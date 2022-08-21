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Новини Війна
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Британським солдатам сказали готуватися до війни з РФ, - Mirror

солдати,армія,військові,військовослужбовці,британська,британські

Уорент-офіцер Пол Карні закликав британських солдатів готуватися до можливої відправки в Україну на війну проти Росії.

Його слова цитує британське видання Mirror, повідомляє Цензор.НЕТ.

Карні твердить, що британські військові зараз "готуються, щоб протистояти загрозі з боку Росії, та готові протистояти будь-якій агресії".

Він закликав солдатів та офіцерів перевірити свою фізичну підготовку та потурбуватися про рідних та близьких - адже в разі відправки до України зв’язок з ними може бути відсутній тривалий час.

"Я прошу, щоб ви зараз обговорили з ними (своїми близькими. - Ред.) потенційну відправку. Знайдіть номери мереж підтримки та відповідних людей, які можуть їм допомогти, наприклад, офіцера відділу соціального забезпечення та панотця", - закликає Карні.

Читайте: Витік радіації на ЗАЕС буде порушенням статті 5 статуту НАТО, - британський депутат Еллвуд

Можливість такого розвитку подій припускає і генерал сер Річард Деннет, колишній голова британської армії.

Генерал сер Річард Даннатт, колишній начальник армії, сказав: "Це розумна порада від старшого солдата армії. Це не означає, що армія збирається вирушити в Україну, але обов’язком будь-якої армії в мирний час є підготовка до війни в кожному аспекті життя. Тим не менш, зважаючи на війну в Європі, агресивну Росію та стурбовані країни на кордонах Росії, цілком розумно, що британські солдати реалістично дивляться на те, що може статися", - прокоментував він.

Також читайте: Російська армія готова лише до обмежених локальних нападів, - британська розвідка

Деннет також вважає, що британські солдати повинні про всяк випадок готуватися до тривалого періоду без спілкування з близькими.

Автор: 

Велика Британія (5687)


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Топ коментарі
+50
Ох і не жалієте ви кацапських пердаків
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21.08.2022 12:56 Відповісти
+42
Приєднуйтеся хлопці, так швидше кацапську гідру приб'ємо!
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21.08.2022 12:55 Відповісти
+35
Гуртом і куйла поборем.
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21.08.2022 12:54 Відповісти
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Гуртом і куйла поборем.
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21.08.2022 12:54 Відповісти
Скоріш за все війська НАТО ввійдуть на ЗАЕС під статусом миротворців. Всьому світу уже добряче надоїла російська мавпа з атомною гранатою в зубах. До того ж генерал -лейтенант , командувач військами хімрадзахисту, як людина військова порушуючи субординацію ляпнув таке що показує що в РФії іде розбрат влади. Генерал командує міністорм оборони та президентом
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21.08.2022 17:10 Відповісти
Приєднуйтеся хлопці, так швидше кацапську гідру приб'ємо!
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21.08.2022 12:55 Відповісти
Це можливо у випадку радіаційної загрози для НАТО - у статуті прописано.
Радіозагроза - це аварія ЗАЕС.
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21.08.2022 15:11 Відповісти
треба зробити превентивний удар
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21.08.2022 17:09 Відповісти
Ох і не жалієте ви кацапських пердаків
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21.08.2022 12:56 Відповісти
як нам підмога -це добре,проте все більш проглядається в Україні "Сирийський варіант",де Сирія поділена на зони в пливу(,та війна йде 11 років(або Корея,яка була поділена навпіл!
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21.08.2022 12:56 Відповісти
У чому ви вбачаєте сирійський варіант в Україні?
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21.08.2022 13:00 Відповісти
У стелі.
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21.08.2022 13:02 Відповісти
слушай ,,аналитик"всё как раз и делается чтоб в европе ничего такого не было и тем более всякого рода ,,сирийских вариантов" люди научились писать ты/вы будь любезен научиться читать(и между строк в том числе что так же не мало важно)
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21.08.2022 13:02 Відповісти
свежая аналитика от кедми?
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21.08.2022 13:11 Відповісти
Лучше всегда быть готовым к войне и чтоб войны небыло, чем не готовиться к войне а она пришла. А как показывает практика, если к войне не готовишься она обязательно придет
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21.08.2022 12:59 Відповісти
Уявляю,який "салют" зараз у **********.
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21.08.2022 13:01 Відповісти
П..дить Ху..ла всем миром...
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21.08.2022 13:02 Відповісти
Крымская война 2 ? Опять рашистам запретят иметь флот, базы, а с Черного моря найух.
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21.08.2022 13:03 Відповісти
Даже если это сказано в целях расставления красных флажков на пуйла и никто никуда не поедет - ща в пропаганде на рашатв рванет пуканы так, как будто мы нептунами взорвали и потопили и вторую москву, которая с мавзолеем
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21.08.2022 13:04 Відповісти
Краще готуватись, а потім не воювати, чим не готуватись і воювати!
Тенденція правильна, хочеш миру, готуйся товкти мордою об стіл кацапендію!
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21.08.2022 13:12 Відповісти
СРСР так нив, щоб відкрили другий фронт, що навіть тушонку від американців називали "второй фронт", хоча по факту він завжди був - Атлантика, Африка, а вже потім Європа; а Україна просить лише зброю.
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21.08.2022 13:13 Відповісти
Можливо це саме той варіант,коли ***** намагаються дати карти в руки,щоб говорити про війну країни моксель з НАТО, і на кінець покинути Україну?! Треба слідкувати далі за подіями...
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21.08.2022 13:14 Відповісти
брати британці, не засмучуйтесь, українці з вами
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21.08.2022 13:15 Відповісти
Вчера Юрий Швец говорили что из 10 тысяч украинских солдат и офицеров находящихся на базе НАТО в Шотландии половина сдали экзамен на отлично и готовы вернутся в Украину...
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21.08.2022 13:24 Відповісти
ну я думаю мы доживём и до тех времён, когда британские, польские и возможно американские солдаты появятся минимум на Западной Украине с целью обеспечения скажем гуманитарных коридоров для поставок продовольствия и медикаментов... )
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21.08.2022 13:25 Відповісти
Якби війська наших союзників допомогли навіть захистити кордони у Беларусі та Придністров'ї, а наші можна було б перекинути на Донбасс,Харків та Херсон, то це б вже дуже сильно допомогло
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21.08.2022 14:33 Відповісти
Маленький, но очень храбрый остров.
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21.08.2022 13:25 Відповісти
більше 64 мільйонів - це маленький? половина паРаші з усіма її бурятами, чеченами та іншими недонаціями, на мій погляд далеко не маленький.
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21.08.2022 13:48 Відповісти
Один британець вартує ста рашистських потвор. Або більше.
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21.08.2022 16:18 Відповісти
Європа устала ат Украіни втомилася від расєї
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21.08.2022 13:26 Відповісти
Та в нас достатньо ВСУ. 700 000 - це 700 бтг.
Давайте зброю яка буде знищувати ворога сама, хаймерсів, свічблейдів, ріпери, глобалховки, гаубиці. Багато.
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21.08.2022 13:31 Відповісти
Я не думаю що мова про піхоту. Краще хай відпрацюють ВПС ))) для Ф-35 там роботи на місяць максимум
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21.08.2022 14:45 Відповісти
"Всю мою жизнь из Европы шли только проблемы, а решения приходили от англоязычных народов всего мира."
Маргарет Тэтчер
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21.08.2022 13:35 Відповісти
Немцы всегда мутили в Европе, со своим империализмом, нацизмом, даже коммунизм сосискоеды придумали. Французов всегда заботили только англичашки. А другие слишком мелкие чтобы их упоминать.
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21.08.2022 13:49 Відповісти
тогда мы тоже проблема
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21.08.2022 14:43 Відповісти
А "ми" - це хто?
Вчи англійську й українську. Й ніяких проблем не буде.
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21.08.2022 15:34 Відповісти
'ми' в ******** історії з'явились досить нещодавно, наче виринули із мороку, і тільки зараз почали демонструвати те, що повинна демонструвати нація. Проте це ще тільки самий початок шляху, тільки підвалини, на яких можна збудувати Україну якою можна пишатись.
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21.08.2022 16:23 Відповісти
Хай приїзжають, ми навчимо якщо щось не понятно...)))
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21.08.2022 13:35 Відповісти
Приедут, умирать за тебя. Закатай губу уклонист.😂
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21.08.2022 13:44 Відповісти
Не понятно а не зрозуміло. Спиш і тобі сниться що ти в СОВКУ-СССР
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21.08.2022 17:17 Відповісти
Путирасты, готовьте вазелин и сраки к драке, вас будут драть британские индусы и непальцы !
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21.08.2022 13:37 Відповісти
дуже сумнівна та дивна новина, більш схожа на чергову "сенсацію" від жовтої преси.
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21.08.2022 13:45 Відповісти
Уинстон Черчилль и Рузвельт кормили мавзолейных братанов Гитлера тушонкой и Скумбрией с августа сентября 1941 года...
Джугашвили требовал от Рузвельта ну очень много всего...даже пуговицы для краснопузых солдат мавзолейного Вермахта изготовляли в США...
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21.08.2022 13:48 Відповісти
рф і ***** треба знищити!
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21.08.2022 13:51 Відповісти
За Уралом на танковых складах дохлого Сссра находится старые танки выпуска 1950-60 гг...а основном Т-62... бойся НАТО...там нет ни связи современной..ни аккумуляторов...ни запчастей к этому оружию тех советских времён...
Удивило количество этого металлолома. Больше 10 000 танков....
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21.08.2022 13:59 Відповісти
Усі танки починаючи з Т-64 по Т-90 мають один і той же калібр снарядів. а от у Т-62 гармата інша і до того ж нарізна. І снаряди тільки на складах і ніяк у виробництві
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21.08.2022 17:20 Відповісти
главное что бы когда приедут британцы, не приехали китайцы на сторону *****
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21.08.2022 14:02 Відповісти
разом ми чую так москалєй *********
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21.08.2022 14:02 Відповісти
Британия занимает по уровню ВВП кажись четвертое место в Мире...4,3 триллиона долларов в год...рабZeя трошки меньше 900 ярдов газа и нефти...больше мавзолейные ничего не производят...
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21.08.2022 14:09 Відповісти
Макрон призвал путлера уйти из оккупированной атомной станции в Украине...
Слово Макрона... закон для Мавзолейных Шариковых...
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21.08.2022 14:12 Відповісти
Якщо можна 100,000 північнокорейських солдат,то чому не можна 100,000 натівських солдат ?
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21.08.2022 14:23 Відповісти
Абсолютное Зло Должно быть повержено . И Украине в этом нужно помочь и не только оружием . С Британцами дело пойдет веселее . Это будет конец империи Орков
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21.08.2022 14:26 Відповісти
Амінь.
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21.08.2022 16:15 Відповісти
О,Господи..
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21.08.2022 14:34 Відповісти
Хотя бы ,пусть возьмут под контроль ЗАЭС
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21.08.2022 14:41 Відповісти
Как они возьмут контроль? Только войной возле АЭС. А это значит, что АЭС взлетит в воздух...
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21.08.2022 16:36 Відповісти
думаю что это трындеж. Никто никого сюда не отправит.
Разве что дела совсем плохи по данным разведки с АЭС
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21.08.2022 14:44 Відповісти
Однозначно. Такі новини навіть не варті обговорення. Уже бачимо, як британські солдати штурмують ЗАЕС, ага. На жаль, ЗАЕС врятує тільки жест доброї волі
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21.08.2022 15:21 Відповісти
Навряд чи всерйоз. Це психологічна атака проти кацапів.
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21.08.2022 14:46 Відповісти
Идея очень интересная но Mirror желтопузое издание.
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21.08.2022 14:51 Відповісти
Ахахахаха!!! Кацапские пропогандоны на говно изойдут от такой новости! Надеюсь, дебила Соловьёва удар хватит прямо в ефире, а у Симонянши перекосит морду точно. Даже если это не правда, то новость всё равно отличная
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21.08.2022 16:08 Відповісти
Довгого життя Королеві. Озеро вогня та сірки рашистським потворам.
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21.08.2022 16:14 Відповісти
Королева пусть еще хоть сто лет живет, но то не ей решать, поедут британцы или нет. То на Борисе лежит ответственность, а скоро, бохдаст, на Елизавету Трасс перейдет.
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21.08.2022 16:41 Відповісти
дЄрмак і ОП вцілому гальмують процес обучення наших вояків за кордоном і відправку західного озброєння на нуль, тому щвидше за все і такі заяви Британії.
"Класно" мати агента кремля і совкодрочера на вищій посаді України
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21.08.2022 16:50 Відповісти
Докерується Єрмак до посадки на палю
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21.08.2022 17:22 Відповісти
Ну, когда подобные вещи говорит самый главный сержант(или больше подходит прапорщик?) Сухопутных Сил Великобритании, это следует воспринимать всерьез.
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21.08.2022 19:27 Відповісти
 
 