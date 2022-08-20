В окупованому Бахчисараї повідомляють про хлопки та вибухи, - телеграм-канали

Мешканці окупованого Бахчисараю повідомляють про хлопки та вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на кримські телеграм-канали.

"Підтверджено два хлопки в Бахчисараї. Імовірно, також було збито безпілотник. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У наступному дописі повідомляє про три вибухи у Бахчисараї.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Тим часом, в мережі поширються відео з місця події.