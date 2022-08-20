Російська армія готова лише до обмежених локальних нападів, - британська розвідка
Фахівці британської розвідки вважають, що змін на фронті наступного тижня не відбудеться.
Про це повідомляється на сторінці Міністерства оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.
З огляду на ситуацію в Україні станом на 20 серпня у розвідці Британії вважають, що минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни в територіальному контролі вздовж лінії фронту. На Донбасі після невеликого просування з початку серпня російські війська підійшли до околиць міста Бахмут, але ще не зайшли у населений пункт. Росія не докладала великих зусиль для просування на Запорізькому чи Харківському напрямках. На південному заході ані українські, ані російські сили не просунулися на лінію фронту.у районі Херсону.
Втім, дедалі частіші вибухи в тилу російських військ спричинили додатковий тиск на логістичну мережу росіян та авіабази Росії на півдні. Однак, за прогнозами британських фахівців, наступного тижня ситуація істотно зміниться.
"Російські війська наразі, ймовірно, готові лише до обмежених локальних нападів, рідко залучаючи більше роти військ. Однак протягом наступних місяців ініціатива перейде до тієї сторони, якій вдасться створити надійні війська для наступальних операцій", - йдеться в повідомленні.
Такое заявление сделал "губернатор" Михаил Развозжаев.
"Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось", - сказал он, комментируя звуки стрельбы и пожар.
Огонь по беспилотнику вели стрелкового оружия.
Оце чмо навіть не розуміє, яку ганебну нісенітницю він несе.
Це ж центр Севастополя, штаб флоту, об'єкт, що найбільш охороняється в Криму.
БПЛА невідомо чий і невідомо звідки, прорвався через усі кордони ППО непоміченим і неперехопленим і був збитий зі стрілецької зброї лише тоді, коли став візуально досяжний простим оком. Це не рівень 21-го століття і навіть не 50-60-ті. Це рівень доелектронний-долокаційний, це 30-40-ті роки. Росія відкотилася на 100 років тому.
Орки попросили не називати росіян орками: "Ми воїни, а не якийсь непотріб"
"Від імені світової діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням. Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає! Багато століть ми не вдаємося до варварських методів боротьби. Орки не будуть цілити в жінок і дітей, красти пральні машинки й гадити на килими. Ми воїни, а не якийсь непотріб", - сказав Бейкер.
"Я був Сауроном у "Володарі перснів", але навіть я шокований абсолютним злом, з яким борються українці", - додав актор.
Він пояснив, що російські окупанти чинили невиправдані нічим звірства в Україні.
"Я чув, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин. Не розумію, що вони їм такого зробили? Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми", - наголосив Бейкер.