Британським солдатам сказали готуватися до війни з РФ, - Mirror

Уорент-офіцер Пол Карні закликав британських солдатів готуватися до можливої відправки в Україну на війну проти Росії.

Його слова цитує британське видання Mirror, повідомляє Цензор.НЕТ.

Карні твердить, що британські військові зараз "готуються, щоб протистояти загрозі з боку Росії, та готові протистояти будь-якій агресії".

Він закликав солдатів та офіцерів перевірити свою фізичну підготовку та потурбуватися про рідних та близьких - адже в разі відправки до України зв’язок з ними може бути відсутній тривалий час.

"Я прошу, щоб ви зараз обговорили з ними (своїми близькими. - Ред.) потенційну відправку. Знайдіть номери мереж підтримки та відповідних людей, які можуть їм допомогти, наприклад, офіцера відділу соціального забезпечення та панотця", - закликає Карні.

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Можливість такого розвитку подій припускає і генерал сер Річард Деннет, колишній голова британської армії.

Генерал сер Річард Даннатт, колишній начальник армії, сказав: "Це розумна порада від старшого солдата армії. Це не означає, що армія збирається вирушити в Україну, але обов’язком будь-якої армії в мирний час є підготовка до війни в кожному аспекті життя. Тим не менш, зважаючи на війну в Європі, агресивну Росію та стурбовані країни на кордонах Росії, цілком розумно, що британські солдати реалістично дивляться на те, що може статися", - прокоментував він.

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Деннет також вважає, що британські солдати повинні про всяк випадок готуватися до тривалого періоду без спілкування з близькими.