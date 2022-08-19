Супутник ICEYE залишиться у власності України і після завершення терміну доступу до даних

Супутник компанії ICEYE, який фонд Сергія Притули купив 18 серпня, залишатиметься у повній власності України навіть після завершення оплаченого терміну доступу до бази даних до закінчення роботи на орбіті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Tech, про це йдеться у повідомленні компанії EOS Data Analytics, засновником якої є бізнесмен Макс Поляков, залучений до підготовки укладання угоди.

Згідно з угодою Благодійного фонду Сергія Притули та фінської компанії ICEYE, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників.

У EOS Data Analytics зазначають, що придбаний супутник ICEYE працює над територією України виключно для досягення цілей та виконання задач ЗСУ. У час, коли супутник перебуватиме не над Україною, країна гарантовано буде отримувати дані завдяки доступу до решти супутників ICEYE.

За умовами угоди, супутник застрахований і прогарантований компанією ICEYE. У разі технічної несправності ICEYE має надати Україні ідентичний супутник. Знімки з супутника отримує лише Україна як його власник.

Нагадаємо, волонтерський фонд Сергія Притули придбав для потреб Збройних Сил України у безстрокове користування потужності фінського космічного супутника дистанційного зондування Землі компанії ICEYE.