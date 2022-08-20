В оккупированном Бахчисарае сообщают о хлопках и взрывах, - телеграм-каналы

Жители оккупированного Бахчисарая сообщают о хлопках и взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на крымские телеграм-каналы.

"Подтверждены два хлопка в Бахчисарае. Вероятно, также был сбит беспилотник. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

В следующем сообщении сообщает о трех взрывах в Бахчисарае.

Читайте: Возле Евпатории снова слышны взрывы, - Чубаров

Официального подтверждения этой информации пока нет. Также в сети распространяются видео с места происшествия.