Придбаний фондом Притули супутник здатний в будь-який час і за будь-яких погодних умов сканувати об’єкти навіть через перешкоди, - Стратком ЗСУ

супутник

Супутник фінської компанії ICEYE, який купив для Збройних сил України Благодійний фонд Сергія Притули на зібрані українцями кошти, має важливу перевагу - дозволяє сканувати об’єкти за будь-яких погодних умов.

На цьому наголосили в телеграмі управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Для тих читачів, які не повністю в курсі, що ж то таке прикупив Притула, коротке пояснення. ICEYE це не просто компанія, в якої у володінні є група супутників, які роблять якісну зйомку високої якості. Супутники ICEYE проводять зйомку за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов сканувати об'єкти", - йдеться в повідомленні.

В ЗСУ додають, системи SAR завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів здатні "бачити" крізь перешкоди: "Тобто, грубо кажучи, не те щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи не перешкода".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Супутникові знімки демонструють, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 22 червня розпочався збір коштів на "народний байрактар". За три дні українці перерахували суму, за яку можна купити чотири "Байрактари".

27 червня компанія Baykar повідомила, що надасть Україні безплатно три безпілотники.

Заощаджені кошти було вирішено витратити на потреби, які визначить Міністерство оборони.

18 серпня стало відомо, що понад 600 мільйонів гривень витратили на супутник для Збройних сил України.

Також читайте: У США збирають кошти, щоб купити для України розвідувальні супутники

супутник (313) ЗСУ (7929) Притула Сергій (90)
+41
Фонд Порошенка по вартості поставленої ЗСУ техніки доганяє державу Канада )) а що ти особисто для ЗСУ зробив що тут розвонявся ?
18.08.2022 20:43 Відповісти
+33
Фонд Притулы и монакский "батальон", почувствуйте разницу. Спасибо тебе Сергей, что не только умеешь шутить!
18.08.2022 20:31 Відповісти
+30
"Купив супутник" звучить звичайно крутіше ніж "купив доступ до супутника, взяв в аренду".
В реальності ж другий варіант?
18.08.2022 20:37 Відповісти
аля доступ на онлифанс он купил..
18.08.2022 21:28 Відповісти
Та да
23.08.2022 22:01 Відповісти
ну что ж, надеюсь он нам сильно пригодится...
показати весь коментар
Це може і добре.Але 17 мільйонів доларів на рік,не за дорого? Нам дають розвіддані,причому їх роблять секретні військові супутники США.Але буде видно.
18.08.2022 21:22 Відповісти
не на рік, а безстроково, на рік то підписка на знимки усього угруповування.
показати весь коментар
19.08.2022 11:37 Відповісти
Заплатили оренду МОУ. І правильно зробили. Не будуть повністю залежати від америкосів
18.08.2022 21:23 Відповісти
Від кого?
показати весь коментар
бессмысленная трата ограниченных ресурсов, разведданные нам и союзники предоставят (которые за пол года до войны предупреждали о ее начале), а на фронте элементарных вещей нет, именно на это и должен ориентироваться подобный фонд!!!
18.08.2022 21:30 Відповісти
Притула купив не те що йому збрело в голову , а те що замовило Міноборони , в чому річ ?
Значить союзники нам надають не все що потрібно . .
18.08.2022 21:38 Відповісти
Якщо цей супутник був потрібен Генштабу , значить інфи союзників не вистачало . Невже не зрозуміло ?
Не розумію , через що тут такий переполох . ? .
18.08.2022 21:57 Відповісти
ПРИТУЛІ - РЕСПЕКТ !!! На майбутніх парламентських виборах проголосую за його партію. яку він. сподіваюся. створить з відомих проукраїнських політиків та державних діячів. ветеранів війни. активістів. голів громадських організацій . волонтерів.
18.08.2022 21:31 Відповісти
ти б спочатку взнала з ким він у десна треться.і бачу тобі мало зелі треба іншого клоуна,що цей приївся?
18.08.2022 22:15 Відповісти
Зеленський Коломойського, Притула Пінчука. Швагро Притули регіонал Хомутинник.
18.08.2022 23:42 Відповісти
Теж підгорає?
18.08.2022 22:05 Відповісти
Як тут засмерділо ботами \колаборантами... бабки відпрацьовують
18.08.2022 21:48 Відповісти
Пердаки палять.
18.08.2022 21:59 Відповісти
Один Ванька вже видалений за рускім корабльом.
18.08.2022 22:02 Відповісти
Чули ми нев'****** піз#еж про Січ 2-30, але від "крізь стіни" навіть в ICEYE вже навіть при#уїли, коли вони лише показували, як бачать, що там в мексікансько-болівійській нарко холобуді, вкритій сухим тростником.
😁😁😁
18.08.2022 21:53 Відповісти
файна штука. Але на це все мала б фінсувавати держава а не притула.
стидоба для шашличних
18.08.2022 22:27 Відповісти
Чесно кажучи навіть не знаю як коментувати на запит про спутник є тільки те що Притула їх купив, але нема информації щоб порівняти їх вартість або інформації як і хто їх використовували....
Є тільки те що всі українські новинипро це говорять без підтверджень ....
18.08.2022 22:40 Відповісти
зроби запит на компанію ICEYE.
І вартість чого Ви хочете порівняти?
19.08.2022 11:40 Відповісти
Респект Притулі!!!
18.08.2022 22:45 Відповісти
Хто ще хоче сіранути про піар ПРИТУЛИ? Проплачені покидьки
18.08.2022 22:50 Відповісти
Народ, ви повинні розуміти що куплено час користування супутником, а не сам супутник.
18.08.2022 23:13 Відповісти
Притула допомагає Армії і це добре, так само, як і кожна інша людина, яка в ці важкі часи допомагає або грошима, або волонтерить, або в будь-який інший спосіб, бо це громадянський обов"язок кожного українця. Але все це не ознаяає, що всі, хто допомагає мають стати президентами. Думайте, нарешті своєю головою! Не створюйте собі кумирів!. Бо одного "кумира" "мудрий нарід" собі вже обрав "на хайпі", "па пріколу" в 2019, тож тепер не відомо чим цей вибір закінчиться для країни...
19.08.2022 00:20 Відповісти
а за кого потрібно голосувати, тільки за петю?
19.08.2022 04:00 Відповісти
Притула вирішив за допомогою цього супутника знайти бункерного Путіна,щоб зрозуміти на ракети якої дальності будуть донатити люди наступного разу)))
19.08.2022 01:28 Відповісти
