати весь коментар
19.08.2022 14:14 Відповісти
а можна один раз вдарити так щоб відновити не вдалося?
показати весь коментар
19.08.2022 14:16 Відповісти
восстановление моста - это изготовление и монтаж новых несущих консолей пролета взамен перебитых. Восстановление пролета начнется только в следующем году - это зависит только от того, где будет проходить линия фронта. А залепленные дырки в дорожном покрытии кусками арматуры и бетона - это для того только, что бы не спотыкаться, когда через мост бежать, ну или как максимум жыгулём проехать.
показати весь коментар
19.08.2022 14:23 Відповісти
Олеся снова даст?
показати весь коментар
19.08.2022 14:36 Відповісти
за деньги - любой каприз. Даже анал прямо на мосту - не табу.
показати весь коментар
19.08.2022 14:39 Відповісти
Які ж гурмани наші артилеристи! Смакують.
показати весь коментар
19.08.2022 16:23 Відповісти
Адмін, що за світлина мосту??? Контролюйте новини та їх правдивість, це світлина не Каховського мосту...
показати весь коментар
19.08.2022 19:43 Відповісти
 
 