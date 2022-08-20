УКР
У Миколаєві прогриміли потужні вибухи, - Сєнкевич

Вночі у Миколаєві під час оголошеної повітряної тривоги прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті лунають потужні вибухи. Знову оголошена повітряна тривога у всій області", - зазначив він.

Більш детальна інформація наразі не відома. 

армія рф (18838) вибух (4629) Миколаїв (1858) Сєнкевич Олександр (231)
пора бы хлопок на расею экспортировать.
показати весь коментар
20.08.2022 07:15 Відповісти
вагонами !!!!!!
показати весь коментар
20.08.2022 10:08 Відповісти
 
 