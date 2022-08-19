УКР
Резніков про "народний супутник" для ЗСУ: Армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. Разом з високоточною зброєю це створює нові спроможності

Інформація із супутників компанії ICEYE, один з яких придбав для України Фонд Сергія Притули, допоможе ефективніше наносити ураження ворогу.

Про це у фейсбуці заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Сили оборони України отримали якісно нові спроможності завдяки "народному супутнику". Українці знову вразили світ і реалізували безпрецедентний проєкт. Тепер ГУР МО, Збройні Сили України та інші складові сил оборони матимуть у своєму розпорядженні дані з угрупування супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Це допоможе набагато ефективніше наносити ураження ворогу і швидше вигнати його з нашої землі, зберігши при цьому життя наших людей", - наголосив він.

"Відбулася зустріч з паном Сергієм Притулою, під час якої він запропонував спрямувати зібрані кошти на інші актуальні потреби українського війська. Фахівці Міноборони разом з Генеральним штабом ЗСУ та ГУР МО детально проаналізували ситуацію і визначили найкращий варіант, який дозволить нашій армії піднятися на кілька сходинок вгору. Справа в тому, що починаючи з квітня у перемовинах з партнерами ми особливо підкреслювали необхідність отримання у вигляді допомоги або придбання далекобійної високоточної зброї. У червні в цьому плані сталося своєрідне тектонічне зрушення. Ми почали отримували не тільки системи MLRS різних типів, але й високоточні снаряди для ствольної артилерії. Для оптимального використання цього нового потенціалу і планування операцій військовому командуванню було потрібно суттєво підвищити можливості розвідки не тільки на тактичному, але й на оперативному рівні", - додав міністр.

"На даний момент ми отримуємо інформацію з супутників від партнерів. Але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом, іде сніг чи є інші перешкоди. Крім цього ці відомості надходять з певною затримкою та не з усіх напрямків, що в той чи інший момент важливі для наших військових.

Тепер ситуація буде принципово іншою.

• По-перше, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. "Придбати" - це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції.

• По-друге, одночасно було придбано доступ до цілого сузір’я супутників, наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року.

• По-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно.

Тобто наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. При чому робитиме це швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно.

Дані від партнерів залишатимуться важливим компонентом нашої обізнаності. Це поєднання підвищить якість прийняття рішень", - наголосив Резніков.

"Ще один важливий момент. Генеральний штаб і воєнна розвідка визначили технічні вимоги до супутникових технологій, які хотілося б залучити для нашої армії. Під час аналізу конкретних пропозицій на ринку було з’ясовано, що можливості компанії ICEYE – це справжній "космос". Проте вони мали так само недосяжну вартість. Тому напочатку ми навіть не сподівалися, що вдасться їх залучити. Врешті решт завдяки українському підприємцю Максиму Полякову у процесі перемовин вдалося отримати такі умови, які зробили космічну мрію реальністю. Наші військові і розвідка не приховували радості. Адже поєднання якісних розвідданих з супутників та можливостей високоточної зброї дійсно створює нові спроможності.  Скажімо, незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога. Усі знають, як майстерно працюють наші воїни під керівництвом військового командування. Уявіть, що вони почнуть робити з російськими окупантами, коли отримають додаткові можливості. Це справді хороші новини, до яких доклалися прості громадяни, український бізнес, волонтери, оборонне відомство, воєнна розвідка і фахівці Генштабу", - резюмував міністр оборони.

А до Притулы об этом ВСЁМ наши многочисленные хиниралы, гавнодепутаты и прочие "ответственные и причастные" не могли додуматься или не хотели замарачиваться?
Це ж тепер США можуть нам надавати будь-які дані, які раніше вони побоювались давати щоб не спровокувати пу на щось. Бо зараз завжди можна буде сказати, що українці самі це побачили своїм супутником.
О, і міністр недороблений тут як тут до чужих перемог примазується.
О, і міністр недороблений тут як тут до чужих перемог примазується.
Повна бездіяльність влади. Як завжди волонтери і громадськість тягнуть усе на собі. А Зе жалкує про втрачені 7 лярдів.
Та він же казав що це він би втратив,а не країна
Йде піар Притули повним ходом. Цікаво, з якою метою?
А най сектанти поміркують.
Притулу в президенти .
Дані будуть надходити в Кремль раніше ніж в ЗСУ..
Резников УЙДИ НАХРЕН В ОТСТАВКУ !!!
А до Притулы об этом ВСЁМ наши многочисленные хиниралы, гавнодепутаты и прочие "ответственные и причастные" не могли додуматься или не хотели замарачиваться?
очень сложный вопрос для государственных червей.
Пишуть, що щось зрушило з мертвої точки тільки коли до процесу "переговорів" долучився М.Поляков. Тобто американська компанія, власник супутника, сузір'я супутників та бази даних - чхати хотіла на українських можновладців, на війну з **********, на Притулу з грошима в руці. Аж поки в "перемовинах" не взяла участь людина, яку в "космічній тусовці США" знає кожна собака.

То ж, зрадоньку шукаєте не там.

Просто радійте, що "бавовни" тепер буде принаймні стільки ж, скільки останні півтора місяці. А може ще більше.
Важливо щоб ці відомості не потрапляли відразу до ворога...
показати весь коментар
саме того армія й не перестала отримувати відомості, які вона отримувала невдовзі після початку війни. але вони почали попадати до ворога напряму з оп-и й їх постачання в повній мірі було обмежене.
показати весь коментар
Дуже сумніваюсь що тепер опа до них не добереться. Взагалі сумніваюсь, що то за супутник і за які такі гроші, щось підозріло швидко притула їх назбирав. Але час покаже, може я помиляюсь.
не пренебрегай:
https://t.me/hueviykharkov/75146 https://t.me/hueviykharkov/75146
Видумав зрадоньку і цмокчеш її? Ну і як? Солоденько?

Отакі зрадойоби, як ти, просто не в змозі зрозуміти, що якби в опі були можливості чи бажання щось там кудись передати, то давно було б вже передано. І наші бригади, які регулярно зараз перебувають на ротації, доукомплектації тощо - накривали б Калібрами прямо під час вивантаження з ешелонів (і так, наші війська пересуваються ешелонами).

Ніякого обмеження розвідданих від партнерів не було і нічого вони не обмежують зараз. Проблема в тому, що навіть армія США не має такого сузір'я супутників. ЗСУ живе на періодичних розвідувальних даних від наявних в армії США супутників та на даних загоризонтних РЛС-ів з спеціалізованих літаків НАТО, які постійно курсують уздовж західного кордону України та над акваторією територіальних вод Румунії.

Цмоктунець недороблений...
Ворог і так знає, де його позиції знаходяться. Для нього це не новина.
показати весь коментар
У зеленського нервовий зрив - потрачені на супутник кошти не потраплять до нього в карман .
Насчёт целеуказаний Хаймарсам и т.п. сюрпризов для каZZапов дополню: что не успеют сделать финские спутники вместе с 1 нашим, успеют американские.
Шось все це нагадує "велике будівництво", ну немає довіри до мародерів при владі.
показати весь коментар
Отож, ось тільки теж написала про свої сумніви.
Це гарна новина, але мені здається, що краще булоб не волати про це на усіх теренах інтернету...
Давайте може більше користуватись такими поняттями як "військова таємниця", або хочаб "сюрприз"...
19.08.2022 20:16 Відповісти
хай суки давляться
Це ж тепер США можуть нам надавати будь-які дані, які раніше вони побоювались давати щоб не спровокувати пу на щось. Бо зараз завжди можна буде сказати, що українці самі це побачили своїм супутником.
зрезніков, полководець ,на троцького похожий..........
Він схожий на Кутузова - тільки на два ока не бачить. Бо тільки сліпий не бачив як кацапи збираються нападати.
показати весь коментар
Та по цимбалах що зечмоні варнякають. Для свідомих Українців вони реально ніхто і звать їх нуль.
Притула - красень!
показати весь коментар
Притула, донатеры и Поляков
Цей Поляков чи інший?

Через зв'язок із Росією США відібрали бізнес у Макса Полякова. Чому цього не робить Україна?
https://antikorpravda.com/cherez-zv-yazok-iz-rosiieju-ssha-vidibrali-biznes-u-maksa-polyakova-chomu-cogo-ne-robit-ukraina/
Що б робила влада і військове керівництво, якби не народні гроші, не волонтери, не інші країни. Виникає питання - чому така безпорадність влади, чому не можна було купити це набагато раніше, якщо ця річ була така необхідна на фронті чи не було коштів, бо все йде в якусь трубу під назвою ВЛАДА.
показати весь коментар
У мене взагалі виникає питання: а нахіба нам оборонпром й міноборони?
Тут питання ширше, -''а нафіга нам така влада? "
показати весь коментар
Для того, що б роками продавати совковські армійські запаси.....
Якби це було так, то про це не тріпались би на кожному кроці. Видно і цьому старому пердуну треба качать за щось губи своїй тридцятирічній сосні, а тут таке щастя відкату яке ніхто не буде перевіряти. А вірити цьому овочеві, який не побачив на кордоні кацапських війск а повірив хенералу хрєніну з лукомор'я, що з їх території не нападуть - ну таке собі збочення.
показати весь коментар
Состоялась встреча с Сергеем Притулой, во время которой он предложил направить собранные средства на другие актуальные нужды украинского войска.

Чувачку просто намекнули, что такими бабками нужно делиться.
От до бабки не ходи 100% ((((
Вчора знайома розказала що на сході взагалі цікаві речі творяться , хлопці получают зп близько 30 тисяч грн и діляться з командиром 12000 за те що він їх не буде на передову відправляти....от цікаво знати чи це правда....
Не буду уточнювати посаду людини але я шокована((((
Честно як людина розумію хлопців але не можу зрозуміти кругові хабарі(((((((
А якщо інформація зі спутника українських позицій попаде через ОП ворогу? Чи Єрмак вже не кремлівський крот?
показати весь коментар
"Разом з високоточною зброєю це створює нові спроможності"
Це якщо ця зброя буде постачатись... Щось підказує - добазікались!
показати весь коментар
Притула - красава
Резніков про "народний супутник" для ЗСУ: Армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. ---резников ты кто такой?
показати весь коментар
простоиамериканці ще не дійшли до такого масштабу спвтника а тут о хвала Притула ))))))
Цирк продовжує гастролювати
Алєнь в пальто і ачках.
****** все это.
показати весь коментар
Американці ржуть.
весь мир ржёт со "2-й" армии Мира...!
показати весь коментар
А зачем кричать на каждом углу за этот спутник? Чтобы поднять рейтинг Притуле? Парашенцы могут же сбить спутник...
показати весь коментар
они и на Луну могут высадится...?
показати весь коментар
..ну, дай Боже..
бо той незрозумілий супутник, шо, разом з помпою)), Найвеличнівшиве якось на камеру гучно запускало шось по-тихому вже усі й забули..
та чи був він, взагалі, той супутник?.. може просто ще одна "історія видумана від самого початку і до кінця"(дермак)?..((
я думаю хлопці в Пісках потерплять від артилерії
поки командування буде картинки зі спутніка роздивляться
як кажуть в народі хоть голий і босий зато с капелюхом
19.08.2022 20:59 Відповісти
блд .... пол года война и такие вещи в открытый доступ-- по тихому надо все это! как оружие и все такое...
показати весь коментар
По тіхому це в адекватних бійців. А в квартальних зечмонь- все відосіки-бідосіки.
показати весь коментар
Головне,щоб цей супутник не використовували проти нас!!!
показати весь коментар
Выходить, що резніков знав про супутники і або не просив грошей, або йому не давали? Що ще вилізе наступного разу? Зимова амуніція?
*** , яка цинічна ця гнила зелена влада. А до тепер звідки у вас були супутникова інформація ? Га? З *** висмоктали . Брехуни. Як же легко перевернути інформацію, в стилі а-ля параша . Ніхто нам супутник не продавав , а просто склали угоду що даний супутник буде на протязі 1 го року надавати всю необхідну інформацію . Все. Крапк
показати весь коментар
С этого спутника Резников возможно увидит признаки вторжения РФ в Украину.
показати весь коментар
он видил признаки очень больших денег
показати весь коментар
Сергію! Впевнений, що читаєш цю новину від Цензор. Давай ще. Рівень довіри до Твоїх справ надзвичайно високий. Якщо є ідеї-пробивай шлях, ми підтримаємо. Нас тепер стало на порядок більше. Тому амбітніше.
показати весь коментар
А Дерьмак с папашкой разрешили спутник ?
показати весь коментар
От біда, а держава сама не могла того супутника купити? За місяць зарплатню депутатам, міністрам та радникам не видала то 3 таких купили би. Я в ах....є від цієї влади.
показати весь коментар
А цєй нєдороблєний міністрт оборони що можє прєдложити ВСУ ніц,так нєхрєн примазуватись до народу,ну а Притулі вєликє ДЯКУЮ.
показати весь коментар
А ви де були, хрен очкастий?!
До шашликів готувались!
показати весь коментар
Тут коли заходиш почитати коменти і розумієш що цей сайт дно. Тут або купа ботів або дибілів. Взагалі адекватні люди є тут чи ні?
Тут всі адекватні, окрім тебе.
показати весь коментар
Зрадойоби ви називаєтеся, вам лікуватися треба. Ми купили супутник а ви зраду розводите. Ганьба вам.
показати весь коментар
Я думаю, що цей лохотрон для вати, всі знімки, всю інфу про орків нам надають іноземні розвідки, якісні й достовірні, а це думаю разводняк. Не вірю я владі, не вірю з 2014.
показати весь коментар
На мій погляд це перебільшення. Західні партнери не завжди дають достатню інформацію, так як не мають впевненості, що її дійсно будуть використовувати на благо для України.
показати весь коментар
Як колишній працівник НДІ який розробляв системи спутникового спостереження для армії СРСР скажу одне - це супер, якщо дійсно буде використовуватись за призначенням.
показати весь коментар
дякую за уточнення, бо не зразу було зрозуміло, що було куплено - супутник чи тільки доступ до нього?
показати весь коментар
Ну раз сам пан министр вылез крайне подозрительную сделку отмывать и оправдывать, то да, верим - свершилось чудо и все суслики будут как на ладони и никто в их норках не спрячется. А потом, как всегда неожиданно придет зима и волонтеры опять будут сбиваться с ног в поисках зимней экипировки. А это не летние "штанишки/куртка", тут немножко посложней и подороже. Но то будет потом. И того же Резникова днем с огнем не найдешь, ибо услан послом в очередную "швейцарию". А Залужного озадачат бушлатами, как это было с брониками. Если вообще Залужного на министра не кинут к разбитому корыту. И всех собак на него. Простенько и со вкусом. И отвечать за "про*бали" не надо и конкурент по рейтингу слит.

И если по спутникам, то разведывательные спутники, это суперсекретная область. И никто по Телегам и зомбоящикам о таком трындеть не будет. Вспомните по Боингу, американцы спутниковые снимки в режиме строгой конфиденциальности ПОКАЗАЛИ следователям, но к делу их "подшить" не позволили, ибо не хотели утечки о возможностях своей космической разведки. А тут, бл*дь, ярмарка какая-то... По секрету всему свету. Цирк-шопито одобренный с самого верха. Накуя?
показати весь коментар
И если по спутникам - так толково начал, а кончил хрнёй....
Это система спутников КОММЕРЧЕСКАЯ, при чём тут секретность?
показати весь коментар
А де ж українська "СІч"? Дайте вгадаю - у сраці! Як і підготовка до війни! Зате піз...жу було!
показати весь коментар
