Біля Євпаторії знову чути вибухи, - Чубаров

Над Заозерним поруч із Євпаторією в окупованому Криму чути вибухи.

Про це повідомив у фейсбуці глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Над селищем Yalı Moynaq/Заозерне (передмістя Kezlev/ Євпаторії) також чути вибухи. Схоже, що орки відбиваються від безпілотника. Чекаємо на подробиці..." - написав він.

Також про вибухи біля Євпаторії повідомляє телеграм-канал "Збройні сили України".

Місцеві євпаторійські пабліки повідомляють про роботу ППО.

Такое давление на Крым-это хорошо.
Украина как бы говорит москалям: что вы там за Херсон держитесь? Вам про Крым думать пора )))
20.08.2022 10:36 Відповісти
Камні с нєба повинні іпашити по Криму регулярно.
20.08.2022 10:45 Відповісти
Це хрень, іпашить потрібно так як вони іпашать по Харкову. Щоб у Криму залишились тільки самі стійкі патріоти України, решту на ту сторону мосту. Українців після війни будемо впускати, тим самим відфільтруємо кацапсин.
20.08.2022 10:52 Відповісти
gazeta.ru

Сыгравшие орков актеры из «Властелина колец» записали видеоролик в поддержку организации UAnimals, которая вывозит животных из зоны боевых действий на Украине. Видеозапись опубликовали на официальном YouTube-канале UAnimals.

Артисты обратились от имени «мировой диаспоры» и попросили не называть русских людей орками, так как подобные сравнения являются оскорбительными для орков.

«От имени всемирной диаспоры орков я хотел бы обратиться к вам с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте русских орками. Это оскорбляет нас», - пожаловались актеры.

Они отметили, что уже долгое время не практикуют «варварских методов сражения». Артисты уточнили, что орки не направляют оружие на женщин и детей, не крадут стиральные машины и не испражняются на ковры.
20.08.2022 10:58 Відповісти
20.08.2022 13:43 Відповісти
Треба рознести всі злітні смуги в Криму і на окупованому Донбасі.
Аеропорти, крисський міст
20.08.2022 11:03 Відповісти
20.08.2022 13:49 Відповісти
знову Степан чи шо?
20.08.2022 21:35 Відповісти
 
 