Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45,2 тыс. человек, 234 самолета, 197 вертолетов, 1 912 танков и 4 224 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 августа потери личного состава противника составляют около 45 200 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.08 ориентировочно составляют:
личного состава - около 45200 (+300) человек ликвидировано,
танков - 1912 (+5) ед.,
боевых бронированных машин - 4224 (+12) ед.,
артиллерийских систем - 1028 (+10) ед.,
РСЗО - 266 (+0) ед.,
средства ПВО - 141 (+0) ед.,
самолетов - 234 (+0) ед.,
вертолетов - 197 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),
крылатые ракеты – 190 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6) ед.,
специальная техника - 99 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Николаевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Сдохло москалей, от млять.
Скоро будет пятьдесят,
А потом и шестьдесят.
Вірити цьому чи не , не знаю ,, але все ж . ! .
все, москалі, можете сміливо тікати з України повністю і з кінцями!
Суббота 20.08.2022г, в утреннем отчете пр... (*****, короче) безвозвратные военно-оперативные потери живой силы только личного состава ВС РФ- 48745 человек.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 19 августа это 13494 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 26 августа. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2366 убитыми и пропавшими безвести.
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Короче, по зведенням ворожого генштабу навіть в регулярних їхніх військах більше двохсотих, ніж подають наші. А разом з вагнерівцями та мусорами їх вчора зранку обліковувалося 64500 трупів; і це ще без орків-мобіків, яких колаборанти чкепушиліни обліковують окремо для себу; їх кількісь ***** не цікавить.
Наші прибідняються... чомусь.