Рашисты ударили по психоневрологическому интернату на Днепропетровщине, пострадавших нет, - ОВА
Российские оккупанты из "Градов" ударили по Мировской громаде на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"В больницу обратились еще двое пострадавших из-за обстрела Марганца. Женщины 32 и 78 лет. Они лечатся дома. В настоящее время из-за сегодняшнего обстрела Марганца ранены 4 человека.
Мировскую громаду враг обстрелял из "Градов". Попал по психоневрологическому интернату. Учреждение разрушено. Людей там не было – все давно эвакуированы. В громаде повреждено и 5 домов. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
