РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6576 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
11 026 9

Возле Евпатории снова слышны взрывы, - Чубаров

обстріл_лого

Над Заозерным рядом с Евпаторией в оккупированном Крыму слышны взрывы.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Над поселком Yalı Moynaq/Заозерное (пригород Kezlev/ Евпатории) также слышны взрывы. Похоже, что орки отражаются от беспилотника. Ждем подробностей..." - написал он.

Также о взрывах возле Евпатории сообщает телеграм-канал "Вооруженные силы Украины".

Местные евпаторийские паблики сообщают о работе ПВО.

Читайте: Вечером 19 августа в оккупированной Евпатории было слышно 2 выстрела ПВО

взрыв (6915) Евпатория (101) Крым (26485) Чубаров Рефат (943)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такое давление на Крым-это хорошо.
Украина как бы говорит москалям: что вы там за Херсон держитесь? Вам про Крым думать пора )))
показать весь комментарий
20.08.2022 10:36 Ответить
Камні с нєба повинні іпашити по Криму регулярно.
показать весь комментарий
20.08.2022 10:45 Ответить
Це хрень, іпашить потрібно так як вони іпашать по Харкову. Щоб у Криму залишились тільки самі стійкі патріоти України, решту на ту сторону мосту. Українців після війни будемо впускати, тим самим відфільтруємо кацапсин.
показать весь комментарий
20.08.2022 10:52 Ответить
gazeta.ru

Сыгравшие орков актеры из «Властелина колец» записали видеоролик в поддержку организации UAnimals, которая вывозит животных из зоны боевых действий на Украине. Видеозапись опубликовали на официальном YouTube-канале UAnimals.

Артисты обратились от имени «мировой диаспоры» и попросили не называть русских людей орками, так как подобные сравнения являются оскорбительными для орков.

«От имени всемирной диаспоры орков я хотел бы обратиться к вам с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте русских орками. Это оскорбляет нас», - пожаловались актеры.

Они отметили, что уже долгое время не практикуют «варварских методов сражения». Артисты уточнили, что орки не направляют оружие на женщин и детей, не крадут стиральные машины и не испражняются на ковры.
показать весь комментарий
20.08.2022 10:58 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 13:43 Ответить
Треба рознести всі злітні смуги в Криму і на окупованому Донбасі.
Аеропорти, крисський міст
показать весь комментарий
20.08.2022 11:03 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 13:49 Ответить
знову Степан чи шо?
показать весь комментарий
20.08.2022 21:35 Ответить
 
 