Командування РФ заспокоює військових листівками - бояться "народного супутника". ФОТО
Російське командування вимушене заспокоювати підлеглих у зв’язку з придбанням для Збройних сил України супутника ICEYE - для цього навіть виготовили відповідні листівки.
Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка", передає Цензор.НЕТ.
"Не встигли соцмережі припинити гудіти обговореннями про придбання супутника ICEYE для Збройних сил України, як російська терористична влада розпочала свою пропаганду задля заспокоєння власних підрозділів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військові РФ на загарбаній території Херсонської області почали ще більше сумніватися в своїй перемозі та переймаються за власне життя.
"А на це дійсно є причини, адже завдяки супутнику ICEYE Збройні сили України отримали "космічну" перевагу над ворогом", - наголосили в оперативному угрупованні "Каховка".
навіть жменя образків під каскою
Тільки п.4 - тільки нема конкретики , як "правильно маскувати "
Бо по тих даних , що оголошували - ні маскувальна сітка , ні навіть стіни ! - для нього не проблема
А "скупчення на відкритій місцевості" - ну то і для звичайнісіньських дронів ... яких , слава волонтерам - все більшає
Ну і ще "успіхи по денацифікації" - зараз на сході України - кількість націоналістів більшає з кожним прильотом "подарунків від братньої країни"
У "армянського радіо" запитали, що робити у разі ядерного вибуху?
Відповідь: - накритись білим простирадлом, та повільно повзти у напрямку кладовища...
- А чого повільно?
- Щоб не утворювалась паніка...
2. Поститься
3. Слушать радио "Радонеж".
4. ???
5. ПРОФИТ!!!
Он то явно больше всего поможет!)
Хоча в ній х@рня написана,
але шороху серед москаликів наведе нормального.
Оскільки государствєнниє телеканали не є достовєрним істочніком --- отже, вони НЕ можуть захистити від караючого лазера народного супутника.
Взагалі, вся оця цидулка за своїм змістом -- інструмент цілеспрямованого, тотального залякування та деморалізації рюзге!
Но от беспилотника это не спасает.