Украинская ПВО уничтожила три вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня, - Командование Воздушных сил

безпілотник

В течение суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожены три российских БПЛА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

"В течение суток 19 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на юго-восточном направлении уничтожены три российских беспилотника оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 44 900 человек, 234 самолета, 197 вертолетов, 1 907 танков и 4 212 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Русня глузує, що на постаменті Родіна Мать в Киеві на щиту герб ссср. Мені соромно. А вам?
показать весь комментарий
20.08.2022 09:49 Ответить
Головне, що наша Мати Батьківщина, погрожує мечем кацапам, а герб замінимо.
показать весь комментарий
20.08.2022 10:28 Ответить
Героям слава !!!
показать весь комментарий
20.08.2022 10:27 Ответить
безпілотник vs самолет.. звідси, літак то пілотник (з пілотками, чи без )
відсутність логіки запоребриків як кармічний взаємозв'язок замішаний на покоцанном сруськом язикє
показать весь комментарий
20.08.2022 18:32 Ответить
 
 