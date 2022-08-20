Возле Евпатории снова слышны взрывы, - Чубаров
Над Заозерным рядом с Евпаторией в оккупированном Крыму слышны взрывы.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"Над поселком Yalı Moynaq/Заозерное (пригород Kezlev/ Евпатории) также слышны взрывы. Похоже, что орки отражаются от беспилотника. Ждем подробностей..." - написал он.
Также о взрывах возле Евпатории сообщает телеграм-канал "Вооруженные силы Украины".
Местные евпаторийские паблики сообщают о работе ПВО.
Украина как бы говорит москалям: что вы там за Херсон держитесь? Вам про Крым думать пора )))
Сыгравшие орков актеры из «Властелина колец» записали видеоролик в поддержку организации UAnimals, которая вывозит животных из зоны боевых действий на Украине. Видеозапись опубликовали на официальном YouTube-канале UAnimals.
Артисты обратились от имени «мировой диаспоры» и попросили не называть русских людей орками, так как подобные сравнения являются оскорбительными для орков.
«От имени всемирной диаспоры орков я хотел бы обратиться к вам с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте русских орками. Это оскорбляет нас», - пожаловались актеры.
Они отметили, что уже долгое время не практикуют «варварских методов сражения». Артисты уточнили, что орки не направляют оружие на женщин и детей, не крадут стиральные машины и не испражняются на ковры.
Аеропорти, крисський міст