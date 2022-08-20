Российская армия готова только к ограниченным локальным нападениям, - британская разведка
Специалисты британской разведки считают, что перемен на фронте на следующей неделе не произойдет.
Об этом сообщается на странице Министерства обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
Учитывая ситуацию в Украине по состоянию на 20 августа, в разведке Британии считают, что на прошлой неделе произошли лишь минимальные изменения в территориальном контроле вдоль линии фронта. На Донбассе после небольшого продвижения с начала августа российские войска подошли к окрестностям Бахмута, но еще не зашли в населенный пункт. Россия не прилагала больших усилий для продвижения в Запорожском или Харьковском направлениях. На юго-западе ни украинские, ни российские силы не продвинулись на линию фронта в районе Херсона.
Впрочем, усиливающиеся взрывы в тылу российских войск оказали дополнительное давление на логистическую сеть россиян и авиабазы России на юге. Однако по прогнозам британских специалистов, на следующей неделе ситуация существенно изменится.
"Российские войска сейчас, вероятно, готовы лишь к ограниченным локальным нападениям, редко привлекая больше роты войск. Однако в течение следующих месяцев инициатива перейдет к той стороне, которой удастся создать надежные войска для наступательных операций", - говорится в сообщении.
Такое заявление сделал "губернатор" Михаил Развозжаев.
"Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось", - сказал он, комментируя звуки стрельбы и пожар.
Огонь по беспилотнику вели стрелкового оружия.
Оце чмо навіть не розуміє, яку ганебну нісенітницю він несе.
Це ж центр Севастополя, штаб флоту, об'єкт, що найбільш охороняється в Криму.
БПЛА невідомо чий і невідомо звідки, прорвався через усі кордони ППО непоміченим і неперехопленим і був збитий зі стрілецької зброї лише тоді, коли став візуально досяжний простим оком. Це не рівень 21-го століття і навіть не 50-60-ті. Це рівень доелектронний-долокаційний, це 30-40-ті роки. Росія відкотилася на 100 років тому.
Орки попросили не називати росіян орками: "Ми воїни, а не якийсь непотріб"
"Від імені світової діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням. Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає! Багато століть ми не вдаємося до варварських методів боротьби. Орки не будуть цілити в жінок і дітей, красти пральні машинки й гадити на килими. Ми воїни, а не якийсь непотріб", - сказав Бейкер.
"Я був Сауроном у "Володарі перснів", але навіть я шокований абсолютним злом, з яким борються українці", - додав актор.
Він пояснив, що російські окупанти чинили невиправдані нічим звірства в Україні.
"Я чув, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин. Не розумію, що вони їм такого зробили? Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми", - наголосив Бейкер.