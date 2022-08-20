Украинская ПВО уничтожила три вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня, - Командование Воздушных сил
В течение суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожены три российских БПЛА.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных Сил ВСУ.
"В течение суток 19 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на юго-восточном направлении уничтожены три российских беспилотника оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
відсутність логіки запоребриків як кармічний взаємозв'язок замішаний на покоцанном сруськом язикє