У Миколаєві прогриміли потужні вибухи, - Сєнкевич

Вночі у Миколаєві під час оголошеної повітряної тривоги прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті лунають потужні вибухи. Знову оголошена повітряна тривога у всій області", - зазначив він.

Більш детальна інформація наразі не відома.

