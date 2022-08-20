Командування РФ заспокоює військових листівками - бояться "народного супутника". ФОТО

Російське командування вимушене заспокоювати підлеглих у зв’язку з придбанням для Збройних сил України супутника ICEYE - для цього навіть виготовили відповідні листівки.

Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка", передає Цензор.НЕТ.

"Не встигли соцмережі припинити гудіти обговореннями про придбання супутника ICEYE для Збройних сил України, як російська терористична влада розпочала свою пропаганду задля заспокоєння власних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніков про "народний супутник" для ЗСУ: Армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. Разом з високоточною зброєю це створює нові спроможності

Зазначається, що військові РФ на загарбаній території Херсонської області почали ще більше сумніватися в своїй перемозі та переймаються за власне життя.

"А на це дійсно є причини, адже завдяки супутнику ICEYE Збройні сили України отримали "космічну" перевагу над ворогом", - наголосили в оперативному угрупованні "Каховка".