Стефанчук просит Австрию депортировать постпреда РФ за призыв ликвидировать украинцев

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к федеральному президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру с требованием признать постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова персоной нон грата и депортировать его в Россию.

Об этом спикер украинского парламента сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что обнародование призыва российского постпреда Ульянова "не щадить украинское население", а затем удаление соответствующего сообщения – это и есть лицо "российской дипломатии".

"За подобные фашистские призывы не уважаемый господин Ульянов должен быть признан персоной нон грата в Австрии и депортирован в свою Россию. Там пусть пишет, что хочет, там его аудитория. С этим требованием обратился к федеральному президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру", – добавил председатель ВР.

Читайте также: МИД призвал Австрию выслать дипломата РФ Ульянова за призыв ликвидировать украинцев: "Нельзя терпеть этот язык геноцида"

Как сообщалось, постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене (Австрия) Михаил Ульянов в ответ на пост благодарности президента Украины Владимира Зеленского за новый пакет военной помощи от США опубликовал в твиттере сообщение с призывом "не щадить украинское население". Впоследствии Ульянов удалил свой пост.