В Україні створять мартиролог жертв війни з РФ

Перша леді України Олена Зеленська сьогодні, 21 серпня, у Міжнародний день пам’яті й поминання жертв тероризму повідомила про старт проєкту "Закриті очі" про загиблих під час російсько-української війни у 2014-2022 роках жителів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленська повідомила в офіційному Telegram-каналі.

"Сьогодні світ з ініціативи ООН вшановує жертв тероризму. Україна також. Бо постійні бомбардування Росією наших мирних міст та сіл, прицільні обстріли торгових центрів, лікарень та шкіл, катування і вбивства на окупованих територіях — є ніщо інше, як тероризм", - зазначила перша леді.

На думку Зеленської, "існує багато визначень тероризму. Однак насамперед — це вбивство невинних людей, аби залякати решту суспільства чи спільноти. Саме те, що постійно робить Росія".

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За словами першої леді, автори проєкту "Закриті очі" планують скласти повний мартиролог жертв російсько-української війни серед цивільного населення, щоби зберегти пам’ять про загиблих українців.

"Нині тут понад дві тисячі імен. Кожне ім’я — невимовний біль. "Загинула разом із сином Владиком під час обстрілу", "загинув від мінометного обстрілу у власному дворі", "викрадений з дому і розстріляний". Жах, коли бачиш три однакові призвіща поспіль, розумієш: загинула уся сім’я", -зазначила Зеленська.

Перша леді також додала, що у мартиролозі можна додати інформацію про загиблу людину.

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"Це важливо не лише для збереження пам’яті — свідчення про таку кількість жертв допоможуть нам досягти справедливості: щоб міжнародна спільнота визнала Росію державою-спонсором тероризму", - наголосила вона.