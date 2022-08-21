Россия частично остановила пассажирское сообщение по Черному морю

Россия остановила пассажирское сообщение по Черному морю между рядом городов по "техническим причинам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации издания, с 21 по 23 августа все рейсы между Новороссийском, Геленджиком, Сочи, Сухумом, а также временно оккупированными Ялтой и Севастополем были отменены.

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При этом продажа билетов также была приостановлена "до полной ясности технического состояния судов".