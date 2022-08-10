Оккупанты показали результат ударов ВСУ по мосту возле Каховской ГЭС. ВИДЕО

Российские оккупанты опубликовали видео, на котором показали результат ударов ВСУ по мосту возле Каховской ГЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны три немалые дыры в дорожном полотне моста, расположенные на очень коротком промежутке покрытия. На записи видно также, что маршрутка способна проехать по поврежденному мосту. Насколько такое движение безопасно – неизвестно.

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