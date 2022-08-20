УКР
Командування РФ заспокоює військових листівками - бояться "народного супутника". ФОТО

Російське командування вимушене заспокоювати підлеглих у зв’язку з придбанням для Збройних сил України супутника ICEYE - для цього навіть виготовили відповідні листівки.

Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка", передає Цензор.НЕТ.

"Не встигли соцмережі припинити гудіти обговореннями про придбання супутника ICEYE для Збройних сил України, як російська терористична влада розпочала свою пропаганду задля заспокоєння власних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові РФ на загарбаній території Херсонської області почали ще більше сумніватися в своїй перемозі та переймаються за власне життя.

"А на це дійсно є причини, адже завдяки супутнику ICEYE Збройні сили України отримали "космічну" перевагу над ворогом", - наголосили в оперативному угрупованні "Каховка".

Командування РФ заспокоює військових листівками - бояться народного супутника 01

армія рф (18838) супутник (315)
+46
показати весь коментар
20.08.2022 18:34 Відповісти
+33
показати весь коментар
20.08.2022 18:39 Відповісти
+29
показати весь коментар
20.08.2022 18:33 Відповісти
Пирровы переговоры: москву остановит только "ужатие" к истокам и строгая изоляция
https://www.youtube.com/watch?v=8scgq8eJlPE&list=RDCMUCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&start_radio=1

показати весь коментар
20.08.2022 18:31 Відповісти
До розмірів маасковського царства.
показати весь коментар
20.08.2022 18:34 Відповісти
перепрошую - мокшанського...до розмірів болот 800 років стиснути
показати весь коментар
20.08.2022 18:55 Відповісти
Маасковське царство обгорожене кремлівською стіною.
показати весь коментар
20.08.2022 19:02 Відповісти
Не царства, а князівства, часів Дмитра Донського.
показати весь коментар
20.08.2022 19:02 Відповісти
А, бьл ли мальчик?
показати весь коментар
21.08.2022 10:49 Відповісти
никак. а листовку сохраните, чтобы не стирать туалетную бумагу, как это делает пьяный димон.
показати весь коментар
20.08.2022 18:32 Відповісти
сьогодні ввечері продовження бавовняного шоу - буде працювати "супутник"
показати весь коментар
20.08.2022 18:46 Відповісти
Тю, какашенков вже ж збив цей супутник, бєз патєрь
показати весь коментар
20.08.2022 23:36 Відповісти
Супутник їх бачить і без їхнього чебурнету.
показати весь коментар
20.08.2022 18:32 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 18:33 Відповісти
Ну шо, зверушки руснявые, Украина с вашей помойкой теперь совершенно официально и в ближнем космосе воюет. И это - только самое начало.
показати весь коментар
20.08.2022 18:33 Відповісти
Так, українці ще навіть долари не міняли....
показати весь коментар
20.08.2022 19:52 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 18:34 Відповісти
Чем Россия сильна, что это огромная машина. Они мгновенно реагируют и печатают такую фигню.
показати весь коментар
20.08.2022 18:34 Відповісти
Угу, на Джавелины они аж заранее отреагировали, мангалы на танчики майстрячили. Все это - для поддержки порток у русмяса, к реалиям жизни все эти реакции ни малейшего отношения не имеют.
показати весь коментар
20.08.2022 18:40 Відповісти
Перекладаю листівку одним словом: Ховайтеся!
показати весь коментар
20.08.2022 18:37 Відповісти
Бо буде биздець?
показати весь коментар
20.08.2022 18:44 Відповісти
Акуратніше і точніше, і українською-буде торба. (Тобто-чорний мішок)
показати весь коментар
21.08.2022 02:37 Відповісти
Листок папоротника - на лоб, кора дуба - под язык, веточка крапивы - под хвост !
показати весь коментар
20.08.2022 18:37 Відповісти
Еще листок подорожника и образок Казанской Божьей Матери.
показати весь коментар
20.08.2022 19:05 Відповісти
не допоможе!
навіть жменя образків під каскою
показати весь коментар
20.08.2022 22:06 Відповісти
Для минимизации облучения спутником нужно использовать шапочку из фольги или ходить под зонтиком круглые сутки
показати весь коментар
20.08.2022 18:37 Відповісти
И никогда не поднимать голову вверх чтобы не быть сфотограффированным и идентифицированным.
показати весь коментар
20.08.2022 18:58 Відповісти
Забийте в Гугол - знайдіть анекдот про фапотьку...
показати весь коментар
20.08.2022 23:10 Відповісти
І що з 5-ти пунктів - є дійсно протидією спутнику ?
Тільки п.4 - тільки нема конкретики , як "правильно маскувати "
Бо по тих даних , що оголошували - ні маскувальна сітка , ні навіть стіни ! - для нього не проблема
А "скупчення на відкритій місцевості" - ну то і для звичайнісіньських дронів ... яких , слава волонтерам - все більшає
показати весь коментар
20.08.2022 18:38 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 18:39 Відповісти
Та запакуватися в пластиковий пакет.
показати весь коментар
20.08.2022 19:50 Відповісти
и зарыться на 2 метра
показати весь коментар
20.08.2022 21:49 Відповісти
нужно ненароком подкинуть инфу, что в реале, символом спутника является "око гора")) потомки дидов "бежиного луга" вообще будут очковать не по внучски, добавляя уже от самих себя новые и всё более страшные подробности воздействия всевидящего ока этого спутника.
показати весь коментар
20.08.2022 18:42 Відповісти
Hahahahahahahahahahaha. Stupid, old russia.
показати весь коментар
20.08.2022 18:43 Відповісти
На 6-м месяце спецоперации по демилитаризации в Украине появились военные спутники. Всё идёт по плану и в чётком соответствии с графиком
показати весь коментар
20.08.2022 18:45 Відповісти
І це вони ще не починали...
показати весь коментар
20.08.2022 18:50 Відповісти
і не тільки спутники , а і багато ще такого ********* озброєння , про яке у мирні часи ми могли тільки мріяти !
Ну і ще "успіхи по денацифікації" - зараз на сході України - кількість націоналістів більшає з кожним прильотом "подарунків від братньої країни"
показати весь коментар
20.08.2022 18:55 Відповісти
Нехай Притула трошки помишкує на "Томагавки".
показати весь коментар
20.08.2022 18:48 Відповісти
З радістю перерахую Притулі! Може здивувати!
показати весь коментар
20.08.2022 18:51 Відповісти
Хочу тамагавк 1000 км + 800 кг бч и всего 1.5 млн $
показати весь коментар
20.08.2022 19:07 Відповісти
...зборіщє притулених довбойобів
показати весь коментар
20.08.2022 21:43 Відповісти
Ті рекомендації нагадали мені старий анекдот:
У "армянського радіо" запитали, що робити у разі ядерного вибуху?
Відповідь: - накритись білим простирадлом, та повільно повзти у напрямку кладовища...
- А чого повільно?
- Щоб не утворювалась паніка...
показати весь коментар
20.08.2022 18:49 Відповісти
В случае ядерного взрыва солдат должен лечь на землю головой в сторону от взрыва, и впереди на вытянутых руках держать автомат. Дабы расплавленный металл не капал на казенные сапоги
показати весь коментар
20.08.2022 19:00 Відповісти
1. Молиться
2. Поститься
3. Слушать радио "Радонеж".
4. ???
5. ПРОФИТ!!!
показати весь коментар
20.08.2022 18:58 Відповісти
Лотерея - удача - жигули!
показати весь коментар
20.08.2022 19:02 Відповісти
Не курить в неположенных местах.
показати весь коментар
20.08.2022 19:01 Відповісти
Особенно умиляет второй пункт.
Он то явно больше всего поможет!)
показати весь коментар
20.08.2022 19:06 Відповісти
А в мене таке враження що Притула за рекламу спутника заплативі орді
показати весь коментар
20.08.2022 19:20 Відповісти
А самий дієвий спосіб - це взути нові чоботи начищені, вдягти новий мундір випраний, взяти свічку в руки і лягти на землю ногами на північ. Щоб потім опізнання легше було
показати весь коментар
20.08.2022 19:08 Відповісти
Лучший вариант от обнаружения спутником - свалить с зоны фотографирования.
показати весь коментар
20.08.2022 19:28 Відповісти
Супер листівка.
Хоча в ній х@рня написана,
але шороху серед москаликів наведе нормального.
показати весь коментар
20.08.2022 19:49 Відповісти
"Как ізбєжать влияния спутніка ICEYE: №2 - Іспользовать только достовєрньіе істочнікі інформації, такіє как государствєнньіє тєлєканальі рф". Тобто, від супутника захищає расєйське ТБ
показати весь коментар
20.08.2022 19:54 Відповісти
Не так!
Оскільки государствєнниє телеканали не є достовєрним істочніком --- отже, вони НЕ можуть захистити від караючого лазера народного супутника.

Взагалі, вся оця цидулка за своїм змістом -- інструмент цілеспрямованого, тотального залякування та деморалізації рюзге!
показати весь коментар
20.08.2022 20:33 Відповісти
Нужно, чтоб они начали закапывать друг друга в землю, пока не останется только один... тогда спутник их не увидит))
показати весь коментар
20.08.2022 20:26 Відповісти
В общем, чтобы спутник не чмырил, надо прикинуться шлангом.
Но от беспилотника это не спасает.
показати весь коментар
20.08.2022 21:43 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 21:44 Відповісти
Странно что еще Притулой не пугают кацапов Тогда пазл вообще сошелся бы
показати весь коментар
20.08.2022 21:45 Відповісти
Наивные мохнатые орангутаны
показати весь коментар
21.08.2022 00:22 Відповісти
 
 