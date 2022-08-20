11 026 9
Біля Євпаторії знову чути вибухи, - Чубаров
Над Заозерним поруч із Євпаторією в окупованому Криму чути вибухи.
Про це повідомив у фейсбуці глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.
"Над селищем Yalı Moynaq/Заозерне (передмістя Kezlev/ Євпаторії) також чути вибухи. Схоже, що орки відбиваються від безпілотника. Чекаємо на подробиці..." - написав він.
Також про вибухи біля Євпаторії повідомляє телеграм-канал "Збройні сили України".
Місцеві євпаторійські пабліки повідомляють про роботу ППО.
Украина как бы говорит москалям: что вы там за Херсон держитесь? Вам про Крым думать пора )))
Сыгравшие орков актеры из «Властелина колец» записали видеоролик в поддержку организации UAnimals, которая вывозит животных из зоны боевых действий на Украине. Видеозапись опубликовали на официальном YouTube-канале UAnimals.
Артисты обратились от имени «мировой диаспоры» и попросили не называть русских людей орками, так как подобные сравнения являются оскорбительными для орков.
«От имени всемирной диаспоры орков я хотел бы обратиться к вам с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте русских орками. Это оскорбляет нас», - пожаловались актеры.
Они отметили, что уже долгое время не практикуют «варварских методов сражения». Артисты уточнили, что орки не направляют оружие на женщин и детей, не крадут стиральные машины и не испражняются на ковры.
