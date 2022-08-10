Окупанти показали результат ударів ЗСУ по мосту біля Каховської ГЕС. ВIДЕО

Російські окупанти опублікували відео, на якому показали результат ударів ЗСУ по мосту біля Каховської ГЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно три чималі діри в дорожньому полотні мосту, розташовані на дуже короткому проміжку покриття. На запису видно також, що маршрутка здатна проїхати по пошкодженому мосту. Наскільки такий рух безпечний - невідомо.

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