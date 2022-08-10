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Оккупанты показали результат ударов ВСУ по мосту возле Каховской ГЭС. ВИДЕО

Российские оккупанты опубликовали видео, на котором показали результат ударов ВСУ по мосту возле Каховской ГЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны три немалые дыры в дорожном полотне моста, расположенные на очень коротком промежутке покрытия. На записи видно также, что маршрутка способна проехать по поврежденному мосту. Насколько такое движение безопасно – неизвестно.

Также читайте: Рашисты пытаются убедить жителей оккупированных территорий в том, что "Украину уже поделили", - ГУР МО

Каховка (95) Новая Каховка (155)


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Топ комментарии
+77
Від "хлопка" у місті Саки
У рашистів рвуться сраки
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10.08.2022 16:52
+63
А я говорю, маловато будет!
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10.08.2022 16:50
+58
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10.08.2022 16:55
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А я говорю, маловато будет!
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10.08.2022 16:50 Ответить
Это была пристрелка.
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10.08.2022 16:53 Ответить
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10.08.2022 17:42 Ответить
Хлопці допрацюють! Богам війни - слава!
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10.08.2022 18:00 Ответить
надо еще по центру так пару раз пройтись и будет норм,для 1 раза норм дыр наделали,донт стап)
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10.08.2022 16:51 Ответить
Мост слабенький пару налетов не переживет.
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10.08.2022 16:52 Ответить
Від "хлопка" у місті Саки
У рашистів рвуться сраки
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10.08.2022 16:52 Ответить
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10.08.2022 19:30 Ответить
Від удару номер два
Відірветься й голова!
Від ударів три й чотири
Здохнуть їхні командири!
Від ударів п'ять і шість
Упаде у річку міст!
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10.08.2022 19:48 Ответить
да уж, ракеты не для мостов точно, жаль нечем ввалить, что б одни прутья пооставались
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10.08.2022 16:52 Ответить
***** иому нема
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10.08.2022 16:52 Ответить
Так справа не в тому, щоб створити проблеми йому, а щоб проблеми були у кацапів з виводом важкої техніки
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10.08.2022 16:59 Ответить
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10.08.2022 16:54 Ответить
- Как правильно говорить: на Украину или в Украину?
- Для тебе, москалику, правильно: з України, і якнайшвидше.
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10.08.2022 17:53 Ответить
А зачем они дырочки показывают? Корректируют?
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10.08.2022 16:55 Ответить
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10.08.2022 16:55 Ответить
У главы семейства особенно странный фасон плавок.
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10.08.2022 16:56 Ответить
Какая страна, такие и плавки.
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10.08.2022 18:00 Ответить
а назва?...КАЛьсоньі
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10.08.2022 21:07 Ответить
Назва селища невірна. Там має бути подвійна "с".
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10.08.2022 18:10 Ответить
Ну раз окупанти показали, можна вірить. Це відео могло бути знято ще місяць тому...
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10.08.2022 16:55 Ответить
Треба додати!

А ще поруч залізничний міст - його теж треба!
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10.08.2022 16:55 Ответить
Кучність стрільби дуже гарна , але сили вибуху мало . Якби десяток ракет туди кинуть..
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10.08.2022 22:20 Ответить
у орков из следственного коимитета раиси компас сломался? че они там шляются?
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10.08.2022 16:56 Ответить
Треба додати ще пару дірок! Бажано ці дірки робити не вздовж, а впоперек мосту!
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10.08.2022 16:56 Ответить
Норм. На автобусе/авто убежать можно, а вот 40т танком будет проблемка.
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10.08.2022 16:56 Ответить
Надо продолжать, припасы и ГСМ по этому мосту тоже возить пока можно
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10.08.2022 17:02 Ответить
что смотреть, автобусы и машины едут, орки ходят
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10.08.2022 16:56 Ответить
Кто там у нас сегодня рассказывал что мост на ГЕС уже все, движение перекрыто... Автобусы ездят значит и грузовики и БТРы ездят
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10.08.2022 16:57 Ответить
А калькулятор в руки хто буде брати? Скільки важить автобус і скільки вантажівка з БК? За всілякі БТРи взагалі мовчу
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10.08.2022 17:08 Ответить
Проїде й БТР й вантажівка з БК. Потрібні ще пара-трійка дірок посередині.
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10.08.2022 17:52 Ответить
21 век, а качество видео как на VHL
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10.08.2022 16:57 Ответить
ювелірна робота, прольот не на дамбі, важко доступний до ремонту, міцність конструкції порушена)
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10.08.2022 16:58 Ответить
Спасибо за видео! Видно что надо закончить начатое!
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10.08.2022 16:58 Ответить
Однієї бімбочки не вистачає посередині. Але за цим не стане.
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10.08.2022 16:59 Ответить
Артустановки Гимарс не промахнулись... фишка в том что они получают инфу о крысах путлера со спутников Пентагона в режиме Онлайн...
Пристрелка прошла успешно...
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10.08.2022 17:00 Ответить
это стволка.
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10.08.2022 17:45 Ответить
Нічого критичного... добавити потрібно, але не просто в міст, в момент перекантовування мостом раша-фашистської техніки.
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10.08.2022 17:00 Ответить
Нужен ATACMS
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10.08.2022 17:02 Ответить
Ще треба попрацювати в цьому напрямку
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10.08.2022 17:05 Ответить
Та це якийсь триндець. 5 місяців працюють працюють і ніяк не допрацюють!
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10.08.2022 17:23 Ответить
нормально!
спасибо что показали куда еще не хватает (координаты остались в памяти))) корректировщик увидел шо надо! и передаст наводчику когда надо будет)
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10.08.2022 17:09 Ответить
Ну так собі. Треба контрольний...
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10.08.2022 17:18 Ответить
ого, скільки військово-диванних мостових експертів вилезло!
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10.08.2022 17:26 Ответить
из понтонно-диванных комментаторов можно уже формировать бригаду, которая через месяц будет вплавь форсировать Днепр, толкая перед собой цинки с патронами и миномётные плиты.
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10.08.2022 17:55 Ответить
Ой, какие вы нежные ! Вава заболела ? Да ?
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10.08.2022 17:33 Ответить
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10.08.2022 17:39 Ответить
Як точно попали! Чи не найвузьке місце. Турбіни цілі, опори теж, а полотно під питанням. Молодці.
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10.08.2022 18:07 Ответить
Ещё раз в это самое место и проезда не будет.
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10.08.2022 18:27 Ответить
Нужен еще один залп по тем же координатам и пролет упадет. Ukraine! Forward!✌✌✌
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10.08.2022 18:54 Ответить
Для проезда будет непригоден точно
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10.08.2022 20:20 Ответить
добить...
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10.08.2022 20:18 Ответить
Щось, якось кислувато. Його вибити хотіли чи подряпати?
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10.08.2022 22:10 Ответить
Ще 3 ракети туди покласти і автобус не проїде
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10.08.2022 22:11 Ответить
Отдельное спасибо им за видео с дрона, очень хорошо видно куда попали относительно опор и куда нужно добавить.
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10.08.2022 23:04 Ответить
 
 