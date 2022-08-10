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Окупанти показали результат ударів ЗСУ по мосту біля Каховської ГЕС. ВIДЕО

Російські окупанти опублікували відео, на якому показали результат ударів ЗСУ по мосту біля Каховської ГЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно три чималі діри в дорожньому полотні мосту, розташовані на дуже короткому проміжку покриття. На запису видно також, що маршрутка здатна проїхати по пошкодженому мосту. Наскільки такий рух безпечний - невідомо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Після ударів ЗСУ по мосту в районі Каховської ГЕС він став непридатним для використання, - ОВА

Автор: 

Каховка (125) Нова Каховка (181)


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Топ коментарі
+77
Від "хлопка" у місті Саки
У рашистів рвуться сраки
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10.08.2022 16:52
+63
А я говорю, маловато будет!
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10.08.2022 16:50
+58
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10.08.2022 16:55
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А я говорю, маловато будет!
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10.08.2022 16:50 Відповісти
Это была пристрелка.
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10.08.2022 16:53 Відповісти
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10.08.2022 17:42 Відповісти
Хлопці допрацюють! Богам війни - слава!
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10.08.2022 18:00 Відповісти
надо еще по центру так пару раз пройтись и будет норм,для 1 раза норм дыр наделали,донт стап)
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10.08.2022 16:51 Відповісти
Мост слабенький пару налетов не переживет.
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10.08.2022 16:52 Відповісти
Від "хлопка" у місті Саки
У рашистів рвуться сраки
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10.08.2022 16:52 Відповісти
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10.08.2022 19:30 Відповісти
Від удару номер два
Відірветься й голова!
Від ударів три й чотири
Здохнуть їхні командири!
Від ударів п'ять і шість
Упаде у річку міст!
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10.08.2022 19:48 Відповісти
да уж, ракеты не для мостов точно, жаль нечем ввалить, что б одни прутья пооставались
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10.08.2022 16:52 Відповісти
***** иому нема
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10.08.2022 16:52 Відповісти
Так справа не в тому, щоб створити проблеми йому, а щоб проблеми були у кацапів з виводом важкої техніки
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10.08.2022 16:59 Відповісти
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10.08.2022 16:54 Відповісти
- Как правильно говорить: на Украину или в Украину?
- Для тебе, москалику, правильно: з України, і якнайшвидше.
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10.08.2022 17:53 Відповісти
А зачем они дырочки показывают? Корректируют?
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10.08.2022 16:55 Відповісти
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10.08.2022 16:55 Відповісти
У главы семейства особенно странный фасон плавок.
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10.08.2022 16:56 Відповісти
Какая страна, такие и плавки.
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10.08.2022 18:00 Відповісти
а назва?...КАЛьсоньі
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10.08.2022 21:07 Відповісти
Назва селища невірна. Там має бути подвійна "с".
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10.08.2022 18:10 Відповісти
Ну раз окупанти показали, можна вірить. Це відео могло бути знято ще місяць тому...
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10.08.2022 16:55 Відповісти
Треба додати!

А ще поруч залізничний міст - його теж треба!
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10.08.2022 16:55 Відповісти
Кучність стрільби дуже гарна , але сили вибуху мало . Якби десяток ракет туди кинуть..
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10.08.2022 22:20 Відповісти
у орков из следственного коимитета раиси компас сломался? че они там шляются?
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10.08.2022 16:56 Відповісти
Треба додати ще пару дірок! Бажано ці дірки робити не вздовж, а впоперек мосту!
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10.08.2022 16:56 Відповісти
Норм. На автобусе/авто убежать можно, а вот 40т танком будет проблемка.
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10.08.2022 16:56 Відповісти
Надо продолжать, припасы и ГСМ по этому мосту тоже возить пока можно
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10.08.2022 17:02 Відповісти
что смотреть, автобусы и машины едут, орки ходят
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10.08.2022 16:56 Відповісти
Кто там у нас сегодня рассказывал что мост на ГЕС уже все, движение перекрыто... Автобусы ездят значит и грузовики и БТРы ездят
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10.08.2022 16:57 Відповісти
А калькулятор в руки хто буде брати? Скільки важить автобус і скільки вантажівка з БК? За всілякі БТРи взагалі мовчу
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10.08.2022 17:08 Відповісти
Проїде й БТР й вантажівка з БК. Потрібні ще пара-трійка дірок посередині.
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10.08.2022 17:52 Відповісти
21 век, а качество видео как на VHL
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10.08.2022 16:57 Відповісти
ювелірна робота, прольот не на дамбі, важко доступний до ремонту, міцність конструкції порушена)
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10.08.2022 16:58 Відповісти
Спасибо за видео! Видно что надо закончить начатое!
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10.08.2022 16:58 Відповісти
Однієї бімбочки не вистачає посередині. Але за цим не стане.
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10.08.2022 16:59 Відповісти
Артустановки Гимарс не промахнулись... фишка в том что они получают инфу о крысах путлера со спутников Пентагона в режиме Онлайн...
Пристрелка прошла успешно...
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10.08.2022 17:00 Відповісти
это стволка.
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10.08.2022 17:45 Відповісти
Нічого критичного... добавити потрібно, але не просто в міст, в момент перекантовування мостом раша-фашистської техніки.
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10.08.2022 17:00 Відповісти
Нужен ATACMS
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10.08.2022 17:02 Відповісти
Ще треба попрацювати в цьому напрямку
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10.08.2022 17:05 Відповісти
Та це якийсь триндець. 5 місяців працюють працюють і ніяк не допрацюють!
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10.08.2022 17:23 Відповісти
нормально!
спасибо что показали куда еще не хватает (координаты остались в памяти))) корректировщик увидел шо надо! и передаст наводчику когда надо будет)
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10.08.2022 17:09 Відповісти
Ну так собі. Треба контрольний...
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10.08.2022 17:18 Відповісти
ого, скільки військово-диванних мостових експертів вилезло!
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10.08.2022 17:26 Відповісти
из понтонно-диванных комментаторов можно уже формировать бригаду, которая через месяц будет вплавь форсировать Днепр, толкая перед собой цинки с патронами и миномётные плиты.
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10.08.2022 17:55 Відповісти
Ой, какие вы нежные ! Вава заболела ? Да ?
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10.08.2022 17:33 Відповісти
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10.08.2022 17:39 Відповісти
Як точно попали! Чи не найвузьке місце. Турбіни цілі, опори теж, а полотно під питанням. Молодці.
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10.08.2022 18:07 Відповісти
Ещё раз в это самое место и проезда не будет.
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10.08.2022 18:27 Відповісти
Нужен еще один залп по тем же координатам и пролет упадет. Ukraine! Forward!✌✌✌
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10.08.2022 18:54 Відповісти
Для проезда будет непригоден точно
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10.08.2022 20:20 Відповісти
добить...
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10.08.2022 20:18 Відповісти
Щось, якось кислувато. Його вибити хотіли чи подряпати?
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10.08.2022 22:10 Відповісти
Ще 3 ракети туди покласти і автобус не проїде
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10.08.2022 22:11 Відповісти
Отдельное спасибо им за видео с дрона, очень хорошо видно куда попали относительно опор и куда нужно добавить.
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10.08.2022 23:04 Відповісти
 
 