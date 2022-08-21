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В Україні створять мартиролог жертв війни з РФ

буча,могили

Перша леді України Олена Зеленська сьогодні, 21 серпня, у Міжнародний день пам’яті й поминання жертв тероризму повідомила про старт проєкту "Закриті очі" про загиблих під час російсько-української війни у 2014-2022 роках жителів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленська повідомила в офіційному Telegram-каналі.

"Сьогодні світ з ініціативи ООН вшановує жертв тероризму. Україна також. Бо постійні бомбардування Росією наших мирних міст та сіл, прицільні обстріли торгових центрів, лікарень та шкіл, катування і вбивства на окупованих територіях — є ніщо інше, як тероризм", - зазначила перша леді.

На думку Зеленської, "існує багато визначень тероризму. Однак насамперед — це вбивство невинних людей, аби залякати решту суспільства чи спільноти. Саме те, що постійно робить Росія".

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За словами першої леді, автори проєкту "Закриті очі" планують скласти повний мартиролог жертв російсько-української війни серед цивільного населення, щоби зберегти пам’ять про загиблих українців.

"Нині тут понад дві тисячі імен. Кожне ім’я — невимовний біль. "Загинула разом із сином Владиком під час обстрілу", "загинув від мінометного обстрілу у власному дворі", "викрадений з дому і розстріляний". Жах, коли бачиш три однакові призвіща поспіль, розумієш: загинула уся сім’я", -зазначила Зеленська.

Перша леді також додала, що у мартиролозі можна додати інформацію про загиблу людину.

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"Це важливо не лише для збереження пам’яті — свідчення про таку кількість жертв допоможуть нам досягти справедливості: щоб міжнародна спільнота визнала Росію державою-спонсором тероризму", - наголосила вона.

Автор: 

діти (5182) пам’ять (1190) смерть (6787) тероризм (2869) жертви (1839) Олена Зеленська (254)


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Топ коментарі
+9
я б так ніколи не назвав книгу пам"яті....
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21.08.2022 19:22 Відповісти
+9
Як би твій клоун не великокатав афальт, а озброював армію, то не було б і широкомасштабного вторгнення.
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21.08.2022 19:30 Відповісти
+7
Таке враження що вона вже не знає чим себе зайняти.
Більше фотосесій !
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21.08.2022 19:30 Відповісти
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я б так ніколи не назвав книгу пам"яті....
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21.08.2022 19:22 Відповісти
Проєкт "Закриті очі" про загиблих під час російсько-української війни у 2014-2022 роках жителів України. Сильна назва проєкта. Сильна.
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21.08.2022 19:29 Відповісти
Як би твій клоун не великокатав афальт, а озброював армію, то не було б і широкомасштабного вторгнення.
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21.08.2022 19:30 Відповісти
Таке враження що вона вже не знає чим себе зайняти.
Більше фотосесій !
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21.08.2022 19:30 Відповісти
ну то ж пораненим допомогати чи куховарити для нужденних - не цікаво..та й кузьтюмчики від кутюр можна спотворити..
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21.08.2022 22:50 Відповісти
Лютий сором! На Київщині гуманітарку від Канади видавали за допомогу від Олени Зеленської! Нам всім світом допомагають, а сім'я доволі не бідних, з мільйонними офшорами, приписує гуманітарку собі
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22.08.2022 02:03 Відповісти
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22.08.2022 02:04 Відповісти
nadumala@dumajusobi

Часи клоунів. Не воїнів, не науковців, не хліборобів. Клоунів.
Хайп, тупориле кривляння, відосики з ги-ги всякими або з хник-хник сопливими. Своїми словами чуваки два слова не зв'яжуть або пургу таку несуть псевдоінтелектуальну.
І це не про вік, якщо хтось про конфлікт поколінь скаже.
Війна мала статись, бо клоуни прагнуть ще популярності. Бо медійність - то тренд. Світовий.
***** так любить свою популярність.
Білоруський жалюгідний ********* клоун - теж.
В нас - і пояснювати нема чого.
Нічого більше не вміють.
Не зважайте.
Рефлексія.
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21.08.2022 20:15 Відповісти
А когда Зеленский напишет книгу "6 месяцев до войны. Закрытые глаза"?
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21.08.2022 22:19 Відповісти
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21.08.2022 22:29 Відповісти
якщо це серьозно, то респект.

.
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21.08.2022 22:47 Відповісти
От наче і слова вірні, і ідея гарно, але сеодно чомусь присмак лайна. Чи то тільки у мене?
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21.08.2022 23:08 Відповісти
Чому влада не створю центри підготовки для новачків. Хіба це не було доцільно і правильно? Адже половина IT того калаша в руках не тримала. Було б набагато эфективнівше та й люди почувалися б більш впевнено підготувавшись ще до того як їм прийде повістка з воєнкомату!
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21.08.2022 23:10 Відповісти
 
 