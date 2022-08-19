У легіоні "Свобода Росії" сформовані та проходять навчання нові підрозділи
Нові військові підрозділи сформовані та проходять навчання у структурі легіону "Свобода Росії".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба легіону.
"Легіонерів стає все більше, а наші знання та навички, набуті в запалі битв, все точніше і смертоносніше для путінської армії", - йдеться у повідомленні.
У ньому уточнюється, що новобранці пройшли довгий шлях і складну підготовку, щоб зі "зброєю в руках розпочати бій із путінським фашизмом".
Легіон "Свобода Росії" – військовий підрозділ ЗСУ, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. До його складу увійшли колишні військовослужбовці ЗС РФ (військовополонені або ті, хто добровільно перейшов на бік України), а також інші росіяни, а іноді й білоруси, які раніше не входили до таких формувань.
Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість державного прапора РФ.
У травні 2022 року радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що окремі осередки легіону були створені та почали вести свою діяльність на території Росії.
Тож чому ми не маємо використовувати притомних росіян на нашому боці?
Я чому критично ставлюся , бо сама сутність появи ********** як такого в його існуючих кордонах це ніщо інше як політика , що є і сьооодні. Тобто ці хлопчаки за масковсьцке царство в межах області чи сьогоднішніх кордонів ? Якщо перше це так дійсно союзники якщо друге вороги от і все .
А шо за склади?