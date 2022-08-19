Резников о "народном спутнике" для ВСУ: Армия начнет получать сведения, которые вообще не могла получить раньше. Вместе с высокоточным оружием это создает новые возможности

Информация со спутников компании ICEYE, один из которых приобрел для Украины Фонд Сергея Притулы, поможет более эффективно наносить поражение врагу.

Об этом в фейсбуке заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины получили качественно новые возможности благодаря "народному спутнику". Украинцы снова поразили мир и реализовали беспрецедентный проект. Теперь ГУР МО, Вооруженные Силы Украины и другие составляющие сил обороны будут располагать данными по группировке спутников компании ICEYE, которые собирают информацию технологией Synthetic aperture radar (SAR). Это поможет намного эффективнее наносить поражение врагу и быстрее выгнать его с нашей земли, сохранив при этом жизнь наших людей", - подчеркнул он.

"Состоялась встреча с Сергеем Притулой, во время которой он предложил направить собранные средства на другие актуальные нужды украинского войска. Специалисты Минобороны вместе с Генеральным штабом ВСУ и ГУР МО подробно проанализировали ситуацию и определили лучший вариант, который позволит нашей армии подняться на несколько ступеней вверх. Дело в том, что начиная с апреля в переговорах с партнерами, мы особо подчеркивали необходимость получения в виде помощи или приобретения дальнобойного высокоточного оружия. В июне в этом плане произошел своеобразный тектонический сдвиг. Мы начали получать не только системы MLRS разных типов, но и высокоточные снаряды для ствольной артиллерии. Для оптимального использования этого нового потенциала и планирования операций военному командованию требовалось существенно повысить возможности разведки не только на тактическом, но и оперативном уровне", - добавил министр.

"На данный момент мы получаем информацию со спутников от партнеров. Но эти данные преимущественно из оптических спутников, которые имеют свои технологические ограничения по работе ночью, когда облачно, поле боя затянуто дымом, идет снег или есть другие препятствия. Кроме этого эти сведения поступают с определенной задержкой и не по всем направлениям, которые в тот или иной момент важны для наших военных.

Теперь ситуация будет принципиально иной.

• Во-первых, удалось приобрести один спутник, использующий технологию SAR. Этот спутник, видящий ночью и через облака, будет работать в интересах сил обороны Украины в режиме 24/7. "Купить" - это не преувеличение. Он будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько будет физически существовать и выполнять свои функции.

• Во-вторых, одновременно приобретен доступ к целому созвездию спутников, наши военные смогут пользоваться базой данных их фото в течение года.

• В третьих, расшифровка снимков будет организована таким образом, чтобы данные поступали максимально оперативно.

То есть наша армия начнет получать сведения, которые вообще не могла получить раньше. При чем будет это делать быстро, тогда, когда нужно, и оттуда, откуда нужно.

Данные партнеров будут оставаться важным компонентом нашей осведомленности. Это сочетание повысит качество принятия решений", - подчеркнул Резников.

"Еще один немаловажный момент. Генеральный штаб и военная разведка определили технические требования к спутниковым технологиям, которые хотелось бы привлечь для нашей армии. При анализе конкретных предложений на рынке было установлено, что возможности компании ICEYE – это настоящий "космос". Однако у них была также недостижимая стоимость. Поэтому сначала мы даже не надеялись, что удастся их привлечь. В конце концов, благодаря украинскому предпринимателю Максиму Полякову в процессе переговоров удалось получить такие условия, которые сделали космическую мечту реальностью. Наши военные и разведка не скрывали радости. Ведь сочетание качественных разведданных со спутников и возможностей высокоточного оружия действительно создает новые возможности. Скажем, скоро каждый HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ с высокоточными снарядами смогут более эффективно уничтожать врага. Все знают, как мастерски работают наши воины под руководством военного командования. Представьте, что они начнут поступать с российскими оккупантами, когда получат дополнительные возможности. Это действительно хорошие новости, к которым приложились простые граждане, украинский бизнес, волонтеры, оборонное ведомство, военная разведка и специалисты Генштаба", – резюмировал министр обороны.