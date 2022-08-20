Луганщина активно партизанит, глубоко в тылу оккупантов - "хлопки" разного рода, - Гайдай

В Луганской области партизанское движение достаточно мощное.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, находящиеся в оккупации местные жители активно партизанят на территории захваченной россиянами Луганской области. Города и поселки заполнены "открытками-приветами".

"На линии фронта все без изменений, наши военные крепко держат оборону. Глубоко в тылу оккупантов "хлопки" разного рода, как на складах БК, так и в зданиях, где находятся оккупанты, где их штабы. Это помогает остановить наступление, или по крайней мере очень мощно затормозить его", – говорит Гайдай.

Также он добавил, что оккупанты мобилизуют всех мужчин, отменены все медицинские комиссии для мобилизованных. Был случай, когда схватили даже рабочих из России, которых отправили на оккупированную Луганщину. Их забрали и пытались отправить на фронт. Был большой скандал, позже их отпустили, однако на следующий день половина из них не вышла на работу, вероятно, поехали обратно в Россию.

"Есть партизанское движение, регулярно дает о себе знать. Есть листовки-обращения к местным, к оккупантам, коллаборантам. Постоянно что-то где-то горит. Луганщина партизанская она существует и достаточно мощная. Россияне напуганы и не чувствуют покоя на нашей земле", - подчеркнул он.