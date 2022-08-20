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Новости Война
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Стефанчук просит Австрию депортировать постпреда РФ за призыв ликвидировать украинцев

стефанчук

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к федеральному президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру с требованием признать постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова персоной нон грата и депортировать его в Россию.

Об этом спикер украинского парламента сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что обнародование призыва российского постпреда Ульянова "не щадить украинское население", а затем удаление соответствующего сообщения – это и есть лицо "российской дипломатии".

"За подобные фашистские призывы не уважаемый господин Ульянов должен быть признан персоной нон грата в Австрии и депортирован в свою Россию. Там пусть пишет, что хочет, там его аудитория. С этим требованием обратился к федеральному президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру", – добавил председатель ВР.

Читайте также: МИД призвал Австрию выслать дипломата РФ Ульянова за призыв ликвидировать украинцев: "Нельзя терпеть этот язык геноцида"

Как сообщалось, постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене (Австрия) Михаил Ульянов в ответ на пост благодарности президента Украины Владимира Зеленского за новый пакет военной помощи от США опубликовал в твиттере сообщение с призывом "не щадить украинское население". Впоследствии Ульянов удалил свой пост.

Стефанчук просит Австрию депортировать постпреда РФ за призыв ликвидировать украинцев 01

Автор: 

Австрия (832) геноцид (416) россия (96413) дипломаты (641) Стефанчук Руслан (661)


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Топ комментарии
+15
За Цей заклик може і судову справу в Україні відкрити і засудити заочно посла років на 15, а після через Інтерпол його ловити , щоб був невиїзним зі своїх мухосрансков
тоді інши посли роти свої позачинять
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20.08.2022 19:44 Ответить
+8
свинарчук не хоче попросити австрію депортувати портнова з синком?
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20.08.2022 19:56 Ответить
+7
після такого заклику ульянова у роzіян не виникло питання - хто ж все таки нацист?!
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20.08.2022 20:09 Ответить
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За Цей заклик може і судову справу в Україні відкрити і засудити заочно посла років на 15, а після через Інтерпол його ловити , щоб був невиїзним зі своїх мухосрансков
тоді інши посли роти свої позачинять
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20.08.2022 19:44 Ответить
Стефанчук-зрадник! Він підтримує МП України. Скільки буде Стефанчук тут у ВР, стільки буде існувати МП в Україні.
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20.08.2022 19:44 Ответить
жирна свиня стєфанчюк захрюкала. стєфанчюк, чючєло зелене, а ти не хочеш депортувати проросійську курву верещук. верещук,-"якби в нас був такий президент як путін, я б за нього голосувала. ... щоб кожен президент так свою країну захищав", липень 2020р.
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20.08.2022 19:50 Ответить
попроси ВР прийняти закон про володіння українцями нарізною та автоматичною зброєю
дай дозвіл хочаб тим хто вже володіє гладкоствольною і не попадав в поле зору силовиків.
чи ви боїтеся свого народу більше чим орків???
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20.08.2022 19:50 Ответить
свинарчук не хоче попросити австрію депортувати портнова з синком?
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20.08.2022 19:56 Ответить
И предателя Наумова из Сербии ,с миллионами незаконно вывезенными
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20.08.2022 20:49 Ответить
після такого заклику ульянова у роzіян не виникло питання - хто ж все таки нацист?!
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20.08.2022 20:09 Ответить
Яка країна, такі й дипломати, або вгадай країну по її диппредставнику
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20.08.2022 20:13 Ответить
Так необхідно наполягати на цьому! Нехай всіх росіян,а особливо таких моазей,депортують до їх любимої рфії
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20.08.2022 20:15 Ответить
Просить не вредно. Только Австрии параша роднее, чем Украина. Параша бабло дает, а Украина просит...
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20.08.2022 20:28 Ответить
Цього покидька треба просто ліквідувати, найняти кілера з чеченців або сірійців. Звичайно краще цього неонациста заарештувати та відправити до нас. Але австріяки це не зроблять бо *************. Та ще це поклик вбивати українців, а не чорніх або геїв. Для немчур та австріяк це не велика проблема.
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20.08.2022 20:44 Ответить
мой совет проще тварь кремлевску пристрелить
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20.08.2022 21:11 Ответить
А заодно к Кулебе нужно обратиться с просьбой разогнать нынешний штат посольства Украины в Австрии. Таких бездельников, пьяниц и коллаборантов нужно ещё поискать. Наберите туда новых нормальных людей!
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20.08.2022 22:02 Ответить
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21.08.2022 00:28 Ответить
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21.08.2022 00:29 Ответить
А куди зник Баканов , а пане Стефанчук ?
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21.08.2022 00:57 Ответить
в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я, дипломати раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
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21.08.2022 00:59 Ответить
так ведь за бугром, в политической составляющей запада, столько масквой саженцев напичкано ужисть,бабло кацапское открывает любые двери в любые политические помойки,вся продажность запада на лицо...и это в нейтральной стране...
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21.08.2022 04:43 Ответить
Ненависть к руським от сатаны.Тут руський дух,помните...Адже.ми е.тi самi руськi .Писала в офис повернуть назву нам Русь краина....Им война нужна стефанчку,жабе Зельке дыду...Прочитати историю розуму никого в укри нема
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21.08.2022 08:32 Ответить
 
 