Рашисти вдарили по психоневрологічному інтернату на Дніпропетровщині, постраждалих немає, - ОВА
Російські окупанти з "Градів" вдарили по Мирівській громаді на Дніпропетровщині.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"До лікарні звернулися ще двоє постраждалих через обстріл Марганця. Жінки 32 та 78 років. Вони лікуються вдома. На тепер через сьогоднішній обстріл Марганця поранені 4 людей.
Мирівську громаду ворог обстріляв з "Градів". Поцілив по психоневрологічному інтернату. Заклад зруйнований. Людей там не було - усі давно евакуйовані. У громаді пошкоджені й 5 будинків. Ніхто не постраждав" ,- йдеться в повідомленні.
- Площу займання загасили, але виявили 10ох постраждалих. 7ох відкачали, трьох нажаль ні.
- лікар втрачає свідомість, його відкачують теж. А той і каже:
- Які постраждалі? Ви морг гасили!