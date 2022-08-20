Російська армія готова лише до обмежених локальних нападів, - британська розвідка

Фахівці британської розвідки вважають, що змін на фронті наступного тижня не відбудеться.

З огляду на ситуацію в Україні станом на 20 серпня у розвідці Британії вважають, що минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни в територіальному контролі вздовж лінії фронту. На Донбасі після невеликого просування з початку серпня російські війська підійшли до околиць міста Бахмут, але ще не зайшли у населений пункт. Росія не докладала великих зусиль для просування на Запорізькому чи Харківському напрямках. На південному заході ані українські, ані російські сили не просунулися на лінію фронту.у районі Херсону.

Втім, дедалі частіші вибухи в тилу російських військ спричинили додатковий тиск на логістичну мережу росіян та авіабази Росії на півдні. Однак, за прогнозами британських фахівців, наступного тижня ситуація істотно зміниться.

"Російські війська наразі, ймовірно, готові лише до обмежених локальних нападів, рідко залучаючи більше роти військ. Однак протягом наступних місяців ініціатива перейде до тієї сторони, якій вдасться створити надійні війська для наступальних операцій", - йдеться в повідомленні.

