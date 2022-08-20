Газовые трубопроводы нужны России для того, чтобы доставлять в Европу проблемы, - Зеленский

"Северный поток-1" и "Северный поток-2" нужны России для того, чтобы "поставлять в Европу проблемы"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Эти "потоки" нужны России исключительно для того, чтобы поставлять в Европу проблемы, а не помогать с газом. Сейчас это совершенно очевидно. Чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынках, тем дольше не будет стабильности на рынке" , – сказал он.

"И чем быстрее все в Европе подготовят свои энергетические системы к существованию вообще без каких-либо поставок энергоносителей из России, тем быстрее смогут спокойно переживать любые зимы", - подчеркнул президент.

