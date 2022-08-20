В оккупированном Бахчисарае сообщают о хлопках и взрывах, - телеграм-каналы
Жители оккупированного Бахчисарая сообщают о хлопках и взрывах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на крымские телеграм-каналы.
"Подтверждены два хлопка в Бахчисарае. Вероятно, также был сбит беспилотник. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
В следующем сообщении сообщает о трех взрывах в Бахчисарае.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Также в сети распространяются видео с места происшествия.
"Друзья, купите папиросы !"
... подходи пехота и матросы !
Джемма Халид
https://www.google.com/search?...
овації попереду
1) "Успокоить" паникующую вату. Чтобы пылающий аэродром в Саках подзабылся и "информационно утонул" на фоне многочисленных "контролируемых бавовн", в результате которых никакие кацапские объекты не взорвались, из-за чего создаётся видимость, что из десятков попыток ударов ВСУ по Крыму сработала лишь одна (Саки), а остальные "предотвратили", ибо "работала неотразимая кацапская ПВО".
2) Разозлить вату и чтобы эта злость была направлена на Украину, которая осмелилась бить по сакральным "русским" землям. Так нарисуется больше добровольцев для оккупационной войны. Например, на видео местного Сакского "мусора" он комментирует бавовны на аэродроме и угрожает "написать рапорт и пойти добровольцем".
Треба оркам полоскотати нерви,а якщо не зрозуміють натяку,то жахнути по цілям більш потужно.
Украина Кораллы Көчләренә дан!
однако каждый житель Бахчисарая может выйти на перекрёсток окраинных улиц Мира и Фрунзе и посмотреть на поле, где находится полевой аэродром
там был центр радиотехнической разведки и РЭБ - теперь его нет
Рукожопые...готовитесь...все идёт по плану ...патерь нет...каже хенерал Козлашенков...
Слава ВСУ 💙💛👍💪
Эксперты американского Института изучения войны (ISW) не нашли следов взрывов на аэродроме в Бельбеке, об атаке на который сообщалось 18 августа, а в случае со взрывом в районе Керченского моста российская ПВО сбила не ракету, а беспилотник. Однако тот факт, что преувеличенные сообщения и зачастую фальсифицированные видеозаписи о последствиях ударов по российским стратегическим объектам распространяют преимущественно российские источники, служит признаком нарастающей паники среди россиян, считают эксперты.
Среди российских властей и самого населения растет беспокойство о безопасности в Крыму и российских тылах, ранее считавшихся безопасными, говорится в отчете ISW. На это указывает, в частности, установление блокпостов в Севастополе для выявления диверсантов".