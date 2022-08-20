Біля Євпаторії знову чути вибухи, - Чубаров

Над Заозерним поруч із Євпаторією в окупованому Криму чути вибухи.

Про це повідомив у фейсбуці глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Над селищем Yalı Moynaq/Заозерне (передмістя Kezlev/ Євпаторії) також чути вибухи. Схоже, що орки відбиваються від безпілотника. Чекаємо на подробиці..." - написав він.

Також про вибухи біля Євпаторії повідомляє телеграм-канал "Збройні сили України".

Місцеві євпаторійські пабліки повідомляють про роботу ППО.

