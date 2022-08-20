Стефанчук просить Австрію депортувати постпреда РФ за заклик ліквідувати українців

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до федерального президента Австрії Александера ван дер Беллена та канцлера Карла Негаммера з вимогою визнати постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова персоною нон ґрата та депортувати його до Росії.

Про це спікер українського парламенту повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що оприлюднення заклику російського постпреда Ульянова "не щадити українське населення", а згодом видалення відповідного повідомлення – це і є обличчя "російської дипломатії".

"За подібні фашистські заклики не шановний пан ульянов має бути визнаний персоною нон ґрата в Австрії та депортований у свою росію. Там хай пише, що хоче, там його аудиторія. З цією вимогою звернувся до федерального президента Австрії Александера ван дер Беллена та канцлера Карла Негаммера", – додав Голова ВР.

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Як повідомлялося, постійний представник Російської Федерації при міжнародних організаціях у Відні (Австрія) Михайло Ульянов у відповідь на пост подяки Президента України Володимира Зеленського за новий пакет військової допомоги від США опублікував у твітері допис із закликом "не щадити українське населення". Згодом Ульянов видалив свій пост.