Британским солдатам сказали готовиться к войне с РФ, - Mirror

Уорент-офицер Пол Карни призвал британских солдат готовиться к возможной отправке в Украину на войну против России.

Его слова цитирует британское издание Mirror, сообщает Цензор.НЕТ.

Карни утверждает, что британские военные сейчас "готовятся, чтобы противостоять угрозе со стороны России и готовы противостоять любой агрессии".

Он призвал солдат и офицеров проверить свою физическую подготовку и позаботиться о родных и близких. Ведь в случае отправки в Украину связь с ними может отсутствовать длительное время.

"Я прошу, чтобы вы сейчас обсудили с ними (своими близкими. – Ред.) потенциальную отправку. Найдите номера сетей поддержки и соответствующих людей, которые могут им помочь, например, офицера отдела социального обеспечения и священника", – призывает Карни.

Читайте также: Утечка радиации на ЗАЭС будет нарушением статьи 5 устава НАТО, - британский депутат Эллвуд

Возможность такого развития событий предполагает и генерал сэр Ричард Даннат, бывший глава британской армии.

Генерал сэр Ричард Даннат, бывший начальник армии, сказал: "Это разумный совет от старшего солдата армии. Это не значит, что армия собирается отправляться в Украину, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне в каждом аспекте жизни. Тем не менее, учитывая войну в Европе, агрессивную Россию и обеспокоенные страны на границах России, вполне разумно, что британские солдаты реалистично смотрят на то, что может произойти", – прокомментировал он.

Читайте также: Российская армия готова только к ограниченным локальным нападениям, - британская разведка

Даннат также считает, что британские солдаты должны на всякий случай готовиться к длительному периоду без общения с близкими.