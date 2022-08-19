РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
14 762 29

В легионе "Свобода России" сформированы и проходят обучение новые подразделения

свобода,росії

Новые военные подразделения сформированы и проходят обучение в структуре легиона "Свобода России".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба легиона.

"Легионеров становится все больше, а наши знания и навыки, приобретенные в пылу сражений, все точнее и смертоноснее для путинской армии", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что новобранцы прошли долгий путь и сложную подготовку, чтобы с оружием в руках начать бой с путинским фашизмом.

Смотрите: Бойцы первой интернациональной роты спецназначения ведут бои за село Григоровка Донецкой области. ВIДЕО

Легион "Свобода России" – военное подразделение ВСУ, сформированное в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. В его состав вошли бывшие военнослужащие ВС РФ (военнопленные или добровольно перешедшие на сторону Украины), а также другие россияне, а иногда и белорусы, ранее не входившие в такие формирования.

Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо государственного флага РФ.

В мае 2022 советник председателя ОП Алексей Арестович рассказал, что отдельные ячейки легиона были созданы и начали вести свою деятельность на территории России.

Также читайте: Вечером 19 августа в оккупированной Евпатории было слышно 2 выстрела ПВО

россия (97378) добровольцы (1209)
Топ комментарии
+24
Росіяни масово набирають зрадників України щоб вони воювали проти нас.
Тож чому ми не маємо використовувати притомних росіян на нашому боці?
показать весь комментарий
19.08.2022 21:23 Ответить
+13
Это ДРГ в глубине лаптерейха.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:15 Ответить
+12
Я бы их РОА назвал при слове "власовцы" у орков пердаки на фашисткие кресты рвет.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:24 Ответить
Це що "харошійруССкій"? Чи " троянський кінь"?
показать весь комментарий
19.08.2022 21:13 Ответить
Это ДРГ в глубине лаптерейха.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:15 Ответить
чудовий задум.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:15 Ответить
Єто Ваффен-СС.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:17 Ответить
*****,тьфу...
показать весь комментарий
19.08.2022 21:19 Ответить
Нипонял - єто жігулі бєлиє, ілі как мама пошлєт?
показать весь комментарий
19.08.2022 21:21 Ответить
Росіяни масово набирають зрадників України щоб вони воювали проти нас.
Тож чому ми не маємо використовувати притомних росіян на нашому боці?
показать весь комментарий
19.08.2022 21:23 Ответить
Я бы их РОА назвал при слове "власовцы" у орков пердаки на фашисткие кресты рвет.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:24 Ответить
А вони й використовують нашивки РОА з Андріївським прапором - в якомусь відео бачив.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:44 Ответить
А почему херой Обдристович не возглавил этот легион?
показать весь комментарий
19.08.2022 21:26 Ответить
Он типо 1000% украинец.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:46 Ответить
блін, прочитав "У травні 2022 року зрадник голови ОП Олексій Арестович розповів..."
показать весь комментарий
19.08.2022 21:31 Ответить
Брудний наклеп. Він не зраджував єрмака.
показать весь комментарий
19.08.2022 22:12 Ответить
А он точно есть этот легион? Просто всё что я видел на ютуб это отдельные люди со скрытыми лицами, которые говорят что они часть легиона этого.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:43 Ответить
Меньше бы вы болтали по теме. Язык, как шнурок развязаный. Или маячите кому?
показать весь комментарий
19.08.2022 21:44 Ответить
не сильно там доверяйте...перепрошитым... иногда заводская настройка оказывается сильнее...
показать весь комментарий
19.08.2022 21:54 Ответить
Давно небуло чути про це , а запит є , що це за маячня ? Хтось знає ?

Я чому критично ставлюся , бо сама сутність появи ********** як такого в його існуючих кордонах це ніщо інше як політика , що є і сьооодні. Тобто ці хлопчаки за масковсьцке царство в межах області чи сьогоднішніх кордонів ? Якщо перше це так дійсно союзники якщо друге вороги от і все .
показать весь комментарий
19.08.2022 22:01 Ответить
Тоді просто денікінці або корніловці, а свобода - це просто свобода від путінців...
показать весь комментарий
19.08.2022 22:54 Ответить
це ті, що стрілятимуть нам в спину
показать весь комментарий
19.08.2022 22:10 Ответить
Пока мы не поменяем власть на россии, для нас ничего не изменится. Поэтому нужно увеличивать численность легионеров и переносить боевые действия на территорию рф. Главное, что бы наши доблестные правоохранители не поступили с ними, как с Тумгоевым.
показать весь комментарий
19.08.2022 22:14 Ответить
Смена власти ничего не даст. Тот же Навальный - такой же империалист, только в профиль, то на 30 лет просто будет передышка перед новой ордой. А нужен развал на много подконтрольных образований. Желательно чтобы перед этим они друг друга жрали, все эти Омские Народные Республики и тд резали друг друга, получили свою сотню Буч руками своих же соплеменников, и потом уже туда были введены миротворцы, зафиксирующие ситуацию.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:50 Ответить
Не вірю. Немає фактів їхньої діяльности. Це поки що міраж....
показать весь комментарий
19.08.2022 22:52 Ответить
А факти не треба наразі показувати. Після війни. Але якщо подивитись на кількість диверсій у Білгородскьій області... Залужний мутить двіж ))
показать весь комментарий
20.08.2022 00:47 Ответить
Может у этих руских и хорошие намерения. Но от греха подальше, я б отправил их куда-нибудь в Закарпатье, сторожить склады, ремонтировать железную дорогу, разбитую технику, строить мосты, такое все.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:47 Ответить
Прямісінько у наш тил би відправив шпигунів?

А шо за склади?
показать весь комментарий
19.08.2022 23:57 Ответить
Зачем, если они могут задействоваться для спецопераций в рф? Пусть пилят рельсы где-то в Саратове.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:46 Ответить
Якісь ви обмежені і лякливі. Хто не розуміє, пояснюю. УПА - українці, більшовики місцеві- українці. Або наприклад нацист і німець в рядах британської армії часів 2світової. Уявіть бій одних проти інших. От те саме між рашистами і легіонерами. От тільки чи розуміють вони що найкраща свобода для них- це розпад федерації і якщо вони скажімо чуваш і якут, то зараз воюють за різні майбутні країни свої....це питання. Хоча зараз це питання не на часі для них вже точно, і для нас, бо спочатку треба перемогти рашистів, а далі вже визначати долю рф. Без перемоги це буде зробити неможливо!
показать весь комментарий
20.08.2022 00:15 Ответить
Це правильно. За свободу від режиму мають гинути росіяне, а не наші хлопці.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:44 Ответить
Успокойтесь. Во-первых, их проверили, перепроверили и потом ещё раз проверили. Во-вторых, в каждом отделении с ними плечом-к-плечу воюют украинские военные и они подчиняются приказам ЗСУ. Так, что они не сами по себе анархисты. А кому действительно интересно, так существует море инфы об их деятельности.
показать весь комментарий
20.08.2022 06:45 Ответить
 
 