Газовые трубопроводы нужны России для того, чтобы доставлять в Европу проблемы, - Зеленский

"Северный поток-1" и "Северный поток-2" нужны России для того, чтобы "поставлять в Европу проблемы"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Эти "потоки" нужны России исключительно для того, чтобы поставлять в Европу проблемы, а не помогать с газом. Сейчас это совершенно очевидно. Чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынках, тем дольше не будет стабильности на рынке" , – сказал он.

"И чем быстрее все в Европе подготовят свои энергетические системы к существованию вообще без каких-либо поставок энергоносителей из России, тем быстрее смогут спокойно переживать любые зимы", - подчеркнул президент.

Читайте: "Газпром" объявил о полной остановке "Северного потока"

Газ (10270) Зеленский Владимир (22072)
***** вже поставив в Україну ************* Бідосю.
19.08.2022 23:26 Ответить
Експромтом перднув. Мабуть забув про нашу ГТС.
19.08.2022 23:28 Ответить
19.08.2022 23:30 Ответить
Клоуняра.
19.08.2022 23:38 Ответить
Таке враження, що це не Німеччина відмовляється від сертифікації ПП-2. Раша від цієї відмови має грошей в рази більше. Цікаво, хоч і страшно, що взимку буде з гордими бюргерами....
20.08.2022 09:05 Ответить
Панове німці! Постачаєте більше зброї в Україну та припинить затримки! Інакше буде вам червоний прапор на Рейстазі. А так покваптесь та заберемо силою їхній газ безкоштовно!
20.08.2022 09:18 Ответить
 
 