Резніков про "народний супутник" для ЗСУ: Армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. Разом з високоточною зброєю це створює нові спроможності

Інформація із супутників компанії ICEYE, один з яких придбав для України Фонд Сергія Притули, допоможе ефективніше наносити ураження ворогу.

Про це у фейсбуці заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Сили оборони України отримали якісно нові спроможності завдяки "народному супутнику". Українці знову вразили світ і реалізували безпрецедентний проєкт. Тепер ГУР МО, Збройні Сили України та інші складові сил оборони матимуть у своєму розпорядженні дані з угрупування супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Це допоможе набагато ефективніше наносити ураження ворогу і швидше вигнати його з нашої землі, зберігши при цьому життя наших людей", - наголосив він.

"Відбулася зустріч з паном Сергієм Притулою, під час якої він запропонував спрямувати зібрані кошти на інші актуальні потреби українського війська. Фахівці Міноборони разом з Генеральним штабом ЗСУ та ГУР МО детально проаналізували ситуацію і визначили найкращий варіант, який дозволить нашій армії піднятися на кілька сходинок вгору. Справа в тому, що починаючи з квітня у перемовинах з партнерами ми особливо підкреслювали необхідність отримання у вигляді допомоги або придбання далекобійної високоточної зброї. У червні в цьому плані сталося своєрідне тектонічне зрушення. Ми почали отримували не тільки системи MLRS різних типів, але й високоточні снаряди для ствольної артилерії. Для оптимального використання цього нового потенціалу і планування операцій військовому командуванню було потрібно суттєво підвищити можливості розвідки не тільки на тактичному, але й на оперативному рівні", - додав міністр.

"На даний момент ми отримуємо інформацію з супутників від партнерів. Але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом, іде сніг чи є інші перешкоди. Крім цього ці відомості надходять з певною затримкою та не з усіх напрямків, що в той чи інший момент важливі для наших військових.

Тепер ситуація буде принципово іншою.

• По-перше, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. "Придбати" - це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції.

• По-друге, одночасно було придбано доступ до цілого сузір’я супутників, наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року.

• По-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно.

Тобто наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. При чому робитиме це швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно.

Дані від партнерів залишатимуться важливим компонентом нашої обізнаності. Це поєднання підвищить якість прийняття рішень", - наголосив Резніков.

"Ще один важливий момент. Генеральний штаб і воєнна розвідка визначили технічні вимоги до супутникових технологій, які хотілося б залучити для нашої армії. Під час аналізу конкретних пропозицій на ринку було з’ясовано, що можливості компанії ICEYE – це справжній "космос". Проте вони мали так само недосяжну вартість. Тому напочатку ми навіть не сподівалися, що вдасться їх залучити. Врешті решт завдяки українському підприємцю Максиму Полякову у процесі перемовин вдалося отримати такі умови, які зробили космічну мрію реальністю. Наші військові і розвідка не приховували радості. Адже поєднання якісних розвідданих з супутників та можливостей високоточної зброї дійсно створює нові спроможності. Скажімо, незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога. Усі знають, як майстерно працюють наші воїни під керівництвом військового командування. Уявіть, що вони почнуть робити з російськими окупантами, коли отримають додаткові можливості. Це справді хороші новини, до яких доклалися прості громадяни, український бізнес, волонтери, оборонне відомство, воєнна розвідка і фахівці Генштабу", - резюмував міністр оборони.