Стефанчук просит Австрию депортировать постпреда РФ за призыв ликвидировать украинцев
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к федеральному президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру с требованием признать постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова персоной нон грата и депортировать его в Россию.
Об этом спикер украинского парламента сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что обнародование призыва российского постпреда Ульянова "не щадить украинское население", а затем удаление соответствующего сообщения – это и есть лицо "российской дипломатии".
"За подобные фашистские призывы не уважаемый господин Ульянов должен быть признан персоной нон грата в Австрии и депортирован в свою Россию. Там пусть пишет, что хочет, там его аудитория. С этим требованием обратился к федеральному президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру", – добавил председатель ВР.
Как сообщалось, постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене (Австрия) Михаил Ульянов в ответ на пост благодарности президента Украины Владимира Зеленского за новый пакет военной помощи от США опубликовал в твиттере сообщение с призывом "не щадить украинское население". Впоследствии Ульянов удалил свой пост.
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тоді інши посли роти свої позачинять
дай дозвіл хочаб тим хто вже володіє гладкоствольною і не попадав в поле зору силовиків.
чи ви боїтеся свого народу більше чим орків???
це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я, дипломати раZZії.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....