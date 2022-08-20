Газовые трубопроводы нужны России для того, чтобы доставлять в Европу проблемы, - Зеленский
"Северный поток-1" и "Северный поток-2" нужны России для того, чтобы "поставлять в Европу проблемы"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
"Эти "потоки" нужны России исключительно для того, чтобы поставлять в Европу проблемы, а не помогать с газом. Сейчас это совершенно очевидно. Чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынках, тем дольше не будет стабильности на рынке" , – сказал он.
"И чем быстрее все в Европе подготовят свои энергетические системы к существованию вообще без каких-либо поставок энергоносителей из России, тем быстрее смогут спокойно переживать любые зимы", - подчеркнул президент.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий19.08.2022 23:26 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
✘
Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий19.08.2022 23:28 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий19.08.2022 23:30 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
5 копійок
показать весь комментарий19.08.2022 23:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Leonid Buryak #531432
показать весь комментарий20.08.2022 09:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Elena Maslova
показать весь комментарий20.08.2022 09:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль