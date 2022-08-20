В Николаеве прогремели мощные взрывы, - Сенкевич

Ночью в Николаеве во время объявленной воздушной тревоги прогремели сильнейшие взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В городе раздаются мощные взрывы. Снова объявлена воздушная тревога по всей области", - отметил он.

Более подробная информация пока не известна.

