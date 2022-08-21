Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45,2 тыс. человек, 234 самолета, 197 вертолетов, 1 912 танков и 4 224 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 августа потери личного состава противника составляют около 45 200 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 45200 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1912 (+5) ед.,

боевых бронированных машин - 4224 (+12) ед.,

артиллерийских систем - 1028 (+10) ед.,

РСЗО - 266 (+0) ед.,

средства ПВО - 141 (+0) ед.,

самолетов - 234 (+0) ед.,

вертолетов - 197 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),

крылатые ракеты – 190 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6) ед.,

специальная техника - 99 (+2).

Читайте также: Российская армия - армия лжи, именно поэтому она терпит неудачу, - французский генерал Бюркар

"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Николаевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.