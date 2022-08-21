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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Украине создадут мартиролог жертв войны с РФ

буча,могили

Первая леди Украины Елена Зеленская сегодня, 21 августа, в Международный день памяти и поминовения жертв терроризма сообщила о старте проекта "Закрытые глаза" о погибших во время российско-украинской войны в 2014-2022 годах жителей Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленская сообщила в официальном Telegram-канале.

"Сегодня мир по инициативе ООН чтит память жертв терроризма. Украина также. Потому что постоянные бомбардировки Россией наших мирных городов и сел, прицельные обстрелы торговых центров, больниц и школ, пытки и убийства на оккупированных территориях — есть не что иное, как терроризм", - сказала первая леди.

По мнению Зеленской, "существует много определений терроризма. Однако, прежде всего, это убийство невинных людей, чтобы запугать остальное общество. Именно то, что постоянно делает Россия".

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По словам первой леди, авторы проекта "Закрытые глаза" планируют составить полный мартиролог жертв российско-украинской войны среди гражданского населения, чтобы сохранить память погибших украинцев.

"Сейчас здесь более двух тысяч имен. Каждое имя — невыразимая боль. "Погибла вместе с сыном Владиком во время обстрела", "погиб от минометного обстрела в собственном дворе", "похищен из дома и расстрелян". Ужас, когда видишь три одинаковые фамилии подряд, понимаешь: погибла вся семья", — отметила Зеленская.

Первая леди также добавила, что в мартирологе можно добавить информацию о погибшем человеке.

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"Это важно не только для сохранения памяти — свидетельства о таком количестве жертв помогут нам достичь справедливости: чтобы международное сообщество признало Россию государством-спонсором терроризма", — подчеркнула она.

дети (6606) память (1498) смерть (9259) терроризм (18693) жертвы (2119) Елена Зеленская (224)


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Топ комментарии
+9
я б так ніколи не назвав книгу пам"яті....
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21.08.2022 19:22 Ответить
+9
Як би твій клоун не великокатав афальт, а озброював армію, то не було б і широкомасштабного вторгнення.
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21.08.2022 19:30 Ответить
+7
Таке враження що вона вже не знає чим себе зайняти.
Більше фотосесій !
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21.08.2022 19:30 Ответить
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я б так ніколи не назвав книгу пам"яті....
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21.08.2022 19:22 Ответить
Проєкт "Закриті очі" про загиблих під час російсько-української війни у 2014-2022 роках жителів України. Сильна назва проєкта. Сильна.
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21.08.2022 19:29 Ответить
Як би твій клоун не великокатав афальт, а озброював армію, то не було б і широкомасштабного вторгнення.
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21.08.2022 19:30 Ответить
Таке враження що вона вже не знає чим себе зайняти.
Більше фотосесій !
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21.08.2022 19:30 Ответить
ну то ж пораненим допомогати чи куховарити для нужденних - не цікаво..та й кузьтюмчики від кутюр можна спотворити..
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21.08.2022 22:50 Ответить
Лютий сором! На Київщині гуманітарку від Канади видавали за допомогу від Олени Зеленської! Нам всім світом допомагають, а сім'я доволі не бідних, з мільйонними офшорами, приписує гуманітарку собі
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22.08.2022 02:03 Ответить
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22.08.2022 02:04 Ответить
nadumala@dumajusobi

Часи клоунів. Не воїнів, не науковців, не хліборобів. Клоунів.
Хайп, тупориле кривляння, відосики з ги-ги всякими або з хник-хник сопливими. Своїми словами чуваки два слова не зв'яжуть або пургу таку несуть псевдоінтелектуальну.
І це не про вік, якщо хтось про конфлікт поколінь скаже.
Війна мала статись, бо клоуни прагнуть ще популярності. Бо медійність - то тренд. Світовий.
***** так любить свою популярність.
Білоруський жалюгідний ********* клоун - теж.
В нас - і пояснювати нема чого.
Нічого більше не вміють.
Не зважайте.
Рефлексія.
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21.08.2022 20:15 Ответить
А когда Зеленский напишет книгу "6 месяцев до войны. Закрытые глаза"?
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21.08.2022 22:19 Ответить
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21.08.2022 22:29 Ответить
якщо це серьозно, то респект.

.
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21.08.2022 22:47 Ответить
От наче і слова вірні, і ідея гарно, але сеодно чомусь присмак лайна. Чи то тільки у мене?
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21.08.2022 23:08 Ответить
Чому влада не створю центри підготовки для новачків. Хіба це не було доцільно і правильно? Адже половина IT того калаша в руках не тримала. Було б набагато эфективнівше та й люди почувалися б більш впевнено підготувавшись ще до того як їм прийде повістка з воєнкомату!
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21.08.2022 23:10 Ответить
 
 