Придбаний фондом Притули супутник здатний в будь-який час і за будь-яких погодних умов сканувати об’єкти навіть через перешкоди, - Стратком ЗСУ

Супутник фінської компанії ICEYE, який купив для Збройних сил України Благодійний фонд Сергія Притули на зібрані українцями кошти, має важливу перевагу - дозволяє сканувати об’єкти за будь-яких погодних умов.

На цьому наголосили в телеграмі управління стратегічних комунікацій Збройних сил України

"Для тих читачів, які не повністю в курсі, що ж то таке прикупив Притула, коротке пояснення. ICEYE це не просто компанія, в якої у володінні є група супутників, які роблять якісну зйомку високої якості. Супутники ICEYE проводять зйомку за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов сканувати об'єкти", - йдеться в повідомленні.

В ЗСУ додають, системи SAR завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів здатні "бачити" крізь перешкоди: "Тобто, грубо кажучи, не те щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи не перешкода".

Нагадаємо, 22 червня розпочався збір коштів на "народний байрактар". За три дні українці перерахували суму, за яку можна купити чотири "Байрактари".

27 червня компанія Baykar повідомила, що надасть Україні безплатно три безпілотники.

Заощаджені кошти було вирішено витратити на потреби, які визначить Міністерство оборони.

18 серпня стало відомо, що понад 600 мільйонів гривень витратили на супутник для Збройних сил України.

