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Новости Война
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Британским солдатам сказали готовиться к войне с РФ, - Mirror

солдати,армія,військові,військовослужбовці,британська,британські

Уорент-офицер Пол Карни призвал британских солдат готовиться к возможной отправке в Украину на войну против России.

Его слова цитирует британское издание Mirror, сообщает Цензор.НЕТ.

Карни утверждает, что британские военные сейчас "готовятся, чтобы противостоять угрозе со стороны России и готовы противостоять любой агрессии".

Он призвал солдат и офицеров проверить свою физическую подготовку и позаботиться о родных и близких. Ведь в случае отправки в Украину связь с ними может отсутствовать длительное время.

"Я прошу, чтобы вы сейчас обсудили с ними (своими близкими. – Ред.) потенциальную отправку. Найдите номера сетей поддержки и соответствующих людей, которые могут им помочь, например, офицера отдела социального обеспечения и священника", – призывает Карни.

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Возможность такого развития событий предполагает и генерал сэр Ричард Даннат, бывший глава британской армии.

Генерал сэр Ричард Даннат, бывший начальник армии, сказал: "Это разумный совет от старшего солдата армии. Это не значит, что армия собирается отправляться в Украину, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне в каждом аспекте жизни. Тем не менее, учитывая войну в Европе, агрессивную Россию и обеспокоенные страны на границах России, вполне разумно, что британские солдаты реалистично смотрят на то, что может произойти", – прокомментировал он.

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Даннат также считает, что британские солдаты должны на всякий случай готовиться к длительному периоду без общения с близкими.

Автор: 

Великобритания (5046)


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Топ комментарии
+50
Ох і не жалієте ви кацапських пердаків
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21.08.2022 12:56 Ответить
+42
Приєднуйтеся хлопці, так швидше кацапську гідру приб'ємо!
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21.08.2022 12:55 Ответить
+35
Гуртом і куйла поборем.
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21.08.2022 12:54 Ответить
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Гуртом і куйла поборем.
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21.08.2022 12:54 Ответить
Скоріш за все війська НАТО ввійдуть на ЗАЕС під статусом миротворців. Всьому світу уже добряче надоїла російська мавпа з атомною гранатою в зубах. До того ж генерал -лейтенант , командувач військами хімрадзахисту, як людина військова порушуючи субординацію ляпнув таке що показує що в РФії іде розбрат влади. Генерал командує міністорм оборони та президентом
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21.08.2022 17:10 Ответить
Приєднуйтеся хлопці, так швидше кацапську гідру приб'ємо!
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21.08.2022 12:55 Ответить
Це можливо у випадку радіаційної загрози для НАТО - у статуті прописано.
Радіозагроза - це аварія ЗАЕС.
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21.08.2022 15:11 Ответить
треба зробити превентивний удар
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21.08.2022 17:09 Ответить
Ох і не жалієте ви кацапських пердаків
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21.08.2022 12:56 Ответить
як нам підмога -це добре,проте все більш проглядається в Україні "Сирийський варіант",де Сирія поділена на зони в пливу(,та війна йде 11 років(або Корея,яка була поділена навпіл!
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21.08.2022 12:56 Ответить
У чому ви вбачаєте сирійський варіант в Україні?
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21.08.2022 13:00 Ответить
У стелі.
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21.08.2022 13:02 Ответить
слушай ,,аналитик"всё как раз и делается чтоб в европе ничего такого не было и тем более всякого рода ,,сирийских вариантов" люди научились писать ты/вы будь любезен научиться читать(и между строк в том числе что так же не мало важно)
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21.08.2022 13:02 Ответить
свежая аналитика от кедми?
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21.08.2022 13:11 Ответить
Лучше всегда быть готовым к войне и чтоб войны небыло, чем не готовиться к войне а она пришла. А как показывает практика, если к войне не готовишься она обязательно придет
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21.08.2022 12:59 Ответить
Уявляю,який "салют" зараз у **********.
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21.08.2022 13:01 Ответить
П..дить Ху..ла всем миром...
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21.08.2022 13:02 Ответить
Крымская война 2 ? Опять рашистам запретят иметь флот, базы, а с Черного моря найух.
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21.08.2022 13:03 Ответить
Даже если это сказано в целях расставления красных флажков на пуйла и никто никуда не поедет - ща в пропаганде на рашатв рванет пуканы так, как будто мы нептунами взорвали и потопили и вторую москву, которая с мавзолеем
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21.08.2022 13:04 Ответить
Краще готуватись, а потім не воювати, чим не готуватись і воювати!
Тенденція правильна, хочеш миру, готуйся товкти мордою об стіл кацапендію!
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21.08.2022 13:12 Ответить
СРСР так нив, щоб відкрили другий фронт, що навіть тушонку від американців називали "второй фронт", хоча по факту він завжди був - Атлантика, Африка, а вже потім Європа; а Україна просить лише зброю.
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21.08.2022 13:13 Ответить
Можливо це саме той варіант,коли ***** намагаються дати карти в руки,щоб говорити про війну країни моксель з НАТО, і на кінець покинути Україну?! Треба слідкувати далі за подіями...
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21.08.2022 13:14 Ответить
брати британці, не засмучуйтесь, українці з вами
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21.08.2022 13:15 Ответить
Вчера Юрий Швец говорили что из 10 тысяч украинских солдат и офицеров находящихся на базе НАТО в Шотландии половина сдали экзамен на отлично и готовы вернутся в Украину...
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21.08.2022 13:24 Ответить
ну я думаю мы доживём и до тех времён, когда британские, польские и возможно американские солдаты появятся минимум на Западной Украине с целью обеспечения скажем гуманитарных коридоров для поставок продовольствия и медикаментов... )
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21.08.2022 13:25 Ответить
Якби війська наших союзників допомогли навіть захистити кордони у Беларусі та Придністров'ї, а наші можна було б перекинути на Донбасс,Харків та Херсон, то це б вже дуже сильно допомогло
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21.08.2022 14:33 Ответить
Маленький, но очень храбрый остров.
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21.08.2022 13:25 Ответить
більше 64 мільйонів - це маленький? половина паРаші з усіма її бурятами, чеченами та іншими недонаціями, на мій погляд далеко не маленький.
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21.08.2022 13:48 Ответить
Один британець вартує ста рашистських потвор. Або більше.
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21.08.2022 16:18 Ответить
Європа устала ат Украіни втомилася від расєї
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21.08.2022 13:26 Ответить
Та в нас достатньо ВСУ. 700 000 - це 700 бтг.
Давайте зброю яка буде знищувати ворога сама, хаймерсів, свічблейдів, ріпери, глобалховки, гаубиці. Багато.
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21.08.2022 13:31 Ответить
Я не думаю що мова про піхоту. Краще хай відпрацюють ВПС ))) для Ф-35 там роботи на місяць максимум
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21.08.2022 14:45 Ответить
"Всю мою жизнь из Европы шли только проблемы, а решения приходили от англоязычных народов всего мира."
Маргарет Тэтчер
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21.08.2022 13:35 Ответить
Немцы всегда мутили в Европе, со своим империализмом, нацизмом, даже коммунизм сосискоеды придумали. Французов всегда заботили только англичашки. А другие слишком мелкие чтобы их упоминать.
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21.08.2022 13:49 Ответить
тогда мы тоже проблема
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21.08.2022 14:43 Ответить
А "ми" - це хто?
Вчи англійську й українську. Й ніяких проблем не буде.
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21.08.2022 15:34 Ответить
'ми' в ******** історії з'явились досить нещодавно, наче виринули із мороку, і тільки зараз почали демонструвати те, що повинна демонструвати нація. Проте це ще тільки самий початок шляху, тільки підвалини, на яких можна збудувати Україну якою можна пишатись.
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21.08.2022 16:23 Ответить
Хай приїзжають, ми навчимо якщо щось не понятно...)))
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21.08.2022 13:35 Ответить
Приедут, умирать за тебя. Закатай губу уклонист.😂
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21.08.2022 13:44 Ответить
Не понятно а не зрозуміло. Спиш і тобі сниться що ти в СОВКУ-СССР
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21.08.2022 17:17 Ответить
Путирасты, готовьте вазелин и сраки к драке, вас будут драть британские индусы и непальцы !
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21.08.2022 13:37 Ответить
дуже сумнівна та дивна новина, більш схожа на чергову "сенсацію" від жовтої преси.
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21.08.2022 13:45 Ответить
Уинстон Черчилль и Рузвельт кормили мавзолейных братанов Гитлера тушонкой и Скумбрией с августа сентября 1941 года...
Джугашвили требовал от Рузвельта ну очень много всего...даже пуговицы для краснопузых солдат мавзолейного Вермахта изготовляли в США...
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21.08.2022 13:48 Ответить
рф і ***** треба знищити!
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21.08.2022 13:51 Ответить
За Уралом на танковых складах дохлого Сссра находится старые танки выпуска 1950-60 гг...а основном Т-62... бойся НАТО...там нет ни связи современной..ни аккумуляторов...ни запчастей к этому оружию тех советских времён...
Удивило количество этого металлолома. Больше 10 000 танков....
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21.08.2022 13:59 Ответить
Усі танки починаючи з Т-64 по Т-90 мають один і той же калібр снарядів. а от у Т-62 гармата інша і до того ж нарізна. І снаряди тільки на складах і ніяк у виробництві
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21.08.2022 17:20 Ответить
главное что бы когда приедут британцы, не приехали китайцы на сторону *****
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21.08.2022 14:02 Ответить
разом ми чую так москалєй *********
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21.08.2022 14:02 Ответить
Британия занимает по уровню ВВП кажись четвертое место в Мире...4,3 триллиона долларов в год...рабZeя трошки меньше 900 ярдов газа и нефти...больше мавзолейные ничего не производят...
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21.08.2022 14:09 Ответить
Макрон призвал путлера уйти из оккупированной атомной станции в Украине...
Слово Макрона... закон для Мавзолейных Шариковых...
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21.08.2022 14:12 Ответить
Якщо можна 100,000 північнокорейських солдат,то чому не можна 100,000 натівських солдат ?
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21.08.2022 14:23 Ответить
Абсолютное Зло Должно быть повержено . И Украине в этом нужно помочь и не только оружием . С Британцами дело пойдет веселее . Это будет конец империи Орков
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21.08.2022 14:26 Ответить
Амінь.
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21.08.2022 16:15 Ответить
О,Господи..
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21.08.2022 14:34 Ответить
Хотя бы ,пусть возьмут под контроль ЗАЭС
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21.08.2022 14:41 Ответить
Как они возьмут контроль? Только войной возле АЭС. А это значит, что АЭС взлетит в воздух...
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21.08.2022 16:36 Ответить
думаю что это трындеж. Никто никого сюда не отправит.
Разве что дела совсем плохи по данным разведки с АЭС
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21.08.2022 14:44 Ответить
Однозначно. Такі новини навіть не варті обговорення. Уже бачимо, як британські солдати штурмують ЗАЕС, ага. На жаль, ЗАЕС врятує тільки жест доброї волі
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21.08.2022 15:21 Ответить
Навряд чи всерйоз. Це психологічна атака проти кацапів.
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21.08.2022 14:46 Ответить
Идея очень интересная но Mirror желтопузое издание.
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21.08.2022 14:51 Ответить
Ахахахаха!!! Кацапские пропогандоны на говно изойдут от такой новости! Надеюсь, дебила Соловьёва удар хватит прямо в ефире, а у Симонянши перекосит морду точно. Даже если это не правда, то новость всё равно отличная
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21.08.2022 16:08 Ответить
Довгого життя Королеві. Озеро вогня та сірки рашистським потворам.
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21.08.2022 16:14 Ответить
Королева пусть еще хоть сто лет живет, но то не ей решать, поедут британцы или нет. То на Борисе лежит ответственность, а скоро, бохдаст, на Елизавету Трасс перейдет.
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21.08.2022 16:41 Ответить
дЄрмак і ОП вцілому гальмують процес обучення наших вояків за кордоном і відправку західного озброєння на нуль, тому щвидше за все і такі заяви Британії.
"Класно" мати агента кремля і совкодрочера на вищій посаді України
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21.08.2022 16:50 Ответить
Докерується Єрмак до посадки на палю
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21.08.2022 17:22 Ответить
Ну, когда подобные вещи говорит самый главный сержант(или больше подходит прапорщик?) Сухопутных Сил Великобритании, это следует воспринимать всерьез.
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21.08.2022 19:27 Ответить
 
 