7 921 74

Резников о "народном спутнике" для ВСУ: Армия начнет получать сведения, которые вообще не могла получить раньше. Вместе с высокоточным оружием это создает новые возможности

супутник

Информация со спутников компании ICEYE, один из которых приобрел для Украины Фонд Сергея Притулы, поможет более эффективно наносить поражение врагу.

Об этом в фейсбуке заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины получили качественно новые возможности благодаря "народному спутнику". Украинцы снова поразили мир и реализовали беспрецедентный проект. Теперь ГУР МО, Вооруженные Силы Украины и другие составляющие сил обороны будут располагать данными по группировке спутников компании ICEYE, которые собирают информацию технологией Synthetic aperture radar (SAR). Это поможет намного эффективнее наносить поражение врагу и быстрее выгнать его с нашей земли, сохранив при этом жизнь наших людей", - подчеркнул он.

"Состоялась встреча с Сергеем Притулой, во время которой он предложил направить собранные средства на другие актуальные нужды украинского войска. Специалисты Минобороны вместе с Генеральным штабом ВСУ и ГУР МО подробно проанализировали ситуацию и определили лучший вариант, который позволит нашей армии подняться на несколько ступеней вверх. Дело в том, что начиная с апреля в переговорах с партнерами, мы особо подчеркивали необходимость получения в виде помощи или приобретения дальнобойного высокоточного оружия. В июне в этом плане произошел своеобразный тектонический сдвиг. Мы начали получать не только системы MLRS разных типов, но и высокоточные снаряды для ствольной артиллерии. Для оптимального использования этого нового потенциала и планирования операций военному командованию требовалось существенно повысить возможности разведки не только на тактическом, но и оперативном уровне", - добавил министр.

Также читайте: Спутник ICEYE останется в собственности Украины и по истечении срока доступа к данным

"На данный момент мы получаем информацию со спутников от партнеров. Но эти данные преимущественно из оптических спутников, которые имеют свои технологические ограничения по работе ночью, когда облачно, поле боя затянуто дымом, идет снег или есть другие препятствия. Кроме этого эти сведения поступают с определенной задержкой и не по всем направлениям, которые в тот или иной момент важны для наших военных.

Теперь ситуация будет принципиально иной.

• Во-первых, удалось приобрести один спутник, использующий технологию SAR. Этот спутник, видящий ночью и через облака, будет работать в интересах сил обороны Украины в режиме 24/7. "Купить" - это не преувеличение. Он будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько будет физически существовать и выполнять свои функции.

• Во-вторых, одновременно приобретен доступ к целому созвездию спутников, наши военные смогут пользоваться базой данных их фото в течение года.

• В третьих, расшифровка снимков будет организована таким образом, чтобы данные поступали максимально оперативно.

То есть наша армия начнет получать сведения, которые вообще не могла получить раньше. При чем будет это делать быстро, тогда, когда нужно, и оттуда, откуда нужно.

Данные партнеров будут оставаться важным компонентом нашей осведомленности. Это сочетание повысит качество принятия решений", - подчеркнул Резников.

Читайте: Приобретенный фондом Притулы спутник способен в любое время и при любых погодных условиях сканировать объекты даже сквозь препятствия, - Стратком ВСУ

"Еще один немаловажный момент. Генеральный штаб и военная разведка определили технические требования к спутниковым технологиям, которые хотелось бы привлечь для нашей армии. При анализе конкретных предложений на рынке было установлено, что возможности компании ICEYE – это настоящий "космос". Однако у них была также недостижимая стоимость. Поэтому сначала мы даже не надеялись, что удастся их привлечь. В конце концов, благодаря украинскому предпринимателю Максиму Полякову в процессе переговоров удалось получить такие условия, которые сделали космическую мечту реальностью. Наши военные и разведка не скрывали радости. Ведь сочетание качественных разведданных со спутников и возможностей высокоточного оружия действительно создает новые возможности. Скажем, скоро каждый HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ с высокоточными снарядами смогут более эффективно уничтожать врага. Все знают, как мастерски работают наши воины под руководством военного командования. Представьте, что они начнут поступать с российскими оккупантами, когда получат дополнительные возможности. Это действительно хорошие новости, к которым приложились простые граждане, украинский бизнес, волонтеры, оборонное ведомство, военная разведка и специалисты Генштаба", – резюмировал министр обороны.

+33
А до Притулы об этом ВСЁМ наши многочисленные хиниралы, гавнодепутаты и прочие "ответственные и причастные" не могли додуматься или не хотели замарачиваться?
показать весь комментарий
19.08.2022 20:02
+20
Це ж тепер США можуть нам надавати будь-які дані, які раніше вони побоювались давати щоб не спровокувати пу на щось. Бо зараз завжди можна буде сказати, що українці самі це побачили своїм супутником.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:16
+16
О, і міністр недороблений тут як тут до чужих перемог примазується.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:02
О, і міністр недороблений тут як тут до чужих перемог примазується.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:02
Повна бездіяльність влади. Як завжди волонтери і громадськість тягнуть усе на собі. А Зе жалкує про втрачені 7 лярдів.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:23
Та він же казав що це він би втратив,а не країна
показать весь комментарий
19.08.2022 21:29
Йде піар Притули повним ходом. Цікаво, з якою метою?
показать весь комментарий
20.08.2022 01:29
А най сектанти поміркують.
показать весь комментарий
20.08.2022 01:31
Притулу в президенти .
А як на мене, то шоб так всі піарилися, то було б добре..
показать весь комментарий
20.08.2022 14:38
Дані будуть надходити в Кремль раніше ніж в ЗСУ..
показать весь комментарий
19.08.2022 20:50
Резников УЙДИ НАХРЕН В ОТСТАВКУ !!!
показать весь комментарий
19.08.2022 21:40
А до Притулы об этом ВСЁМ наши многочисленные хиниралы, гавнодепутаты и прочие "ответственные и причастные" не могли додуматься или не хотели замарачиваться?
показать весь комментарий
19.08.2022 20:02
очень сложный вопрос для государственных червей.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:13
Пишуть, що щось зрушило з мертвої точки тільки коли до процесу "переговорів" долучився М.Поляков. Тобто американська компанія, власник супутника, сузір'я супутників та бази даних - чхати хотіла на українських можновладців, на війну з **********, на Притулу з грошима в руці. Аж поки в "перемовинах" не взяла участь людина, яку в "космічній тусовці США" знає кожна собака.

То ж, зрадоньку шукаєте не там.

Просто радійте, що "бавовни" тепер буде принаймні стільки ж, скільки останні півтора місяці. А може ще більше.

То ж, зрадоньку шукаєте не там.

Просто радійте, що "бавовни" тепер буде принаймні стільки ж, скільки останні півтора місяці. А може ще більше.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:45
Важливо щоб ці відомості не потрапляли відразу до ворога...
показать весь комментарий
19.08.2022 20:03
саме того армія й не перестала отримувати відомості, які вона отримувала невдовзі після початку війни. але вони почали попадати до ворога напряму з оп-и й їх постачання в повній мірі було обмежене.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:11
Дуже сумніваюсь що тепер опа до них не добереться. Взагалі сумніваюсь, що то за супутник і за які такі гроші, щось підозріло швидко притула їх назбирав. Але час покаже, може я помиляюсь.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:28
https://t.me/hueviykharkov/75146 https://t.me/hueviykharkov/75146
показать весь комментарий
19.08.2022 21:44
Видумав зрадоньку і цмокчеш її? Ну і як? Солоденько?

Отакі зрадойоби, як ти, просто не в змозі зрозуміти, що якби в опі були можливості чи бажання щось там кудись передати, то давно було б вже передано. І наші бригади, які регулярно зараз перебувають на ротації, доукомплектації тощо - накривали б Калібрами прямо під час вивантаження з ешелонів (і так, наші війська пересуваються ешелонами).

Ніякого обмеження розвідданих від партнерів не було і нічого вони не обмежують зараз. Проблема в тому, що навіть армія США не має такого сузір'я супутників. ЗСУ живе на періодичних розвідувальних даних від наявних в армії США супутників та на даних загоризонтних РЛС-ів з спеціалізованих літаків НАТО, які постійно курсують уздовж західного кордону України та над акваторією територіальних вод Румунії.

Цмоктунець недороблений...
показать весь комментарий
19.08.2022 23:54
Ворог і так знає, де його позиції знаходяться. Для нього це не новина.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:33
У зеленського нервовий зрив - потрачені на супутник кошти не потраплять до нього в карман .
показать весь комментарий
19.08.2022 20:05
Насчёт целеуказаний Хаймарсам и т.п. сюрпризов для каZZапов дополню: что не успеют сделать финские спутники вместе с 1 нашим, успеют американские.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:09
Шось все це нагадує "велике будівництво", ну немає довіри до мародерів при владі.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:15
Отож, ось тільки теж написала про свої сумніви.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:29
Це гарна новина, але мені здається, що краще булоб не волати про це на усіх теренах інтернету...
Давайте може більше користуватись такими поняттями як "військова таємниця", або хочаб "сюрприз"...
показать весь комментарий
19.08.2022 20:16
хай суки давляться
показать весь комментарий
19.08.2022 20:27
Це ж тепер США можуть нам надавати будь-які дані, які раніше вони побоювались давати щоб не спровокувати пу на щось. Бо зараз завжди можна буде сказати, що українці самі це побачили своїм супутником.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:16
зрезніков, полководець ,на троцького похожий..........
показать весь комментарий
19.08.2022 20:16
Він схожий на Кутузова - тільки на два ока не бачить. Бо тільки сліпий не бачив як кацапи збираються нападати.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:24
Та по цимбалах що зечмоні варнякають. Для свідомих Українців вони реально ніхто і звать їх нуль.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:32
Притула - красень!
показать весь комментарий
19.08.2022 20:18
Притула, донатеры и Поляков
показать весь комментарий
19.08.2022 21:15
Цей Поляков чи інший?

Через зв'язок із Росією США відібрали бізнес у Макса Полякова. Чому цього не робить Україна?
https://antikorpravda.com/cherez-zv-yazok-iz-rosiieju-ssha-vidibrali-biznes-u-maksa-polyakova-chomu-cogo-ne-robit-ukraina/
показать весь комментарий
19.08.2022 22:00
Що б робила влада і військове керівництво, якби не народні гроші, не волонтери, не інші країни. Виникає питання - чому така безпорадність влади, чому не можна було купити це набагато раніше, якщо ця річ була така необхідна на фронті чи не було коштів, бо все йде в якусь трубу під назвою ВЛАДА.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:20
У мене взагалі виникає питання: а нахіга нам оборонпром й міноборони?
показать весь комментарий
19.08.2022 20:38
Тут питання ширше, -''а нафіга нам така влада? "
показать весь комментарий
19.08.2022 20:49
Для того, що б роками продавати совковські армійські запаси.....
показать весь комментарий
20.08.2022 01:48
Якби це було так, то про це не тріпались би на кожному кроці. Видно і цьому старому пердуну треба качать за щось губи своїй тридцятирічній сосні, а тут таке щастя відкату яке ніхто не буде перевіряти. А вірити цьому овочеві, який не побачив на кордоні кацапських війск а повірив хенералу хрєніну з лукомор'я, що з їх території не нападуть - ну таке собі збочення.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:22
Состоялась встреча с Сергеем Притулой, во время которой он предложил направить собранные средства на другие актуальные нужды украинского войска.

Чувачку просто намекнули, что такими бабками нужно делиться.

Чувачку просто намекнули, что такими бабками нужно делиться.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:23
От до бабки не ходи 100% ((((
Вчора знайома розказала що на сході взагалі цікаві речі творяться , хлопці получают зп близько 30 тисяч грн и діляться з командиром 12000 за те що він їх не буде на передову відправляти....от цікаво знати чи це правда....
Не буду уточнювати посаду людини але я шокована((((
Честно як людина розумію хлопців але не можу зрозуміти кругові хабарі(((((((
показать весь комментарий
19.08.2022 21:32
А якщо інформація зі спутника українських позицій попаде через ОП ворогу?
показать весь комментарий
19.08.2022 20:30 Ответить
"Разом з високоточною зброєю це створює нові спроможності"
Це якщо ця зброя буде постачатись... Щось підказує - добазікались!
показать весь комментарий
19.08.2022 20:31 Ответить
Притула - красава
показать весь комментарий
19.08.2022 20:34 Ответить
Резніков про "народний супутник" для ЗСУ: Армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. ---резников ты кто такой?
показать весь комментарий
19.08.2022 20:39 Ответить
простоиамериканці ще не дійшли до такого масштабу спвтника а тут о хвала Притула ))))))
Цирк продовжує гастролювати
показать весь комментарий
19.08.2022 21:33 Ответить
Алєнь в пальто і ачках.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:34 Ответить
****** все это.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:40 Ответить
Американці ржуть.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:41 Ответить
весь мир ржёт со "2-й" армии Мира...!
показать весь комментарий
19.08.2022 20:49 Ответить
А зачем кричать на каждом углу за этот спутник? Чтобы поднять рейтинг Притуле? Парашенцы могут же сбить спутник...
показать весь комментарий
19.08.2022 20:55 Ответить
они и на Луну могут высадится...?
показать весь комментарий
19.08.2022 20:58 Ответить
..ну, дай Боже..
бо той незрозумілий супутник, шо, разом з помпою)), Найвеличнівшиве якось на камеру гучно запускало шось по-тихому вже усі й забули..
та чи був він, взагалі, той супутник?.. може просто ще одна "історія видумана від самого початку і до кінця"(дермак)?..((
показать весь комментарий
19.08.2022 20:58 Ответить
я думаю хлопці в Пісках потерплять від артилерії
поки командування буде картинки зі спутніка роздивляться
як кажуть в народі хоть голий і босий зато с капелюхом
показать весь комментарий
19.08.2022 20:59 Ответить
блд .... пол года война и такие вещи в открытый доступ-- по тихому надо все это! как оружие и все такое...
показать весь комментарий
19.08.2022 21:01 Ответить
По тіхому це в адекватних бійців. А в квартальних зечмонь- все відосіки-бідосіки.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:37 Ответить
Головне,щоб цей супутник не використовували проти нас!!!
показать весь комментарий
19.08.2022 21:22 Ответить
Выходить, що резніков знав про супутники і або не просив грошей, або йому не давали? Що ще вилізе наступного разу? Зимова амуніція?
показать весь комментарий
19.08.2022 21:25 Ответить
*** , яка цинічна ця гнила зелена влада. А до тепер звідки у вас були супутникова інформація ? Га? З *** висмоктали . Брехуни. Як же легко перевернути інформацію, в стилі а-ля параша . Ніхто нам супутник не продавав , а просто склали угоду що даний супутник буде на протязі 1 го року надавати всю необхідну інформацію . Все. Крапк
показать весь комментарий
19.08.2022 21:28 Ответить
С этого спутника Резников возможно увидит признаки вторжения РФ в Украину.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:29 Ответить
он видил признаки очень больших денег
показать весь комментарий
19.08.2022 21:34 Ответить
Сергію! Впевнений, що читаєш цю новину від Цензор. Давай ще. Рівень довіри до Твоїх справ надзвичайно високий. Якщо є ідеї-пробивай шлях, ми підтримаємо. Нас тепер стало на порядок більше. Тому амбітніше.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:29 Ответить
А Дерьмак с папашкой разрешили спутник ?
показать весь комментарий
19.08.2022 21:29 Ответить
От біда, а держава сама не могла того супутника купити? За місяць зарплатню депутатам, міністрам та радникам не видала то 3 таких купили би. Я в ах....є від цієї влади.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:37 Ответить
А цєй нєдороблєний міністрт оборони що можє прєдложити ВСУ ніц,так нєхрєн примазуватись до народу,ну а Притулі вєликє ДЯКУЮ.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:43 Ответить
А ви де були, хрен очкастий?!
До шашликів готувались!
показать весь комментарий
19.08.2022 21:48 Ответить
Тут коли заходиш почитати коменти і розумієш що цей сайт дно. Тут або купа ботів або дибілів. Взагалі адекватні люди є тут чи ні?
показать весь комментарий
19.08.2022 22:06 Ответить
Тут всі адекватні, окрім тебе.
показать весь комментарий
19.08.2022 22:15 Ответить
Зрадойоби ви називаєтеся, вам лікуватися треба. Ми купили супутник а ви зраду розводите. Ганьба вам.
показать весь комментарий
19.08.2022 22:23 Ответить
Я думаю, що цей лохотрон для вати, всі знімки, всю інфу про орків нам надають іноземні розвідки, якісні й достовірні, а це думаю разводняк. Не вірю я владі, не вірю з 2014.
показать весь комментарий
19.08.2022 22:35 Ответить
На мій погляд це перебільшення. Західні партнери не завжди дають достатню інформацію, так як не мають впевненості, що її дійсно будуть використовувати на благо для України.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:03 Ответить
Як колишній працівник НДІ який розробляв системи спутникового спостереження для армії СРСР скажу одне - це супер, якщо дійсно буде використовуватись за призначенням.
показать весь комментарий
19.08.2022 22:57 Ответить
дякую за уточнення, бо не зразу було зрозуміло, що було куплено - супутник чи тільки доступ до нього?
показать весь комментарий
19.08.2022 23:01 Ответить
Ну раз сам пан министр вылез крайне подозрительную сделку отмывать и оправдывать, то да, верим - свершилось чудо и все суслики будут как на ладони и никто в их норках не спрячется. А потом, как всегда неожиданно придет зима и волонтеры опять будут сбиваться с ног в поисках зимней экипировки. А это не летние "штанишки/куртка", тут немножко посложней и подороже. Но то будет потом. И того же Резникова днем с огнем не найдешь, ибо услан послом в очередную "швейцарию". А Залужного озадачат бушлатами, как это было с брониками. Если вообще Залужного на министра не кинут к разбитому корыту. И всех собак на него. Простенько и со вкусом. И отвечать за "про*бали" не надо и конкурент по рейтингу слит.

И если по спутникам, то разведывательные спутники, это суперсекретная область. И никто по Телегам и зомбоящикам о таком трындеть не будет. Вспомните по Боингу, американцы спутниковые снимки в режиме строгой конфиденциальности ПОКАЗАЛИ следователям, но к делу их "подшить" не позволили, ибо не хотели утечки о возможностях своей космической разведки. А тут, бл*дь, ярмарка какая-то... По секрету всему свету. Цирк-шопито одобренный с самого верха. Накуя?
показать весь комментарий
20.08.2022 00:52 Ответить
И если по спутникам - так толково начал, а кончил хрнёй....
Это система спутников КОММЕРЧЕСКАЯ, при чём тут секретность?
показать весь комментарий
20.08.2022 10:38 Ответить
А де ж українська "СІч"? Дайте вгадаю - у сраці! Як і підготовка до війни! Зате піз...жу було!
показать весь комментарий
23.08.2022 07:59 Ответить
 
 