РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6859 посетителей онлайн
Новости Война
3 654 10

Луганщина активно партизанит, глубоко в тылу оккупантов - "хлопки" разного рода, - Гайдай

луганщина

В Луганской области партизанское движение достаточно мощное.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, находящиеся в оккупации местные жители активно партизанят на территории захваченной россиянами Луганской области. Города и поселки заполнены "открытками-приветами".

Смотрите также: В Луганской области ВСУ отбили 7 атак врага за сутки, а в оккупированных городах люди отказываются работать, - Гайдай. ФОТО

"На линии фронта все без изменений, наши военные крепко держат оборону. Глубоко в тылу оккупантов "хлопки" разного рода, как на складах БК, так и в зданиях, где находятся оккупанты, где их штабы. Это помогает остановить наступление, или по крайней мере очень мощно затормозить его", – говорит Гайдай.

Также он добавил, что оккупанты мобилизуют всех мужчин, отменены все медицинские комиссии для мобилизованных. Был случай, когда схватили даже рабочих из России, которых отправили на оккупированную Луганщину. Их забрали и пытались отправить на фронт. Был большой скандал, позже их отпустили, однако на следующий день половина из них не вышла на работу, вероятно, поехали обратно в Россию.

Смотрите также: Оккупанты проводят принудительную мобилизацию в захваченных летом городах, но теперь "по закону", на фронте пытаются прорваться в Бахмут, - Гайдай. ФОТО

"Есть партизанское движение, регулярно дает о себе знать. Есть листовки-обращения к местным, к оккупантам, коллаборантам. Постоянно что-то где-то горит. Луганщина партизанская она существует и достаточно мощная. Россияне напуганы и не чувствуют покоя на нашей земле", - подчеркнул он.

Автор: 

партизаны (182) Гайдай ЛОГА (725) Луганская область (6552)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
а где малорослый малорос?
показать весь комментарий
20.08.2022 16:36 Ответить
+3
Тікайте , кацапи , тому що не буде вам спокою НІКОЛИ на украінській
землі 😠
показать весь комментарий
20.08.2022 16:51 Ответить
+1
иуда-Янелох разминировал лугащину-впоследствии сдал ее А теперь быдло-мудрыйНарит бавовной развлекает
показать весь комментарий
20.08.2022 16:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
иуда-Янелох разминировал лугащину-впоследствии сдал ее А теперь быдло-мудрыйНарит бавовной развлекает
показать весь комментарий
20.08.2022 16:33 Ответить
а где малорослый малорос?
показать весь комментарий
20.08.2022 16:36 Ответить
У Зеленського в Ялті є дуже непогане житло , де він і сьогодні оплачує
там комунальні послуги , тому не дивно , що він був за 🙁
показать весь комментарий
20.08.2022 16:54 Ответить
Чем дальше в лес тем толще партизаны? Прошу прощения, просто анекдот.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:39 Ответить
Тікайте , кацапи , тому що не буде вам спокою НІКОЛИ на украінській
землі 😠
показать весь комментарий
20.08.2022 16:51 Ответить
"пізніше їх відпустили, однак наступного дня половина з них не вийшла на роботу, ймовірно, поїхали назад до Росії." -- а что случилось? Неужели абидились?
показать весь комментарий
20.08.2022 16:58 Ответить
ЗаХерченко и Гиви ждали на концерте...
Кабздона...
Быдла Шариковых на рабZee больше чем в Китае насэлэния...работы непочатый край...
показать весь комментарий
20.08.2022 17:27 Ответить
какие там луганские партизаны? Там луганские перевертни и предатели
показать весь комментарий
20.08.2022 19:45 Ответить
 
 