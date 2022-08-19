В легионе "Свобода России" сформированы и проходят обучение новые подразделения
Новые военные подразделения сформированы и проходят обучение в структуре легиона "Свобода России".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба легиона.
"Легионеров становится все больше, а наши знания и навыки, приобретенные в пылу сражений, все точнее и смертоноснее для путинской армии", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что новобранцы прошли долгий путь и сложную подготовку, чтобы с оружием в руках начать бой с путинским фашизмом.
Легион "Свобода России" – военное подразделение ВСУ, сформированное в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. В его состав вошли бывшие военнослужащие ВС РФ (военнопленные или добровольно перешедшие на сторону Украины), а также другие россияне, а иногда и белорусы, ранее не входившие в такие формирования.
Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо государственного флага РФ.
В мае 2022 советник председателя ОП Алексей Арестович рассказал, что отдельные ячейки легиона были созданы и начали вести свою деятельность на территории России.
Тож чому ми не маємо використовувати притомних росіян на нашому боці?
Я чому критично ставлюся , бо сама сутність появи ********** як такого в його існуючих кордонах це ніщо інше як політика , що є і сьооодні. Тобто ці хлопчаки за масковсьцке царство в межах області чи сьогоднішніх кордонів ? Якщо перше це так дійсно союзники якщо друге вороги от і все .
А шо за склади?