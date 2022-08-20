РУС
В оккупированном Бахчисарае сообщают о хлопках и взрывах, - телеграм-каналы

дворец,бахчисарай

Жители оккупированного Бахчисарая сообщают о хлопках и взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на крымские телеграм-каналы.

"Подтверждены два хлопка в Бахчисарае. Вероятно, также был сбит беспилотник. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

В следующем сообщении сообщает о трех взрывах в Бахчисарае.

Читайте: Возле Евпатории снова слышны взрывы, - Чубаров

Официального подтверждения этой информации пока нет. Также в сети распространяются видео с места происшествия.

взрыв (6915) Крым (26485) Бахчисарай (72)
+43
Аксенов перевел уровень террористической угрозы на своих штанах с желтого пятна спереди на коричневое сзади
20.08.2022 11:22 Ответить
+37
оксамитовий сезон у Криму плавно стає бавовняним
20.08.2022 11:17 Ответить
+21
Беспілотники цілими зграями у вирій летять через Крим
20.08.2022 11:24 Ответить
оксамитовий сезон у Криму плавно стає бавовняним
20.08.2022 11:17 Ответить
20.08.2022 11:51 Ответить
Суцільна бавовна
20.08.2022 11:18 Ответить
"Камні с нєба" - як і замовляли...
20.08.2022 11:20 Ответить
Звикайте до вибухів. Далі буде.
20.08.2022 11:21 Ответить
Аксенов перевел уровень террористической угрозы на своих штанах с желтого пятна спереди на коричневое сзади
20.08.2022 11:22 Ответить
Дорого ранку! Ми з України
20.08.2022 11:23 Ответить
Беспілотники цілими зграями у вирій летять через Крим
20.08.2022 11:24 Ответить
Скоро у Криму гармидер буде починатися навiть вiд пролiтаючого засраного баклана..."Свято наближаЭться..."
20.08.2022 12:47 Ответить


"Друзья, купите папиросы !"

... подходи пехота и матросы !

Джемма Халид
https://www.google.com/search?...
20.08.2022 13:39 Ответить
Більше бавовни для Криму. Красивої і гучної
20.08.2022 11:24 Ответить
Хлопають в ладоші?
20.08.2022 11:34 Ответить
це ще тільки оплески
овації попереду
20.08.2022 11:39 Ответить
Весело у них!
20.08.2022 11:51 Ответить
Вот правильно. Земля должна гореть под ногами. Только тогда пройдет на кацапстане ощущение комфортной войны с ладами-калинами при отсутствии сведений о реальных военных действиях. А вот когда прилетит на крышу дома, вот тогда правда обрушится на голову со страшной силой
20.08.2022 11:53 Ответить
Уничтожить недоимперию зла с его карликом!
20.08.2022 11:55 Ответить
Часть "бавовн" (не только в Крыму, но и в приграничной россии) может быть устроена самими кацапами с двумя целями:

1) "Успокоить" паникующую вату. Чтобы пылающий аэродром в Саках подзабылся и "информационно утонул" на фоне многочисленных "контролируемых бавовн", в результате которых никакие кацапские объекты не взорвались, из-за чего создаётся видимость, что из десятков попыток ударов ВСУ по Крыму сработала лишь одна (Саки), а остальные "предотвратили", ибо "работала неотразимая кацапская ПВО".

2) Разозлить вату и чтобы эта злость была направлена на Украину, которая осмелилась бить по сакральным "русским" землям. Так нарисуется больше добровольцев для оккупационной войны. Например, на видео местного Сакского "мусора" он комментирует бавовны на аэродроме и угрожает "написать рапорт и пойти добровольцем".
20.08.2022 11:56 Ответить
І я так подумав! Бо наші б"ють по двох речах - по матеріальних цінностях військового характеру (склади, ешелони з пальним і ************, ремонтні бази техніки) і по особовому складу А це робить зручніше вночі - нічого в небі з землі не видно, охорона притуплена А основна маса особового складу сконцентрована в казармах і спить! А тут літають БПЛА серед біла дня!
показать весь комментарий
20.08.2022 18:56 Ответить
Ахтунг.... бавовна *****!!
20.08.2022 12:04 Ответить
НАШІ ЛЮДИ - ВСЮДИ! Молодці хлопці! Люблю вас!
20.08.2022 12:11 Ответить
пишуть уже і про Сімферополь!
20.08.2022 12:16 Ответить
Це наші бійці розминку роблять...
Треба оркам полоскотати нерви,а якщо не зрозуміють натяку,то жахнути по цілям більш потужно.
20.08.2022 12:23 Ответить
барлык җәмәгать урыннарында хәрби базалар, корал һәм җиһаз складлары координаталарын урнаштырыгыз.
Украина Кораллы Көчләренә дан!
20.08.2022 12:33 Ответить
я сегодня смеялся с комментария телеграм-канала Крым24: "укрпропаганда говорит о взрывах на аэродроме Бахчисарая, хотя все знают, что в Бахчисарае нет никакого аэродрома, следовательно, никаких взрывов не было вообще"
однако каждый житель Бахчисарая может выйти на перекрёсток окраинных улиц Мира и Фрунзе и посмотреть на поле, где находится полевой аэродром
там был центр радиотехнической разведки и РЭБ - теперь его нет
20.08.2022 13:22 Ответить
20.08.2022 13:44 Ответить
20.08.2022 14:23 Ответить
Крым виноват в развале дохлого Сссра 24 августа 1991 года...Крым будет виноват и в развале рабZeи... Карма такая у стада мавзолейных болванов Шариковых...😁☠️
Рукожопые...готовитесь...все идёт по плану ...патерь нет...каже хенерал Козлашенков...
Слава ВСУ 💙💛👍💪
20.08.2022 14:53 Ответить
Той момент,коли ранок перестає бути томним...
20.08.2022 14:54 Ответить
Чешіть бавовну, сучіть вірьовки . І по верьовці нах хаус. В московію.
20.08.2022 15:58 Ответить
https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=63006c9b4929d817e9777cf8%26ISW%3A%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%2C%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%262022-08-20T05%3A09%3A49.074Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:b70cb9a1-20e0-4023-b1d9-f4dbb6434d17&pinned_post_asset_id=63006c9b4929d817e9777cf8&pinned_post_type=share інфа, від "ISW: сообщения об ударах в Крыму преувеличены, это похоже на панику
Эксперты американского Института изучения войны (ISW) не нашли следов взрывов на аэродроме в Бельбеке, об атаке на который сообщалось 18 августа, а в случае со взрывом в районе Керченского моста российская ПВО сбила не ракету, а беспилотник. Однако тот факт, что преувеличенные сообщения и зачастую фальсифицированные видеозаписи о последствиях ударов по российским стратегическим объектам распространяют преимущественно российские источники, служит признаком нарастающей паники среди россиян, считают эксперты.
Среди российских властей и самого населения растет беспокойство о безопасности в Крыму и российских тылах, ранее считавшихся безопасными, говорится в отчете ISW. На это указывает, в частности, установление блокпостов в Севастополе для выявления диверсантов".
20.08.2022 16:15 Ответить
Сподіваюсь, що камні с нєба ханський палац не зруйнують.
20.08.2022 18:46 Ответить
А може руZZкие сми путають хлопки з оплесками на концертах кабздона? З кожним днем глядачів стає все більше.
20.08.2022 19:50 Ответить
 
 