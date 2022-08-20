Российская армия готова только к ограниченным локальным нападениям, - британская разведка

Специалисты британской разведки считают, что перемен на фронте на следующей неделе не произойдет.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Учитывая ситуацию в Украине по состоянию на 20 августа, в разведке Британии считают, что на прошлой неделе произошли лишь минимальные изменения в территориальном контроле вдоль линии фронта. На Донбассе после небольшого продвижения с начала августа российские войска подошли к окрестностям Бахмута, но еще не зашли в населенный пункт. Россия не прилагала больших усилий для продвижения в Запорожском или Харьковском направлениях. На юго-западе ни украинские, ни российские силы не продвинулись на линию фронта в районе Херсона.

Впрочем, усиливающиеся взрывы в тылу российских войск оказали дополнительное давление на логистическую сеть россиян и авиабазы России на юге. Однако по прогнозам британских специалистов, на следующей неделе ситуация существенно изменится.

"Российские войска сейчас, вероятно, готовы лишь к ограниченным локальным нападениям, редко привлекая больше роты войск. Однако в течение следующих месяцев инициатива перейдет к той стороне, которой удастся создать надежные войска для наступательных операций", - говорится в сообщении.

