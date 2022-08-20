УКР
Луганщина активно партизанить, глибоко в тилу окупантів - "бавовна" різного роду, - Гайдай

луганщина

На Луганщині партизанський рух доволі потужний.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві мешканці, що перебувають в окупації, активно партизанять на території захопленої росіянами Луганської області. Міста та селища заповнені "листівками-привітами".

"На лінії фронту все без змін, наші військові міцно тримають оборону. Глибоко в тилу окупантів "бавовна" різного роду, як із складами БК, так і в будівлях, де знаходяться окупанти, де їх штаби. Це допомагає зупинити наступ, або принаймні дуже потужно загальмувати його", - говорить Гайдай.

Також він додав, що окупанти мобілізують всіх чоловіків, скасовано всі медичні комісії для мобілізованих. Був випадок, коли схопили навіть робітників з Росії, яких на окуповану Луганщину відправили працювати. Їх забрали й намагалися відправити на фронт. Був великий скандал, пізніше їх відпустили, однак наступного дня половина з них не вийшла на роботу, ймовірно, поїхали назад до Росії.

"Є партизанський рух, регулярно дає про себе чути. Є листівки-звернення до місцевих, до окупантів, колаборантів. Постійно щось десь горить. Луганщина партизанська вона існує і доволі потужна. Росіяни нажахані та не відчувають спокою на нашій землі", - наголосив він.

