20 259 57

Командование РФ успокаивает военных листовками – боятся "народного спутника". ФОТО

супутник

Российское командование вынуждено успокаивать подчиненных в связи с приобретением для Вооруженных сил Украины спутника ICEYE для этого даже изготовили соответствующие листовки.

Об этом сообщает оперативная группировка войск "Каховка", передает Цензор.НЕТ.

"Не успели соцсети прекратить гудеть обсуждениями о приобретении спутника ICEYE для Вооруженных сил Украины, как российские террористические власти начали свою пропаганду для успокоения собственных подразделений", - говорится в сообщении.

Читайте также: Резников о "народном спутнике" для ВСУ: Армия начнет получать сведения, которые вообще не могла получить раньше. Вместе с высокоточным оружием это создает новые возможности

Отмечается, что военные РФ на захваченной территории Херсонской области начали еще больше сомневаться в своей победе и озабочены собственной жизнью.

"А на это действительно есть причины, ведь благодаря спутнику ICEYE Вооруженные силы Украины получили "космическое" преимущество над врагом", - отметили в оперативной группировке "Каховка".

Командование РФ успокаивает военных листовками – боятся народного спутника 01

армия РФ (20685) спутник (238)
Топ комментарии
+46
20.08.2022 18:34 Ответить
20.08.2022 18:34 Ответить
+33
20.08.2022 18:39 Ответить
20.08.2022 18:39 Ответить
+29
20.08.2022 18:33 Ответить
20.08.2022 18:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пирровы переговоры: москву остановит только "ужатие" к истокам и строгая изоляция
https://www.youtube.com/watch?v=8scgq8eJlPE&list=RDCMUCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&start_radio=1

20.08.2022 18:31 Ответить
20.08.2022 18:31 Ответить
До розмірів маасковського царства.
20.08.2022 18:34 Ответить
20.08.2022 18:34 Ответить
перепрошую - мокшанського...до розмірів болот 800 років стиснути
20.08.2022 18:55 Ответить
20.08.2022 18:55 Ответить
Маасковське царство обгорожене кремлівською стіною.
20.08.2022 19:02 Ответить
20.08.2022 19:02 Ответить
Не царства, а князівства, часів Дмитра Донського.
20.08.2022 19:02 Ответить
20.08.2022 19:02 Ответить
А, бьл ли мальчик?
21.08.2022 10:49 Ответить
21.08.2022 10:49 Ответить
никак. а листовку сохраните, чтобы не стирать туалетную бумагу, как это делает пьяный димон.
20.08.2022 18:32 Ответить
20.08.2022 18:32 Ответить
сьогодні ввечері продовження бавовняного шоу - буде працювати "супутник"
20.08.2022 18:46 Ответить
20.08.2022 18:46 Ответить
Тю, какашенков вже ж збив цей супутник, бєз патєрь
20.08.2022 23:36 Ответить
20.08.2022 23:36 Ответить
Супутник їх бачить і без їхнього чебурнету.
20.08.2022 18:32 Ответить
20.08.2022 18:32 Ответить
20.08.2022 18:33 Ответить
20.08.2022 18:33 Ответить
Ну шо, зверушки руснявые, Украина с вашей помойкой теперь совершенно официально и в ближнем космосе воюет. И это - только самое начало.
20.08.2022 18:33 Ответить
20.08.2022 18:33 Ответить
Так, українці ще навіть долари не міняли....
20.08.2022 19:52 Ответить
20.08.2022 19:52 Ответить
20.08.2022 18:34 Ответить
20.08.2022 18:34 Ответить
Чем Россия сильна, что это огромная машина. Они мгновенно реагируют и печатают такую фигню.
20.08.2022 18:34 Ответить
20.08.2022 18:34 Ответить
Угу, на Джавелины они аж заранее отреагировали, мангалы на танчики майстрячили. Все это - для поддержки порток у русмяса, к реалиям жизни все эти реакции ни малейшего отношения не имеют.
20.08.2022 18:40 Ответить
20.08.2022 18:40 Ответить
Перекладаю листівку одним словом: Ховайтеся!
20.08.2022 18:37 Ответить
20.08.2022 18:37 Ответить
Бо буде биздець?
20.08.2022 18:44 Ответить
20.08.2022 18:44 Ответить
Акуратніше і точніше, і українською-буде торба. (Тобто-чорний мішок)
21.08.2022 02:37 Ответить
21.08.2022 02:37 Ответить
Листок папоротника - на лоб, кора дуба - под язык, веточка крапивы - под хвост !
20.08.2022 18:37 Ответить
20.08.2022 18:37 Ответить
Еще листок подорожника и образок Казанской Божьей Матери.
20.08.2022 19:05 Ответить
20.08.2022 19:05 Ответить
не допоможе!
навіть жменя образків під каскою
20.08.2022 22:06 Ответить
20.08.2022 22:06 Ответить
Для минимизации облучения спутником нужно использовать шапочку из фольги или ходить под зонтиком круглые сутки
20.08.2022 18:37 Ответить
20.08.2022 18:37 Ответить
И никогда не поднимать голову вверх чтобы не быть сфотограффированным и идентифицированным.
20.08.2022 18:58 Ответить
20.08.2022 18:58 Ответить
Забийте в Гугол - знайдіть анекдот про фапотьку...
20.08.2022 23:10 Ответить
20.08.2022 23:10 Ответить
І що з 5-ти пунктів - є дійсно протидією спутнику ?
Тільки п.4 - тільки нема конкретики , як "правильно маскувати "
Бо по тих даних , що оголошували - ні маскувальна сітка , ні навіть стіни ! - для нього не проблема
А "скупчення на відкритій місцевості" - ну то і для звичайнісіньських дронів ... яких , слава волонтерам - все більшає
20.08.2022 18:38 Ответить
20.08.2022 18:38 Ответить
20.08.2022 18:39 Ответить
20.08.2022 18:39 Ответить
Та запакуватися в пластиковий пакет.
20.08.2022 19:50 Ответить
20.08.2022 19:50 Ответить
и зарыться на 2 метра
20.08.2022 21:49 Ответить
20.08.2022 21:49 Ответить
нужно ненароком подкинуть инфу, что в реале, символом спутника является "око гора")) потомки дидов "бежиного луга" вообще будут очковать не по внучски, добавляя уже от самих себя новые и всё более страшные подробности воздействия всевидящего ока этого спутника.
20.08.2022 18:42 Ответить
20.08.2022 18:42 Ответить
Hahahahahahahahahahaha. Stupid, old russia.
20.08.2022 18:43 Ответить
20.08.2022 18:43 Ответить
На 6-м месяце спецоперации по демилитаризации в Украине появились военные спутники. Всё идёт по плану и в чётком соответствии с графиком
20.08.2022 18:45 Ответить
20.08.2022 18:45 Ответить
І це вони ще не починали...
20.08.2022 18:50 Ответить
20.08.2022 18:50 Ответить
і не тільки спутники , а і багато ще такого ********* озброєння , про яке у мирні часи ми могли тільки мріяти !
Ну і ще "успіхи по денацифікації" - зараз на сході України - кількість націоналістів більшає з кожним прильотом "подарунків від братньої країни"
20.08.2022 18:55 Ответить
20.08.2022 18:55 Ответить
Нехай Притула трошки помишкує на "Томагавки".
20.08.2022 18:48 Ответить
20.08.2022 18:48 Ответить
З радістю перерахую Притулі! Може здивувати!
20.08.2022 18:51 Ответить
20.08.2022 18:51 Ответить
Хочу тамагавк 1000 км + 800 кг бч и всего 1.5 млн $
20.08.2022 19:07 Ответить
20.08.2022 19:07 Ответить
...зборіщє притулених довбойобів
20.08.2022 21:43 Ответить
20.08.2022 21:43 Ответить
Ті рекомендації нагадали мені старий анекдот:
У "армянського радіо" запитали, що робити у разі ядерного вибуху?
Відповідь: - накритись білим простирадлом, та повільно повзти у напрямку кладовища...
- А чого повільно?
- Щоб не утворювалась паніка...
20.08.2022 18:49 Ответить
20.08.2022 18:49 Ответить
В случае ядерного взрыва солдат должен лечь на землю головой в сторону от взрыва, и впереди на вытянутых руках держать автомат. Дабы расплавленный металл не капал на казенные сапоги
20.08.2022 19:00 Ответить
20.08.2022 19:00 Ответить
1. Молиться
2. Поститься
3. Слушать радио "Радонеж".
4. ???
5. ПРОФИТ!!!
20.08.2022 18:58 Ответить
20.08.2022 18:58 Ответить
Лотерея - удача - жигули!
20.08.2022 19:02 Ответить
20.08.2022 19:02 Ответить
Не курить в неположенных местах.
20.08.2022 19:01 Ответить
20.08.2022 19:01 Ответить
Особенно умиляет второй пункт.
Он то явно больше всего поможет!)
20.08.2022 19:06 Ответить
20.08.2022 19:06 Ответить
А в мене таке враження що Притула за рекламу спутника заплативі орді
20.08.2022 19:20 Ответить
20.08.2022 19:20 Ответить
А самий дієвий спосіб - це взути нові чоботи начищені, вдягти новий мундір випраний, взяти свічку в руки і лягти на землю ногами на північ. Щоб потім опізнання легше було
20.08.2022 19:08 Ответить
20.08.2022 19:08 Ответить
Лучший вариант от обнаружения спутником - свалить с зоны фотографирования.
20.08.2022 19:28 Ответить
20.08.2022 19:28 Ответить
Супер листівка.
Хоча в ній х@рня написана,
але шороху серед москаликів наведе нормального.
20.08.2022 19:49 Ответить
20.08.2022 19:49 Ответить
"Как ізбєжать влияния спутніка ICEYE: №2 - Іспользовать только достовєрньіе істочнікі інформації, такіє как государствєнньіє тєлєканальі рф". Тобто, від супутника захищає расєйське ТБ
20.08.2022 19:54 Ответить
20.08.2022 19:54 Ответить
Не так!
Оскільки государствєнниє телеканали не є достовєрним істочніком --- отже, вони НЕ можуть захистити від караючого лазера народного супутника.

Взагалі, вся оця цидулка за своїм змістом -- інструмент цілеспрямованого, тотального залякування та деморалізації рюзге!
20.08.2022 20:33 Ответить
20.08.2022 20:33 Ответить
Нужно, чтоб они начали закапывать друг друга в землю, пока не останется только один... тогда спутник их не увидит))
20.08.2022 20:26 Ответить
20.08.2022 20:26 Ответить
В общем, чтобы спутник не чмырил, надо прикинуться шлангом.
Но от беспилотника это не спасает.
20.08.2022 21:43 Ответить
20.08.2022 21:43 Ответить
20.08.2022 21:44 Ответить
20.08.2022 21:44 Ответить
Странно что еще Притулой не пугают кацапов Тогда пазл вообще сошелся бы
20.08.2022 21:45 Ответить
20.08.2022 21:45 Ответить
Наивные мохнатые орангутаны
21.08.2022 00:22 Ответить
21.08.2022 00:22 Ответить
 
 