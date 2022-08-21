В Украине создадут мартиролог жертв войны с РФ
Первая леди Украины Елена Зеленская сегодня, 21 августа, в Международный день памяти и поминовения жертв терроризма сообщила о старте проекта "Закрытые глаза" о погибших во время российско-украинской войны в 2014-2022 годах жителей Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленская сообщила в официальном Telegram-канале.
"Сегодня мир по инициативе ООН чтит память жертв терроризма. Украина также. Потому что постоянные бомбардировки Россией наших мирных городов и сел, прицельные обстрелы торговых центров, больниц и школ, пытки и убийства на оккупированных территориях — есть не что иное, как терроризм", - сказала первая леди.
По мнению Зеленской, "существует много определений терроризма. Однако, прежде всего, это убийство невинных людей, чтобы запугать остальное общество. Именно то, что постоянно делает Россия".
По словам первой леди, авторы проекта "Закрытые глаза" планируют составить полный мартиролог жертв российско-украинской войны среди гражданского населения, чтобы сохранить память погибших украинцев.
"Сейчас здесь более двух тысяч имен. Каждое имя — невыразимая боль. "Погибла вместе с сыном Владиком во время обстрела", "погиб от минометного обстрела в собственном дворе", "похищен из дома и расстрелян". Ужас, когда видишь три одинаковые фамилии подряд, понимаешь: погибла вся семья", — отметила Зеленская.
Первая леди также добавила, что в мартирологе можно добавить информацию о погибшем человеке.
"Это важно не только для сохранения памяти — свидетельства о таком количестве жертв помогут нам достичь справедливости: чтобы международное сообщество признало Россию государством-спонсором терроризма", — подчеркнула она.
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Часи клоунів. Не воїнів, не науковців, не хліборобів. Клоунів.
Хайп, тупориле кривляння, відосики з ги-ги всякими або з хник-хник сопливими. Своїми словами чуваки два слова не зв'яжуть або пургу таку несуть псевдоінтелектуальну.
І це не про вік, якщо хтось про конфлікт поколінь скаже.
Війна мала статись, бо клоуни прагнуть ще популярності. Бо медійність - то тренд. Світовий.
***** так любить свою популярність.
Білоруський жалюгідний ********* клоун - теж.
В нас - і пояснювати нема чого.
Нічого більше не вміють.
Не зважайте.
Рефлексія.
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