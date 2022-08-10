Оккупанты показали результат ударов ВСУ по мосту возле Каховской ГЭС. ВИДЕО
Российские оккупанты опубликовали видео, на котором показали результат ударов ВСУ по мосту возле Каховской ГЭС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны три немалые дыры в дорожном полотне моста, расположенные на очень коротком промежутке покрытия. На записи видно также, что маршрутка способна проехать по поврежденному мосту. Насколько такое движение безопасно – неизвестно.
Топ комментарии
+77 LoraUA
показать весь комментарий10.08.2022 16:52 Ссылка
+63 Константин К #519933
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+58 Квантовий Механік
показать весь комментарий10.08.2022 16:55 Ссылка
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У рашистів рвуться сраки
Відірветься й голова!
Від ударів три й чотири
Здохнуть їхні командири!
Від ударів п'ять і шість
Упаде у річку міст!
- Для тебе, москалику, правильно: з України, і якнайшвидше.
А ще поруч залізничний міст - його теж треба!
Пристрелка прошла успешно...
спасибо что показали куда еще не хватает (координаты остались в памяти))) корректировщик увидел шо надо! и передаст наводчику когда надо будет)