В Николаеве прогремели мощные взрывы, - Сенкевич
Ночью в Николаеве во время объявленной воздушной тревоги прогремели сильнейшие взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"В городе раздаются мощные взрывы. Снова объявлена воздушная тревога по всей области", - отметил он.
Более подробная информация пока не известна.
