Стефанчук просить Австрію депортувати постпреда РФ за заклик ліквідувати українців
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до федерального президента Австрії Александера ван дер Беллена та канцлера Карла Негаммера з вимогою визнати постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова персоною нон ґрата та депортувати його до Росії.
Про це спікер українського парламенту повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що оприлюднення заклику російського постпреда Ульянова "не щадити українське населення", а згодом видалення відповідного повідомлення – це і є обличчя "російської дипломатії".
"За подібні фашистські заклики не шановний пан ульянов має бути визнаний персоною нон ґрата в Австрії та депортований у свою росію. Там хай пише, що хоче, там його аудиторія. З цією вимогою звернувся до федерального президента Австрії Александера ван дер Беллена та канцлера Карла Негаммера", – додав Голова ВР.
Як повідомлялося, постійний представник Російської Федерації при міжнародних організаціях у Відні (Австрія) Михайло Ульянов у відповідь на пост подяки Президента України Володимира Зеленського за новий пакет військової допомоги від США опублікував у твітері допис із закликом "не щадити українське населення". Згодом Ульянов видалив свій пост.
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тоді інши посли роти свої позачинять
дай дозвіл хочаб тим хто вже володіє гладкоствольною і не попадав в поле зору силовиків.
чи ви боїтеся свого народу більше чим орків???
це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я, дипломати раZZії.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....