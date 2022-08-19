Резніков про "народний супутник" для ЗСУ: Армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. Разом з високоточною зброєю це створює нові спроможності
Інформація із супутників компанії ICEYE, один з яких придбав для України Фонд Сергія Притули, допоможе ефективніше наносити ураження ворогу.
Про це у фейсбуці заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Сили оборони України отримали якісно нові спроможності завдяки "народному супутнику". Українці знову вразили світ і реалізували безпрецедентний проєкт. Тепер ГУР МО, Збройні Сили України та інші складові сил оборони матимуть у своєму розпорядженні дані з угрупування супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Це допоможе набагато ефективніше наносити ураження ворогу і швидше вигнати його з нашої землі, зберігши при цьому життя наших людей", - наголосив він.
"Відбулася зустріч з паном Сергієм Притулою, під час якої він запропонував спрямувати зібрані кошти на інші актуальні потреби українського війська. Фахівці Міноборони разом з Генеральним штабом ЗСУ та ГУР МО детально проаналізували ситуацію і визначили найкращий варіант, який дозволить нашій армії піднятися на кілька сходинок вгору. Справа в тому, що починаючи з квітня у перемовинах з партнерами ми особливо підкреслювали необхідність отримання у вигляді допомоги або придбання далекобійної високоточної зброї. У червні в цьому плані сталося своєрідне тектонічне зрушення. Ми почали отримували не тільки системи MLRS різних типів, але й високоточні снаряди для ствольної артилерії. Для оптимального використання цього нового потенціалу і планування операцій військовому командуванню було потрібно суттєво підвищити можливості розвідки не тільки на тактичному, але й на оперативному рівні", - додав міністр.
"На даний момент ми отримуємо інформацію з супутників від партнерів. Але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом, іде сніг чи є інші перешкоди. Крім цього ці відомості надходять з певною затримкою та не з усіх напрямків, що в той чи інший момент важливі для наших військових.
Тепер ситуація буде принципово іншою.
• По-перше, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. "Придбати" - це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції.
• По-друге, одночасно було придбано доступ до цілого сузір’я супутників, наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року.
• По-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно.
Тобто наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. При чому робитиме це швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно.
Дані від партнерів залишатимуться важливим компонентом нашої обізнаності. Це поєднання підвищить якість прийняття рішень", - наголосив Резніков.
"Ще один важливий момент. Генеральний штаб і воєнна розвідка визначили технічні вимоги до супутникових технологій, які хотілося б залучити для нашої армії. Під час аналізу конкретних пропозицій на ринку було з’ясовано, що можливості компанії ICEYE – це справжній "космос". Проте вони мали так само недосяжну вартість. Тому напочатку ми навіть не сподівалися, що вдасться їх залучити. Врешті решт завдяки українському підприємцю Максиму Полякову у процесі перемовин вдалося отримати такі умови, які зробили космічну мрію реальністю. Наші військові і розвідка не приховували радості. Адже поєднання якісних розвідданих з супутників та можливостей високоточної зброї дійсно створює нові спроможності. Скажімо, незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога. Усі знають, як майстерно працюють наші воїни під керівництвом військового командування. Уявіть, що вони почнуть робити з російськими окупантами, коли отримають додаткові можливості. Це справді хороші новини, до яких доклалися прості громадяни, український бізнес, волонтери, оборонне відомство, воєнна розвідка і фахівці Генштабу", - резюмував міністр оборони.
А як на мене, то шоб так всі піарилися, то було б добре..
То ж, зрадоньку шукаєте не там.
Просто радійте, що "бавовни" тепер буде принаймні стільки ж, скільки останні півтора місяці. А може ще більше.
https://t.me/hueviykharkov/75146 https://t.me/hueviykharkov/75146
Отакі зрадойоби, як ти, просто не в змозі зрозуміти, що якби в опі були можливості чи бажання щось там кудись передати, то давно було б вже передано. І наші бригади, які регулярно зараз перебувають на ротації, доукомплектації тощо - накривали б Калібрами прямо під час вивантаження з ешелонів (і так, наші війська пересуваються ешелонами).
Ніякого обмеження розвідданих від партнерів не було і нічого вони не обмежують зараз. Проблема в тому, що навіть армія США не має такого сузір'я супутників. ЗСУ живе на періодичних розвідувальних даних від наявних в армії США супутників та на даних загоризонтних РЛС-ів з спеціалізованих літаків НАТО, які постійно курсують уздовж західного кордону України та над акваторією територіальних вод Румунії.
Цмоктунець недороблений...
Давайте може більше користуватись такими поняттями як "військова таємниця", або хочаб "сюрприз"...
Через зв'язок із Росією США відібрали бізнес у Макса Полякова. Чому цього не робить Україна?
https://antikorpravda.com/cherez-zv-yazok-iz-rosiieju-ssha-vidibrali-biznes-u-maksa-polyakova-chomu-cogo-ne-robit-ukraina/
Чувачку просто намекнули, что такими бабками нужно делиться.
Вчора знайома розказала що на сході взагалі цікаві речі творяться , хлопці получают зп близько 30 тисяч грн и діляться з командиром 12000 за те що він їх не буде на передову відправляти....от цікаво знати чи це правда....
Не буду уточнювати посаду людини але я шокована((((
Честно як людина розумію хлопців але не можу зрозуміти кругові хабарі(((((((
Це якщо ця зброя буде постачатись... Щось підказує - добазікались!
Цирк продовжує гастролювати
бо той незрозумілий супутник, шо, разом з помпою)), Найвеличнівшиве якось на камеру гучно запускало шось по-тихому вже усі й забули..
та чи був він, взагалі, той супутник?.. може просто ще одна "історія видумана від самого початку і до кінця"(дермак)?..((
поки командування буде картинки зі спутніка роздивляться
як кажуть в народі хоть голий і босий зато с капелюхом
До шашликів готувались!
И если по спутникам, то разведывательные спутники, это суперсекретная область. И никто по Телегам и зомбоящикам о таком трындеть не будет. Вспомните по Боингу, американцы спутниковые снимки в режиме строгой конфиденциальности ПОКАЗАЛИ следователям, но к делу их "подшить" не позволили, ибо не хотели утечки о возможностях своей космической разведки. А тут, бл*дь, ярмарка какая-то... По секрету всему свету. Цирк-шопито одобренный с самого верха. Накуя?
Это система спутников КОММЕРЧЕСКАЯ, при чём тут секретность?