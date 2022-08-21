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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45,2 тыс. человек, 234 самолета, 197 вертолетов, 1 912 танков и 4 224 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 августа потери личного состава противника составляют около 45 200 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 45200 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1912 (+5) ед.,

боевых бронированных машин - 4224 (+12) ед.,

артиллерийских систем - 1028 (+10) ед.,

РСЗО - 266 (+0) ед.,

средства ПВО - 141 (+0) ед.,

самолетов - 234 (+0) ед.,

вертолетов - 197 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),

крылатые ракеты – 190 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6) ед.,

специальная техника - 99 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45,2 тыс. человек, 234 самолета, 197 вертолетов, 1 912 танков и 4 224 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Николаевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6571) ликвидация (3764) уничтожение (7383) техника (1759) потери (4464)


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Топ комментарии
+17
45200 ого все пакети у кацапів закінчились
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21.08.2022 09:49 Ответить
+10
За інфою одного антивладного кацапського телеграм каналу , дохлої русні наразі - значно більше . .
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21.08.2022 10:02 Ответить
+10
Наші не враховують тих хто "ласти склеїв" уже в російських госпіталях!
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21.08.2022 10:49 Ответить
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45200 ого все пакети у кацапів закінчились
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21.08.2022 09:49 Ответить
Мусорні пакети ще є
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21.08.2022 10:31 Ответить
Так есть же способ упаковки - "шпроты".
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21.08.2022 12:19 Ответить
Сорок пять сорок пять,
Сдохло москалей, от млять.
Скоро будет пятьдесят,
А потом и шестьдесят.
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21.08.2022 09:54 Ответить
За інфою одного антивладного кацапського телеграм каналу , дохлої русні наразі - значно більше . .
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21.08.2022 10:02 Ответить
Наші не враховують тих хто "ласти склеїв" уже в російських госпіталях!
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21.08.2022 10:49 Ответить
Є тг канал який веде -очевидно якийсь анонімний кацапський військовий , з вищих ешелонів ,, налаштований проти влади . Так от вчора він дав інфу що по даним їхнього генштабу , русні вже здохло майже 49 тис , + 13,5 тис пвк + більше 2 тис росгвардії . Всього близько 64 тис . https://t.me/generalsvr2/251
Вірити цьому чи не , не знаю ,, але все ж . ! .
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21.08.2022 11:08 Ответить
Дохлих кацапів забагато не буває.
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21.08.2022 10:15 Ответить
так хороших руських має бути багато
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21.08.2022 10:47 Ответить
ех, щось в Бельбеку вціліло, чи у зведення не хочуть подавати?
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21.08.2022 10:22 Ответить
А куди за статистики зникли крилаті ракети, яких ми збили аж 4 штуки над Дніпропетровщикою?
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21.08.2022 10:31 Ответить
УРА! цей день НАСТАВ - є 45тис! ще й якраз до Дня Незалежності!

все, москалі, можете сміливо тікати з України повністю і з кінцями!
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21.08.2022 10:35 Ответить
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21.08.2022 10:45 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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21.08.2022 10:52 Ответить
Мусорні пакетики усьо! закінчилися
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21.08.2022 10:55 Ответить
давно, насправді, дивись нижче реальні цифри, я наводив.
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21.08.2022 12:22 Ответить
Телеграм-канал https://t.me/generalsvr Генерал СВР :

Суббота 20.08.2022г, в утреннем отчете пр... (*****, короче) безвозвратные военно-оперативные потери живой силы только личного состава ВС РФ- 48745 человек.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 19 августа это 13494 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 26 августа. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери Росгвардии с начала военных действий 2366 убитыми и пропавшими безвести.
****************

Короче, по зведенням ворожого генштабу навіть в регулярних їхніх військах більше двохсотих, ніж подають наші. А разом з вагнерівцями та мусорами їх вчора зранку обліковувалося 64500 трупів; і це ще без орків-мобіків, яких колаборанти чкепушиліни обліковують окремо для себу; їх кількісь ***** не цікавить.

Наші прибідняються... чомусь.
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21.08.2022 12:21 Ответить
 
 