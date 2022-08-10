Окупанти показали результат ударів ЗСУ по мосту біля Каховської ГЕС. ВIДЕО
Російські окупанти опублікували відео, на якому показали результат ударів ЗСУ по мосту біля Каховської ГЕС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно три чималі діри в дорожньому полотні мосту, розташовані на дуже короткому проміжку покриття. На запису видно також, що маршрутка здатна проїхати по пошкодженому мосту. Наскільки такий рух безпечний - невідомо.
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Топ коментарі
+77 LoraUA
показати весь коментар10.08.2022 16:52 Посилання
+63 Константин К #519933
показати весь коментар10.08.2022 16:50 Посилання
+58 Квантовий Механік
показати весь коментар10.08.2022 16:55 Посилання
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У рашистів рвуться сраки
Відірветься й голова!
Від ударів три й чотири
Здохнуть їхні командири!
Від ударів п'ять і шість
Упаде у річку міст!
- Для тебе, москалику, правильно: з України, і якнайшвидше.
А ще поруч залізничний міст - його теж треба!
Пристрелка прошла успешно...
спасибо что показали куда еще не хватает (координаты остались в памяти))) корректировщик увидел шо надо! и передаст наводчику когда надо будет)