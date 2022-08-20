РУС
В Николаеве прогремели мощные взрывы, - Сенкевич

нацполіція,миколаїв

Ночью в Николаеве во время объявленной воздушной тревоги прогремели сильнейшие взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В городе раздаются мощные взрывы. Снова объявлена воздушная тревога по всей области", - отметил он.

Более подробная информация пока не известна.

Смотрите: В Николаеве прогремели мощные взрывы, две ракеты С-300 выпущены по Могилянке, - Сенкевич. ФОТО (обновлено)

армия РФ (20685) взрыв (6915) Николаев (2196) Сенкевич Александр (190)
пора бы хлопок на расею экспортировать.
20.08.2022 07:15 Ответить
вагонами !!!!!!
20.08.2022 10:08 Ответить
 
 