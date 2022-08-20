У Миколаєві прогриміли потужні вибухи, - Сєнкевич
Вночі у Миколаєві під час оголошеної повітряної тривоги прогриміли потужні вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"У місті лунають потужні вибухи. Знову оголошена повітряна тривога у всій області", - зазначив він.
Більш детальна інформація наразі не відома.
