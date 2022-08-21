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Новости Война
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Россия частично остановила пассажирское сообщение по Черному морю

рф

Россия остановила пассажирское сообщение по Черному морю между рядом городов по "техническим причинам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации издания, с 21 по 23 августа все рейсы между Новороссийском, Геленджиком, Сочи, Сухумом, а также временно оккупированными Ялтой и Севастополем были отменены.

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При этом продажа билетов также была приостановлена "до полной ясности технического состояния судов".

россия (96420) Черное море (1489)


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Топ комментарии
+17
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21.08.2022 21:48 Ответить
+16
Я не тактик, але гадаю, що треба їх випередити. І завдати по них масированого удару, поки вони не завдали.
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21.08.2022 21:53 Ответить
+8
Щоб вам ваші міні прибило до Сочі і Севастополя і рвонули вони всі одночасно, мразі рашистські!
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21.08.2022 22:00 Ответить
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точно ракеты пускать собрались, а зелох все нюхает
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21.08.2022 21:47 Ответить
Я не тактик, але гадаю, що треба їх випередити. І завдати по них масированого удару, поки вони не завдали.
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21.08.2022 21:53 Ответить
Это верно, но смысл новости следует читать иначе. Никто гражданские корабли не уберет. Кацапы будут стрелять калибрами, прикрываясь от ответного удара гражданскими кораблями. Абсолютно ожидаемая от них тактика.

Поэтому надо быстрее давить на США для обучения наших пилотов для противолодочных самолетов с радаром и томагавками. Ими можно эффективно уничтожать террористов, конечно комбинируя атаку с береговыми ракетными установками, но сначала нужна точная наводка.
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21.08.2022 21:59 Ответить
Калібри - то таке, наші призвичаїлися їх збивати. А от якщо буде масована атака "кинджалами" з Каспійського моря чи "іскандерами" з прикордонних областей?
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22.08.2022 07:31 Ответить
Кiнжалiв у москалiв дуже мало.
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22.08.2022 09:38 Ответить
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21.08.2022 21:48 Ответить
ще в травні казали у нас стільки гарпунів що потопим весь їх флот а ми вижидаем коли пізно буде чому їх не використовуемо для чого їх давали тоді
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21.08.2022 21:58 Ответить
Они не настолько идиоты и стоят вне зоны действия Гарпунов. Посмотрите в Гугле карты.
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21.08.2022 22:24 Ответить
Будуть кидать камні на крим. Ото крисчанє порадуються.
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21.08.2022 21:59 Ответить
Щоб вам ваші міні прибило до Сочі і Севастополя і рвонули вони всі одночасно, мразі рашистські!
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21.08.2022 22:00 Ответить
Сподіваємось шо нелохи готуються не до "параду" і шашликів.
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21.08.2022 22:10 Ответить
Будуть «вітати» нас з Днем Незалежності. Бояться своїх зачепити ненароком.

Все одно поздихаєте усі, як не від алкоголізму, так від настачі лік, голод та зубожіння чекає на кожного кацапа.
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21.08.2022 22:11 Ответить
Щоб кацапи не втікали з Криму від "хлопків". Сезон не вдавсь.
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21.08.2022 22:29 Ответить
Финита ля комедия....Жили люди, пришло ***** с крымнашем, всё занавес - железный.
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22.08.2022 00:47 Ответить
 
 