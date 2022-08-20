УКР
В окупованому Бахчисараї повідомляють про хлопки та вибухи, - телеграм-канали

Мешканці окупованого Бахчисараю повідомляють про хлопки та вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на кримські телеграм-канали.

"Підтверджено два хлопки в Бахчисараї. Імовірно, також було збито безпілотник. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У наступному дописі повідомляє про три вибухи у Бахчисараї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Євпаторії знову чути вибухи, - Чубаров

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Тим часом, в мережі поширються відео з місця події. 

вибух (4629) Крим (14256) Бахчисарай (52)
+43
Аксенов перевел уровень террористической угрозы на своих штанах с желтого пятна спереди на коричневое сзади
показати весь коментар
20.08.2022 11:22 Відповісти
+37
оксамитовий сезон у Криму плавно стає бавовняним
показати весь коментар
20.08.2022 11:17 Відповісти
+21
Беспілотники цілими зграями у вирій летять через Крим
показати весь коментар
20.08.2022 11:24 Відповісти
оксамитовий сезон у Криму плавно стає бавовняним
показати весь коментар
20.08.2022 11:17 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 11:51 Відповісти
Суцільна бавовна
показати весь коментар
20.08.2022 11:18 Відповісти
"Камні с нєба" - як і замовляли...
показати весь коментар
20.08.2022 11:20 Відповісти
Звикайте до вибухів. Далі буде.
показати весь коментар
20.08.2022 11:21 Відповісти
Аксенов перевел уровень террористической угрозы на своих штанах с желтого пятна спереди на коричневое сзади
показати весь коментар
20.08.2022 11:22 Відповісти
Дорого ранку! Ми з України
показати весь коментар
20.08.2022 11:23 Відповісти
Беспілотники цілими зграями у вирій летять через Крим
показати весь коментар
20.08.2022 11:24 Відповісти
Скоро у Криму гармидер буде починатися навiть вiд пролiтаючого засраного баклана..."Свято наближаЭться..."
показати весь коментар
20.08.2022 12:47 Відповісти


"Друзья, купите папиросы !"

... подходи пехота и матросы !

Джемма Халид
https://www.google.com/search?...
показати весь коментар
20.08.2022 13:39 Відповісти
Більше бавовни для Криму. Красивої і гучної
показати весь коментар
20.08.2022 11:24 Відповісти
Хлопають в ладоші?
показати весь коментар
20.08.2022 11:34 Відповісти
це ще тільки оплески
овації попереду
показати весь коментар
20.08.2022 11:39 Відповісти
Весело у них!
показати весь коментар
20.08.2022 11:51 Відповісти
Вот правильно. Земля должна гореть под ногами. Только тогда пройдет на кацапстане ощущение комфортной войны с ладами-калинами при отсутствии сведений о реальных военных действиях. А вот когда прилетит на крышу дома, вот тогда правда обрушится на голову со страшной силой
показати весь коментар
20.08.2022 11:53 Відповісти
Уничтожить недоимперию зла с его карликом!
показати весь коментар
20.08.2022 11:55 Відповісти
Часть "бавовн" (не только в Крыму, но и в приграничной россии) может быть устроена самими кацапами с двумя целями:

1) "Успокоить" паникующую вату. Чтобы пылающий аэродром в Саках подзабылся и "информационно утонул" на фоне многочисленных "контролируемых бавовн", в результате которых никакие кацапские объекты не взорвались, из-за чего создаётся видимость, что из десятков попыток ударов ВСУ по Крыму сработала лишь одна (Саки), а остальные "предотвратили", ибо "работала неотразимая кацапская ПВО".

2) Разозлить вату и чтобы эта злость была направлена на Украину, которая осмелилась бить по сакральным "русским" землям. Так нарисуется больше добровольцев для оккупационной войны. Например, на видео местного Сакского "мусора" он комментирует бавовны на аэродроме и угрожает "написать рапорт и пойти добровольцем".
показати весь коментар
20.08.2022 11:56 Відповісти
І я так подумав! Бо наші б"ють по двох речах - по матеріальних цінностях військового характеру (склади, ешелони з пальним і ************, ремонтні бази техніки) і по особовому складу А це робить зручніше вночі - нічого в небі з землі не видно, охорона притуплена А основна маса особового складу сконцентрована в казармах і спить! А тут літають БПЛА серед біла дня!
показати весь коментар
20.08.2022 18:56 Відповісти
Ахтунг.... бавовна *****!!
показати весь коментар
20.08.2022 12:04 Відповісти
НАШІ ЛЮДИ - ВСЮДИ! Молодці хлопці! Люблю вас!
показати весь коментар
20.08.2022 12:11 Відповісти
пишуть уже і про Сімферополь!
показати весь коментар
20.08.2022 12:16 Відповісти
Це наші бійці розминку роблять...
Треба оркам полоскотати нерви,а якщо не зрозуміють натяку,то жахнути по цілям більш потужно.
показати весь коментар
20.08.2022 12:23 Відповісти
барлык җәмәгать урыннарында хәрби базалар, корал һәм җиһаз складлары координаталарын урнаштырыгыз.
Украина Кораллы Көчләренә дан!
показати весь коментар
20.08.2022 12:33 Відповісти
я сегодня смеялся с комментария телеграм-канала Крым24: "укрпропаганда говорит о взрывах на аэродроме Бахчисарая, хотя все знают, что в Бахчисарае нет никакого аэродрома, следовательно, никаких взрывов не было вообще"
однако каждый житель Бахчисарая может выйти на перекрёсток окраинных улиц Мира и Фрунзе и посмотреть на поле, где находится полевой аэродром
там был центр радиотехнической разведки и РЭБ - теперь его нет
показати весь коментар
20.08.2022 13:22 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 13:44 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 14:23 Відповісти
Крым виноват в развале дохлого Сссра 24 августа 1991 года...Крым будет виноват и в развале рабZeи... Карма такая у стада мавзолейных болванов Шариковых...😁☠️
Рукожопые...готовитесь...все идёт по плану ...патерь нет...каже хенерал Козлашенков...
Слава ВСУ 💙💛👍💪
показати весь коментар
20.08.2022 14:53 Відповісти
Той момент,коли ранок перестає бути томним...
показати весь коментар
20.08.2022 14:54 Відповісти
Чешіть бавовну, сучіть вірьовки . І по верьовці нах хаус. В московію.
показати весь коментар
20.08.2022 15:58 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=63006c9b4929d817e9777cf8%26ISW%3A%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%2C%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%262022-08-20T05%3A09%3A49.074Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:b70cb9a1-20e0-4023-b1d9-f4dbb6434d17&pinned_post_asset_id=63006c9b4929d817e9777cf8&pinned_post_type=share інфа, від "ISW: сообщения об ударах в Крыму преувеличены, это похоже на панику
Эксперты американского Института изучения войны (ISW) не нашли следов взрывов на аэродроме в Бельбеке, об атаке на который сообщалось 18 августа, а в случае со взрывом в районе Керченского моста российская ПВО сбила не ракету, а беспилотник. Однако тот факт, что преувеличенные сообщения и зачастую фальсифицированные видеозаписи о последствиях ударов по российским стратегическим объектам распространяют преимущественно российские источники, служит признаком нарастающей паники среди россиян, считают эксперты.
Среди российских властей и самого населения растет беспокойство о безопасности в Крыму и российских тылах, ранее считавшихся безопасными, говорится в отчете ISW. На это указывает, в частности, установление блокпостов в Севастополе для выявления диверсантов".
показати весь коментар
20.08.2022 16:15 Відповісти
Сподіваюсь, що камні с нєба ханський палац не зруйнують.
показати весь коментар
20.08.2022 18:46 Відповісти
А може руZZкие сми путають хлопки з оплесками на концертах кабздона? З кожним днем глядачів стає все більше.
показати весь коментар
20.08.2022 19:50 Відповісти
 
 