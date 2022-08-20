Командование РФ успокаивает военных листовками – боятся "народного спутника". ФОТО

Российское командование вынуждено успокаивать подчиненных в связи с приобретением для Вооруженных сил Украины спутника ICEYE для этого даже изготовили соответствующие листовки.

Об этом сообщает оперативная группировка войск "Каховка", передает Цензор.НЕТ.

"Не успели соцсети прекратить гудеть обсуждениями о приобретении спутника ICEYE для Вооруженных сил Украины, как российские террористические власти начали свою пропаганду для успокоения собственных подразделений", - говорится в сообщении.

Читайте также: Резников о "народном спутнике" для ВСУ: Армия начнет получать сведения, которые вообще не могла получить раньше. Вместе с высокоточным оружием это создает новые возможности

Отмечается, что военные РФ на захваченной территории Херсонской области начали еще больше сомневаться в своей победе и озабочены собственной жизнью.

"А на это действительно есть причины, ведь благодаря спутнику ICEYE Вооруженные силы Украины получили "космическое" преимущество над врагом", - отметили в оперативной группировке "Каховка".