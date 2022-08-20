Командование РФ успокаивает военных листовками – боятся "народного спутника". ФОТО
Российское командование вынуждено успокаивать подчиненных в связи с приобретением для Вооруженных сил Украины спутника ICEYE для этого даже изготовили соответствующие листовки.
Об этом сообщает оперативная группировка войск "Каховка", передает Цензор.НЕТ.
"Не успели соцсети прекратить гудеть обсуждениями о приобретении спутника ICEYE для Вооруженных сил Украины, как российские террористические власти начали свою пропаганду для успокоения собственных подразделений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные РФ на захваченной территории Херсонской области начали еще больше сомневаться в своей победе и озабочены собственной жизнью.
"А на это действительно есть причины, ведь благодаря спутнику ICEYE Вооруженные силы Украины получили "космическое" преимущество над врагом", - отметили в оперативной группировке "Каховка".
навіть жменя образків під каскою
Тільки п.4 - тільки нема конкретики , як "правильно маскувати "
Бо по тих даних , що оголошували - ні маскувальна сітка , ні навіть стіни ! - для нього не проблема
А "скупчення на відкритій місцевості" - ну то і для звичайнісіньських дронів ... яких , слава волонтерам - все більшає
Ну і ще "успіхи по денацифікації" - зараз на сході України - кількість націоналістів більшає з кожним прильотом "подарунків від братньої країни"
У "армянського радіо" запитали, що робити у разі ядерного вибуху?
Відповідь: - накритись білим простирадлом, та повільно повзти у напрямку кладовища...
- А чого повільно?
- Щоб не утворювалась паніка...
2. Поститься
3. Слушать радио "Радонеж".
4. ???
5. ПРОФИТ!!!
Он то явно больше всего поможет!)
Хоча в ній х@рня написана,
але шороху серед москаликів наведе нормального.
Оскільки государствєнниє телеканали не є достовєрним істочніком --- отже, вони НЕ можуть захистити від караючого лазера народного супутника.
Взагалі, вся оця цидулка за своїм змістом -- інструмент цілеспрямованого, тотального залякування та деморалізації рюзге!
Но от беспилотника это не спасает.