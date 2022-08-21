Британським солдатам сказали готуватися до війни з РФ, - Mirror
Уорент-офіцер Пол Карні закликав британських солдатів готуватися до можливої відправки в Україну на війну проти Росії.
Його слова цитує британське видання Mirror, повідомляє Цензор.НЕТ.
Карні твердить, що британські військові зараз "готуються, щоб протистояти загрозі з боку Росії, та готові протистояти будь-якій агресії".
Він закликав солдатів та офіцерів перевірити свою фізичну підготовку та потурбуватися про рідних та близьких - адже в разі відправки до України зв’язок з ними може бути відсутній тривалий час.
"Я прошу, щоб ви зараз обговорили з ними (своїми близькими. - Ред.) потенційну відправку. Знайдіть номери мереж підтримки та відповідних людей, які можуть їм допомогти, наприклад, офіцера відділу соціального забезпечення та панотця", - закликає Карні.
Можливість такого розвитку подій припускає і генерал сер Річард Деннет, колишній голова британської армії.
Генерал сер Річард Даннатт, колишній начальник армії, сказав: "Це розумна порада від старшого солдата армії. Це не означає, що армія збирається вирушити в Україну, але обов’язком будь-якої армії в мирний час є підготовка до війни в кожному аспекті життя. Тим не менш, зважаючи на війну в Європі, агресивну Росію та стурбовані країни на кордонах Росії, цілком розумно, що британські солдати реалістично дивляться на те, що може статися", - прокоментував він.
Деннет також вважає, що британські солдати повинні про всяк випадок готуватися до тривалого періоду без спілкування з близькими.
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Тенденція правильна, хочеш миру, готуйся товкти мордою об стіл кацапендію!
устала ат Украінивтомилася від расєї
Давайте зброю яка буде знищувати ворога сама, хаймерсів, свічблейдів, ріпери, глобалховки, гаубиці. Багато.
Маргарет Тэтчер
Вчи англійську й українську. Й ніяких проблем не буде.
Джугашвили требовал от Рузвельта ну очень много всего...даже пуговицы для краснопузых солдат мавзолейного Вермахта изготовляли в США...
Удивило количество этого металлолома. Больше 10 000 танков....
Слово Макрона... закон для Мавзолейных Шариковых...
Разве что дела совсем плохи по данным разведки с АЭС
"Класно" мати агента кремля і совкодрочера на вищій посаді України