Россия частично остановила пассажирское сообщение по Черному морю
Россия остановила пассажирское сообщение по Черному морю между рядом городов по "техническим причинам".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По информации издания, с 21 по 23 августа все рейсы между Новороссийском, Геленджиком, Сочи, Сухумом, а также временно оккупированными Ялтой и Севастополем были отменены.
При этом продажа билетов также была приостановлена "до полной ясности технического состояния судов".
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Поэтому надо быстрее давить на США для обучения наших пилотов для противолодочных самолетов с радаром и томагавками. Ими можно эффективно уничтожать террористов, конечно комбинируя атаку с береговыми ракетными установками, но сначала нужна точная наводка.
Все одно поздихаєте усі, як не від алкоголізму, так від настачі лік, голод та зубожіння чекає на кожного кацапа.