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Стефанчук просить Австрію депортувати постпреда РФ за заклик ліквідувати українців

стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до федерального президента Австрії Александера ван дер Беллена та канцлера Карла Негаммера з вимогою визнати постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова персоною нон ґрата та депортувати його до Росії.

Про це спікер українського парламенту повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що оприлюднення заклику російського постпреда Ульянова "не щадити українське населення", а згодом видалення відповідного повідомлення – це і є обличчя "російської дипломатії".

"За подібні фашистські заклики не шановний пан ульянов має бути визнаний персоною нон ґрата в Австрії та депортований у свою росію. Там хай пише, що хоче, там його аудиторія. З цією вимогою звернувся до федерального президента Австрії Александера ван дер Беллена та канцлера Карла Негаммера", – додав Голова ВР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС закликало Австрію вислати дипломата РФ Ульянова за заклик ліквідувати українців: "Не можна терпіти цю мову геноциду"

Як повідомлялося, постійний представник Російської Федерації при міжнародних організаціях у Відні (Австрія) Михайло Ульянов у відповідь на пост подяки Президента України Володимира Зеленського за новий пакет військової допомоги від США опублікував у твітері допис із закликом "не щадити українське населення". Згодом Ульянов видалив свій пост.

Стефанчук просить Австрію депортувати постпреда РФ за заклик ліквідувати українців 01

Автор: 

Австрія (986) геноцид (307) росія (66431) дипломати (571) Стефанчук Руслан (763)


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Топ коментарі
+15
За Цей заклик може і судову справу в Україні відкрити і засудити заочно посла років на 15, а після через Інтерпол його ловити , щоб був невиїзним зі своїх мухосрансков
тоді інши посли роти свої позачинять
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20.08.2022 19:44 Відповісти
+8
свинарчук не хоче попросити австрію депортувати портнова з синком?
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20.08.2022 19:56 Відповісти
+7
після такого заклику ульянова у роzіян не виникло питання - хто ж все таки нацист?!
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20.08.2022 20:09 Відповісти
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За Цей заклик може і судову справу в Україні відкрити і засудити заочно посла років на 15, а після через Інтерпол його ловити , щоб був невиїзним зі своїх мухосрансков
тоді інши посли роти свої позачинять
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20.08.2022 19:44 Відповісти
Стефанчук-зрадник! Він підтримує МП України. Скільки буде Стефанчук тут у ВР, стільки буде існувати МП в Україні.
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20.08.2022 19:44 Відповісти
жирна свиня стєфанчюк захрюкала. стєфанчюк, чючєло зелене, а ти не хочеш депортувати проросійську курву верещук. верещук,-"якби в нас був такий президент як путін, я б за нього голосувала. ... щоб кожен президент так свою країну захищав", липень 2020р.
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20.08.2022 19:50 Відповісти
попроси ВР прийняти закон про володіння українцями нарізною та автоматичною зброєю
дай дозвіл хочаб тим хто вже володіє гладкоствольною і не попадав в поле зору силовиків.
чи ви боїтеся свого народу більше чим орків???
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20.08.2022 19:50 Відповісти
свинарчук не хоче попросити австрію депортувати портнова з синком?
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20.08.2022 19:56 Відповісти
И предателя Наумова из Сербии ,с миллионами незаконно вывезенными
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20.08.2022 20:49 Відповісти
після такого заклику ульянова у роzіян не виникло питання - хто ж все таки нацист?!
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20.08.2022 20:09 Відповісти
Яка країна, такі й дипломати, або вгадай країну по її диппредставнику
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20.08.2022 20:13 Відповісти
Так необхідно наполягати на цьому! Нехай всіх росіян,а особливо таких моазей,депортують до їх любимої рфії
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20.08.2022 20:15 Відповісти
Просить не вредно. Только Австрии параша роднее, чем Украина. Параша бабло дает, а Украина просит...
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20.08.2022 20:28 Відповісти
Цього покидька треба просто ліквідувати, найняти кілера з чеченців або сірійців. Звичайно краще цього неонациста заарештувати та відправити до нас. Але австріяки це не зроблять бо *************. Та ще це поклик вбивати українців, а не чорніх або геїв. Для немчур та австріяк це не велика проблема.
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20.08.2022 20:44 Відповісти
мой совет проще тварь кремлевску пристрелить
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20.08.2022 21:11 Відповісти
А заодно к Кулебе нужно обратиться с просьбой разогнать нынешний штат посольства Украины в Австрии. Таких бездельников, пьяниц и коллаборантов нужно ещё поискать. Наберите туда новых нормальных людей!
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20.08.2022 22:02 Відповісти
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21.08.2022 00:28 Відповісти
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21.08.2022 00:29 Відповісти
А куди зник Баканов , а пане Стефанчук ?
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21.08.2022 00:57 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я, дипломати раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
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21.08.2022 00:59 Відповісти
так ведь за бугром, в политической составляющей запада, столько масквой саженцев напичкано ужисть,бабло кацапское открывает любые двери в любые политические помойки,вся продажность запада на лицо...и это в нейтральной стране...
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21.08.2022 04:43 Відповісти
Ненависть к руським от сатаны.Тут руський дух,помните...Адже.ми е.тi самi руськi .Писала в офис повернуть назву нам Русь краина....Им война нужна стефанчку,жабе Зельке дыду...Прочитати историю розуму никого в укри нема
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21.08.2022 08:32 Відповісти
 
 