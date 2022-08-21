В Украине создадут мартиролог жертв войны с РФ

Первая леди Украины Елена Зеленская сегодня, 21 августа, в Международный день памяти и поминовения жертв терроризма сообщила о старте проекта "Закрытые глаза" о погибших во время российско-украинской войны в 2014-2022 годах жителей Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленская сообщила в официальном Telegram-канале.

"Сегодня мир по инициативе ООН чтит память жертв терроризма. Украина также. Потому что постоянные бомбардировки Россией наших мирных городов и сел, прицельные обстрелы торговых центров, больниц и школ, пытки и убийства на оккупированных территориях — есть не что иное, как терроризм", - сказала первая леди.

По мнению Зеленской, "существует много определений терроризма. Однако, прежде всего, это убийство невинных людей, чтобы запугать остальное общество. Именно то, что постоянно делает Россия".

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По словам первой леди, авторы проекта "Закрытые глаза" планируют составить полный мартиролог жертв российско-украинской войны среди гражданского населения, чтобы сохранить память погибших украинцев.

"Сейчас здесь более двух тысяч имен. Каждое имя — невыразимая боль. "Погибла вместе с сыном Владиком во время обстрела", "погиб от минометного обстрела в собственном дворе", "похищен из дома и расстрелян". Ужас, когда видишь три одинаковые фамилии подряд, понимаешь: погибла вся семья", — отметила Зеленская.

Первая леди также добавила, что в мартирологе можно добавить информацию о погибшем человеке.

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"Это важно не только для сохранения памяти — свидетельства о таком количестве жертв помогут нам достичь справедливости: чтобы международное сообщество признало Россию государством-спонсором терроризма", — подчеркнула она.