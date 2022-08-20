Возле Евпатории снова слышны взрывы, - Чубаров

Над Заозерным рядом с Евпаторией в оккупированном Крыму слышны взрывы.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Над поселком Yalı Moynaq/Заозерное (пригород Kezlev/ Евпатории) также слышны взрывы. Похоже, что орки отражаются от беспилотника. Ждем подробностей..." - написал он.

Также о взрывах возле Евпатории сообщает телеграм-канал "Вооруженные силы Украины".

Местные евпаторийские паблики сообщают о работе ПВО.

