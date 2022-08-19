УКР
У легіоні "Свобода Росії" сформовані та проходять навчання нові підрозділи

Нові військові підрозділи сформовані та проходять навчання у структурі легіону "Свобода Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба легіону.

"Легіонерів стає все більше, а наші знання та навички, набуті в запалі битв, все точніше і смертоносніше для путінської армії", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що новобранці пройшли довгий шлях і складну підготовку, щоб зі "зброєю в руках розпочати бій із путінським фашизмом".

Легіон "Свобода Росії" – військовий підрозділ ЗСУ, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. До його складу увійшли колишні військовослужбовці ЗС РФ (військовополонені або ті, хто добровільно перейшов на бік України), а також інші росіяни, а іноді й білоруси, які раніше не входили до таких формувань.

Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість державного прапора РФ.

У травні 2022 року радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що окремі осередки легіону були створені та почали вести свою діяльність на території Росії.

Топ коментарі
+24
Росіяни масово набирають зрадників України щоб вони воювали проти нас.
Тож чому ми не маємо використовувати притомних росіян на нашому боці?
19.08.2022 21:23 Відповісти
19.08.2022 21:23 Відповісти
+13
Это ДРГ в глубине лаптерейха.
19.08.2022 21:15 Відповісти
19.08.2022 21:15 Відповісти
+12
Я бы их РОА назвал при слове "власовцы" у орков пердаки на фашисткие кресты рвет.
19.08.2022 21:24 Відповісти
19.08.2022 21:24 Відповісти
Це що "харошійруССкій"? Чи " троянський кінь"?
19.08.2022 21:13 Відповісти
19.08.2022 21:13 Відповісти
Это ДРГ в глубине лаптерейха.
19.08.2022 21:15 Відповісти
19.08.2022 21:15 Відповісти
чудовий задум.
19.08.2022 21:15 Відповісти
19.08.2022 21:15 Відповісти
Єто Ваффен-СС.
19.08.2022 21:17 Відповісти
19.08.2022 21:17 Відповісти
*****,тьфу...
19.08.2022 21:19 Відповісти
19.08.2022 21:19 Відповісти
Нипонял - єто жігулі бєлиє, ілі как мама пошлєт?
19.08.2022 21:21 Відповісти
19.08.2022 21:21 Відповісти
Росіяни масово набирають зрадників України щоб вони воювали проти нас.
Тож чому ми не маємо використовувати притомних росіян на нашому боці?
19.08.2022 21:23 Відповісти
19.08.2022 21:23 Відповісти
Я бы их РОА назвал при слове "власовцы" у орков пердаки на фашисткие кресты рвет.
19.08.2022 21:24 Відповісти
19.08.2022 21:24 Відповісти
А вони й використовують нашивки РОА з Андріївським прапором - в якомусь відео бачив.
19.08.2022 21:44 Відповісти
19.08.2022 21:44 Відповісти
А почему херой Обдристович не возглавил этот легион?
19.08.2022 21:26 Відповісти
19.08.2022 21:26 Відповісти
Он типо 1000% украинец.
19.08.2022 21:46 Відповісти
19.08.2022 21:46 Відповісти
блін, прочитав "У травні 2022 року зрадник голови ОП Олексій Арестович розповів..."
19.08.2022 21:31 Відповісти
19.08.2022 21:31 Відповісти
Брудний наклеп. Він не зраджував єрмака.
19.08.2022 22:12 Відповісти
19.08.2022 22:12 Відповісти
А он точно есть этот легион? Просто всё что я видел на ютуб это отдельные люди со скрытыми лицами, которые говорят что они часть легиона этого.
19.08.2022 21:43 Відповісти
19.08.2022 21:43 Відповісти
Меньше бы вы болтали по теме. Язык, как шнурок развязаный. Или маячите кому?
19.08.2022 21:44 Відповісти
19.08.2022 21:44 Відповісти
не сильно там доверяйте...перепрошитым... иногда заводская настройка оказывается сильнее...
19.08.2022 21:54 Відповісти
19.08.2022 21:54 Відповісти
Давно небуло чути про це , а запит є , що це за маячня ? Хтось знає ?

Я чому критично ставлюся , бо сама сутність появи ********** як такого в його існуючих кордонах це ніщо інше як політика , що є і сьооодні. Тобто ці хлопчаки за масковсьцке царство в межах області чи сьогоднішніх кордонів ? Якщо перше це так дійсно союзники якщо друге вороги от і все .
19.08.2022 22:01 Відповісти
19.08.2022 22:01 Відповісти
Тоді просто денікінці або корніловці, а свобода - це просто свобода від путінців...
19.08.2022 22:54 Відповісти
19.08.2022 22:54 Відповісти
це ті, що стрілятимуть нам в спину
19.08.2022 22:10 Відповісти
19.08.2022 22:10 Відповісти
Пока мы не поменяем власть на россии, для нас ничего не изменится. Поэтому нужно увеличивать численность легионеров и переносить боевые действия на территорию рф. Главное, что бы наши доблестные правоохранители не поступили с ними, как с Тумгоевым.
19.08.2022 22:14 Відповісти
19.08.2022 22:14 Відповісти
Смена власти ничего не даст. Тот же Навальный - такой же империалист, только в профиль, то на 30 лет просто будет передышка перед новой ордой. А нужен развал на много подконтрольных образований. Желательно чтобы перед этим они друг друга жрали, все эти Омские Народные Республики и тд резали друг друга, получили свою сотню Буч руками своих же соплеменников, и потом уже туда были введены миротворцы, зафиксирующие ситуацию.
20.08.2022 00:50 Відповісти
20.08.2022 00:50 Відповісти
Не вірю. Немає фактів їхньої діяльности. Це поки що міраж....
19.08.2022 22:52 Відповісти
19.08.2022 22:52 Відповісти
А факти не треба наразі показувати. Після війни. Але якщо подивитись на кількість диверсій у Білгородскьій області... Залужний мутить двіж ))
20.08.2022 00:47 Відповісти
20.08.2022 00:47 Відповісти
Может у этих руских и хорошие намерения. Но от греха подальше, я б отправил их куда-нибудь в Закарпатье, сторожить склады, ремонтировать железную дорогу, разбитую технику, строить мосты, такое все.
19.08.2022 23:47 Відповісти
19.08.2022 23:47 Відповісти
Прямісінько у наш тил би відправив шпигунів?

А шо за склади?
19.08.2022 23:57 Відповісти
19.08.2022 23:57 Відповісти
Зачем, если они могут задействоваться для спецопераций в рф? Пусть пилят рельсы где-то в Саратове.
20.08.2022 00:46 Відповісти
20.08.2022 00:46 Відповісти
Якісь ви обмежені і лякливі. Хто не розуміє, пояснюю. УПА - українці, більшовики місцеві- українці. Або наприклад нацист і німець в рядах британської армії часів 2світової. Уявіть бій одних проти інших. От те саме між рашистами і легіонерами. От тільки чи розуміють вони що найкраща свобода для них- це розпад федерації і якщо вони скажімо чуваш і якут, то зараз воюють за різні майбутні країни свої....це питання. Хоча зараз це питання не на часі для них вже точно, і для нас, бо спочатку треба перемогти рашистів, а далі вже визначати долю рф. Без перемоги це буде зробити неможливо!
20.08.2022 00:15 Відповісти
20.08.2022 00:15 Відповісти
Це правильно. За свободу від режиму мають гинути росіяне, а не наші хлопці.
20.08.2022 00:44 Відповісти
20.08.2022 00:44 Відповісти
Успокойтесь. Во-первых, их проверили, перепроверили и потом ещё раз проверили. Во-вторых, в каждом отделении с ними плечом-к-плечу воюют украинские военные и они подчиняются приказам ЗСУ. Так, что они не сами по себе анархисты. А кому действительно интересно, так существует море инфы об их деятельности.
20.08.2022 06:45 Відповісти
20.08.2022 06:45 Відповісти
 
 