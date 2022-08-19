ЗСУ знову поцілили у відновлений окупантами Каховський міст

На Херсонщині українські військові влучили у Каховський міст, який російські окупанти щойно відновили.

Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, оперативне командування "Південь" офіційно підтвердило, що ЗСУ зруйнували плани окупантів відремонтувати і використовувати Каховський міст.

"Чекаємо "відкриття" Антонівського, про яке нам розказують росіяни", - зазначив він.

